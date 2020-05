Baranyi Krisztina a Home office-ban: "Egy teljes politikai garnitúrát kellene lecserélni"

Miközben nagy tettekre készülünk, például a Mars meghódítására, egy láthatatlan kis vírus térdre kényszeríti az egész emberiséget, milliárdosoktól a nincstelenekig. Jobb híján mindenki az otthonába menekül, és igyekszik kibekkelni ezt az egészet. A hvg360-on minden nap jelentkezik a Home office, M. Kiss Csaba sorozata, melyben aktív élethez, nyilvánossághoz szokott ismert emberek mesélnek arról, miként élik meg a helyzetet, hogy látják a közelebbi és távolabbi jövőt, mit tesznek épp, s mit kell elhagyniuk a szokásos tennivalóik közül. A tegnapi epizódban V. Naszályi Márta azt mondta: a kormánynál vannak az adatok, így nekik is kell dönteni a fővárosi lazításokról. 3 milliárdos mínusszal számol a városrész, miközben alapjövedelmet vezettek be azoknak, akik a válság miatt vesztették el munkájukat. A szerdai részben Kemény Dénes arról beszélt, ez a járvány sem volt elég arra, hogy a szembenállás megszűnjön, mert túl mélyen gyökerezik. A sportot is komolyan megtépázta a koronavírus, de szerinte hamarosan újra meccseket játszanak majd.