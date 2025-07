Trump egészségügyi minisztere csukamájolajjal, Romániában szenteltvízzel gyógyítanák a kanyarót

Szinte teljesen eltűnt a kanyaró 2022-re az európai kontinensen, majd hirtelen, de nem váratlanul újra fertőzni kezdett. Nem csak a gyerekek, de a felnőttek is megbetegedtek, minden ötödik fertőzött húsz évnél idősebb ember volt. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) több figyelmeztetést is kiadott, mivel a Covid utáni oltásszkepticizmus miatt 2022-ben már majdnem kétmillió európai csecsemőhöz nem jutott el a kötelező, kanyaró elleni védőoltás. Az átoltottsági arány rendkívül eltérő, Magyarországon, Ausztriában, Portugáliában százszázalékos, míg Romániában például alig közelíti meg a hatvan százalékot az Európai Betegségmegelőzési és Járványkezelési Központ legfrissebb adatai szerint.

Az Unión belüli kanyarós fertőzések egyharmadát Romániában regisztrálták. A hotnews.ro adatai szerint nem csak az alapoltás felvételével, hanem az emlékeztető oltások beadásával is baj van, elsősorban a vidéken illetve a mélyszegénységben élő gyerekek esetében. Az első oltást a gyerekek alig valamivel több, mint 60 százaléka kapja meg, a második, emlékeztető oltás esetében az átoltottsági arány 20 százalékos. A romániai egészségügyi minisztérium szerint szerepet játszik az, hogy a vidéken élő gyerekek oltása nem elég hatékony, az oltópontok nehezen elérhetőek. De jelentős hatása van az egyre agresszívebb oltásellenes kampányoknak is.