[{"available":true,"c_guid":"b67d9284-6943-469b-9553-c60de5d00030","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerénység, persze. ","shortLead":"Szerénység, persze. ","id":"20180409_Kovacs_Zoltan_igazan_elegansan_reagalt_a_gyozelemre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b67d9284-6943-469b-9553-c60de5d00030&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a1b3ca8-8c62-4869-a232-7c1b0230dc16","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Kovacs_Zoltan_igazan_elegansan_reagalt_a_gyozelemre","timestamp":"2018. április. 09. 00:25","title":"Kovács Zoltán különösen reagált a győzelemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bda7954-9a39-440b-b6ce-0fcb820f05f0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha nem szereti a notchot, akkor mit fog szólni a ZTE azon elképzeléséhez, hogy két notch is legyen a telefonon.","shortLead":"Ha nem szereti a notchot, akkor mit fog szólni a ZTE azon elképzeléséhez, hogy két notch is legyen a telefonon.","id":"20180410_zte_iceberg_koncepcio_ket_notch","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1bda7954-9a39-440b-b6ce-0fcb820f05f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"321d2705-9f4a-4af7-a836-2a41c3366752","keywords":null,"link":"/tudomany/20180410_zte_iceberg_koncepcio_ket_notch","timestamp":"2018. április. 10. 10:00","title":"Ehhez mit szól? A ZTE már két notchot is tenne a telefonjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1b7c417-ed9f-4c92-808c-25202e259ba6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Erről az útról elmondható, hogy szinte már csak nyomokban tartalmaz aszfaltot.","shortLead":"Erről az útról elmondható, hogy szinte már csak nyomokban tartalmaz aszfaltot.","id":"20180410_a_nap_fotoja_sirjunk_vagy_nevessunk_a_katyuban_oromot_kereso_horgaszon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1b7c417-ed9f-4c92-808c-25202e259ba6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95652a68-3bcb-4ce2-8ddf-d7be6ba81da2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180410_a_nap_fotoja_sirjunk_vagy_nevessunk_a_katyuban_oromot_kereso_horgaszon","timestamp":"2018. április. 10. 06:41","title":"A nap fotója: Sírjunk vagy nevessünk a kátyúban örömöt kereső horgászon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7fdc1db-66f8-4e7e-a63a-be80e09bb00a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely magyarázata szerint a bevándorlás elutasítása nem xenofóbia, hanem életösztön.","shortLead":"Gulyás Gergely magyarázata szerint a bevándorlás elutasítása nem xenofóbia, hanem életösztön.","id":"20180409_gulyas_gergely_az_ebesz_megfigyeloi_tulleptek_hataskoruket","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7fdc1db-66f8-4e7e-a63a-be80e09bb00a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48942548-11c8-468b-b189-b837513e3ee4","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_gulyas_gergely_az_ebesz_megfigyeloi_tulleptek_hataskoruket","timestamp":"2018. április. 09. 16:41","title":"Gulyás Gergely: Az EBESZ megfigyelői túllépték hatáskörüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1a65a7d-fce6-4cf8-a432-b9917b564653","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb népszavazási kérdést hitelesített a Fővárosi Választási Bizottság. Ezúttal konkrétan a mobilgát építésére kérdeznének rá, úgyhogy Tarlós Istvánék ezt nem tudják majd úgy kicselezni, mint a múltkori kezdeményezést.","shortLead":"Újabb népszavazási kérdést hitelesített a Fővárosi Választási Bizottság. Ezúttal konkrétan a mobilgát építésére...","id":"20180410_Ismet_atment_egy_nepszavazasi_kerdes_a_romaiparti_gatrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1a65a7d-fce6-4cf8-a432-b9917b564653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61fad2c9-7eca-456b-9d47-2b8048be9a79","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Ismet_atment_egy_nepszavazasi_kerdes_a_romaiparti_gatrol","timestamp":"2018. április. 10. 15:45","title":"Mégis lehet népszavazás a római-parti gátról, ezt a kérdést Tarlósék sem fúrhatják meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a399d3a2-e3b7-42b2-a22b-ab1c8ac1a1eb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már az idén kötelezővé tehetik az adóhivatalhoz bekötött online kasszát az összes hazai turisztikai szálláshely üzemeltetőjének. A szabályok alól nem kapnak felmentést az airbnb-sek, a sátorhelyeket kínáló kempingek és a magánszállások sem. A szabálysértőket a hatóság három hónapos bezárással büntetheti.","shortLead":"Már az idén kötelezővé tehetik az adóhivatalhoz bekötött online kasszát az összes hazai turisztikai szálláshely...","id":"20180410_Ujabb_korben_lehet_kotelezo_az_onlinekassza_de_kinek_lesz_ez_jo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a399d3a2-e3b7-42b2-a22b-ab1c8ac1a1eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ad950f-29cf-4b18-be55-6b3506d85034","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180410_Ujabb_korben_lehet_kotelezo_az_onlinekassza_de_kinek_lesz_ez_jo","timestamp":"2018. április. 10. 14:50","title":"Újabb körben lehet kötelező az online-kassza, de kinek lesz ez jó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1796aac-ff12-4649-afde-f7bca61d0400","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az NVI vezetője szerint Újbudán tragikus a helyzet, és Londonban is egy kilométeres sor áll még a szavazókörnél.","shortLead":"Az NVI vezetője szerint Újbudán tragikus a helyzet, és Londonban is egy kilométeres sor áll még a szavazókörnél.","id":"20180408_megteltek_a_muanyag_urnak_ujbuda_es_london_a_tragikus_pont","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1796aac-ff12-4649-afde-f7bca61d0400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18de9711-c21e-4e57-bf25-c20da8574c63","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_megteltek_a_muanyag_urnak_ujbuda_es_london_a_tragikus_pont","timestamp":"2018. április. 08. 19:00","title":"Megteltek a műanyag urnák, Újbuda és London a tragikus pont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1956643-8548-41ca-9114-310a56349090","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A két ország között továbbra is napi 16 pár vonat közlekedik majd, de nem mindegyik indul Amszterdamból.","shortLead":"A két ország között továbbra is napi 16 pár vonat közlekedik majd, de nem mindegyik indul Amszterdamból.","id":"20180409_harom_ora_ala_csokkent_a_menetido_brusszel_es_amszterdam_kozott_a_vasuton","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1956643-8548-41ca-9114-310a56349090&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd7f3b76-f717-4a46-932b-0a18ce4d9881","keywords":null,"link":"/vilag/20180409_harom_ora_ala_csokkent_a_menetido_brusszel_es_amszterdam_kozott_a_vasuton","timestamp":"2018. április. 09. 16:12","title":"Három óra alá csökkent a menetidő Brüsszel és Amszterdam között a vasúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]