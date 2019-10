Már a Dunántúl is érintett az afrikai sertéspestis járványban.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) honlapján található frissítés szerint hivatalosan is ASP-vel fertőzöttnek nyilvánították az egész budai oldalt, szúrta ki a Magasles.

Miután előzőleg több száz elpusztult vaddisznót találtak Budakeszin, majd utána Budaörs területén négy elpusztult állatot találtak, a hivatal SZKT-nak, azaz szigorúan korlátozott területnek minősítette Budát. A fertőzött területeket körülvevő, úgynevezett puffer zónát is kiterjesztették, jelenleg teljes Pest megye, valamint Komárom-Esztergom és Fejér megye nagyobbik része tartozik bele.

Hogy a korlátozás alatt álló területekre milyen szabályok vonatkoznak, azt az Országos Fő̋állatorvos 2/2019. számú határozatában lehet megtekinteni.

Múlt héten írtuk meg, hogy tömegesen pusztultak el a vaddisznók a Pilisi Parkerdő Zrt. Budakeszi Erdészetének területén, a Disznóskert nevű körülkerített erdőrészen.

Kedden már azt mondta Bognár Lajos az M1-en, hogy több száz elhullott vaddisznót találtak Budakeszin lévő vadaskertben, a betegség miatt ki kell üríteni az egész területet. Az országos főállatorvos elmondása szerint valószínűleg emberi közvetítéssel jutott be a vírus, valamint kizárta, hogy az ASP természetes terjedne. Korábban a Nébih is megerősítette a 444 kérdésére, hogy az elmúlt hetekben több olyan külföldi állampolgár is járt a területen, akik ASP-vel súlyosan fertőzött országból érkeztek.

Még szeptember 18-án számoltunk be arról, hogy az Agrárminisztérium javaslata szerint a sertéspestissel fertőzött területeken le kellene ölni minden háznál tartott sertést, mert túl nagy kockázatot jelentenek az ágazat egészére, illetve az exportra nézve. A hvg.hu birtokába került tervezetet viszont jegelhetik, mivel a radikális járványügyi lépés politikai hatásai is lehetnek, ez pedig az önkormányzati választás előtt rosszul jönne a szavazatokra pályázó Fidesznek.

Már akkor is hivatalosan ötezer házi sertést, szakértő forrásaink szerint valójában ennek sokszorosát kellett eddig leölni az afrikai sertéspestis (ASP) megfékezése érdekében. Az állataikat féltő gazdák pedig arra panaszkodtak, hogy nincs elég információjuk.

Bognár Lajos országos főállatorvos augusztusban azt mondta, a fertőzés vaddisznók közt terjed, a házisertés-állomány nem is érintett. Ezt azóta sem cáfolták meg, ami jó hír, hisz súlyos következményekkel járna, ha átterjedne a vírus, mert már a vaddisznókban előforduló megbetegedések hatására is számos ország exporttilalmat vezetett be a magyar sertéssel, illetve sertéstermékekkel szemben. Lapunknak a kinevezése után adott interjút Nagy István agárminiszter, többek közt arról, hogyan próbálják elérni ezek feloldását.