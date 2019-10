Mint malac a jégen: megállítható-e a sertéspestis?

Boldogan röfögve üdvözli látogatóit Trüffel, a házi sertés, egy Pest megyei gazdaság lakója. Elégedetten gyűjti be a simogatásokat, és még a kézből felajánlott háztartási kekszet is kegyesen elfogadja. Pedig rajongói semmilyen óvintézkedést nem tettek, mielőtt beléptek volna a hajlékául szolgáló udvarra, ahol az állat szabadon mozog. Trüffel valószínűleg nincs is tudatában annak, hogy életveszélyben van.

Pár kilométerrel arrébb, a budakeszi Disznóskertben száznál is több vaddisznó hullott el, többükben kimutatták a korábban csak Kelet- és Észak-Magyarországot sújtó afrikai sertéspestis kórokozóját. Ezek után Pest megye jó részét fertőzött, sőt magas kockázatú területté minősítették a hatóságok.

A boldog tudatlanságban meghagyott Trüffellel ellentétben karanténba zárták az érdi Kecskevilágban tartott disznókat, akik szintén a gyerekek kedvencei. Őket ezentúl egyáltalán nem, de még a kecskéket is csak vezetett csoportokban lehet látogatni.

Mint a HVG érdeklődésére elmondták: noha az égvilágon senki sem ellenőrizte őket, betartják az országos főállatorvos mentesítési tervének a szigorúan korlátozott területekre érvényes előírásait. Csak egy munkatársuk eteti a disznókat, aki védőruhát hord, és folyamatosan fertőtleníti a kezét és a cipőjét. A háziállatokat kettős kerítés védi az erdőből portyázó vaddisznóktól.