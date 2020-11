Az elmúlt évek technikai fejlődése pontosan kijelölte a változás irányát a raktárakban. Ahogy az élet szinte minden területén, a logisztikai iparágban is az automatizáció megvalósításával igyekeznek hatékonyságot, pontosságot és biztonságot növelni. Az intralogisztikában dolgozó szakembereket leginkább az foglalkoztatja, hogyan történjen a raktárautomatizálás a gyakorlatban.

Ember-gép együttműködés a cél

Ugyan lehetséges egyes folyamatok és részterületek automatizálása is, a legjobb eredményeket és a leginkább költséghatékony működést csak egy átfogó elképzelés megvalósításával lehet elérni. Ennek a híve a német Jungheinrich magyarországi leányvállalata is, amely azon túl, hogy gépeket szállít a raktárautomatizálás feladataihoz, fővállalkozóként is segíti az automatizálási projektek tervezését és kialakítását.

A cégnél úgy vélik, hogy igazi megoldást csak egy, a teljes raktározási folyamatra kiterjedő, átfogó stratégián alapuló automatizálási koncepció és annak megalkotása hozhat. Mindeközben végig szem előtt kell tartani azt, hogy az automatizált raktár nem a cél, hanem a költséghatékonyabb működés eszköze.

Az automatizálás nem egyszerűen csak az emberek gépekre történő leváltásáról szól. A fejlesztés célja sokkal inkább egy olyan ember-gép együttműködés kialakítása, amelyben a gépek átveszik a monoton, 24/7-es beosztásban végzett, különösebb gondolkodást nem igénylő munkákat, miközben az emberek új készségeket és szakértelmet szerezve összetettebb és értékesebb munkát végezhetnek a cégeknél.

Semmi nem megy kárba a váltással

Sokan azért nem vágnak bele a raktárak automatizálásába, mert attól tartanak, hogy a raktározási feladatok változásával használhatatlanná válhat a már kialakított aktuális rendszerük. Ez szerencsére nem így van. A legtöbb automatizált raktárt egy moduláris rendszer működtet, ami az igények változásával rugalmasan átszervezhető.

Jó példát kínál erre az AGV-k (önvezető szállítórendszerek) alkalmazása, amivel az automatizálás bármilyen méretű vállalatnál és szinte mindegyik iparágban használható. Lényeges, hogy ezek egyszerűen integrálhatóak a már működő infrastruktúrába, illetve rugalmasan alkalmazhatóak mind a kész, mind a működő üzemi környezetben, mind pedig újonnan épülő egységekben.

Az egyedi igények meghatározásához a vállalatnak pontosan elemeznie kell azt a folyamatot, amelyet automatizálással szeretne megoldani. A különböző típusú önvezető targoncák segítségével a teljes munkafolyamatok automatizálhatóak. A modularitás óriási előnye, hogy az AGV-k az aktuális igények szerint bármilyen rendszerhez csatlakoztathatók, teljesen automatikus, félautomatikus, vagy hagyományos, manuális környezetbe is beilleszthetőek.

Az önvezető targoncák bevezetése nem egyszerűen csak a monoton emberi munka kiváltását jelenti. A raktári munka jelentős része ismétlődő folyamatokból áll. Az ember minden szellemi fölénye ellenére ebben jobbak a gépek. Ezért észszerű azoknak átengedni ezeket a feladatokat. A raktárautomatizálás lényege a racionalizálás, a gépek jobb kihasználása és az üresjáratok megszüntetése.

Az AGV-k teljesen automatikusan, maguk keresik fel a töltőállomásokat (ezek helyét is gondosan meg kell tervezni), majd a lítiumion akkumulátorok gyors töltése után azonnal tudják folytatni a munkát. Az elektromos AGV-k fogyasztása pedig lényegesen alacsonyabb, karbantartási igénye sokkal kisebb, mint egy hagyományos targoncáé. Mindez hozzájárul az automatizált raktár kialakításának gyors megtérüléséhez.

A Jungheinrich számos raktárautomatizálási projekt fővállalkozójaként jelentős tapasztalatot szerzett már ezen a területen. A raktárautomatizációt saját termékei köré felépítve a cég egyebek mellett a gyártóiparban, az autóiparban, az élelmiszeriparban és a nagykereskedelemben rendelkezik erős referenciákkal.

Gépi vezetés és irányítás, emberi programozás

Az önvezető automata targoncák világa már nem is a jövő, hanem a jelen. Egyre több ilyen gép dolgozik a raktárakban, amelyek előnye nem feltétlenül csak a bérköltségek csökkentése, hanem a munkaerő átcsoportosítása és a folyamatok optimalizálása, amikkel egyértelműen jobb eredményt érhetnek el a logisztikai szereplők. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a 3 műszakban dolgoztatható robotok beszerzési költsége átlagosan 13 hónap alatt megtérül.

Míg az AGV-k bizonyos munkát végző “betanított robotmunkások”, az AMR-ek (autonomous mobile robots) jóval önállóbbak és komplex feladatsorokra is betaníthatóak. Működésükhöz nem igényelnek vezetősínt vagy lézervezérlést, mivel saját navigációs rendszerükkel képesek tájékozódni. A kétféle automatikus rendszer kiegészíti egymást: miközben az AGV-k elvégzik az ismétlődő munkafázisokat, az AMR-ek összekötik és kiegészítik azokat.

Felhőalapú raktármenedzsment

A felhőalapú informatika a raktárak kezelésében is óriási segítséget jelent. A kifejezetten a raktármenedzsmentre szakosodott felhős szolgáltatások használatával a raktárak mentesülnek a helyben telepített informatika beszerzésének és üzemeltetésének feladatai és költségei alól. Mindez jelentősen csökkenti az IT-s csapatra nehezedő terheket.

A felhőalapú WMS (Warehouse Management System - raktármenedzsment rendszer) az alábbi előnyöket foglalja magában: központi hozzáférés az adatokhoz,

a korábban manuálisan végzett munkák automatizálásából származó költségmegtakarítás,

a raktárkészlet precízebb ellenőrzése,

skálázhatóság,

egyszerű integráció más rendszerekkel és szoftverekkel

Precízebb munkavégzés és nagyobb hatékonyság

A raktár-automatizáció azonnali, jól mérhető hatása a manuális hibák arányának meredek csökkenése. Mivel minden hibás teljesítés komoly veszteséggel jár, ezek minimalizálása igen komoly eredmény. Az automata komissiózó rendszerek szinte valós időben találják meg az egyes tételeket és optimalizált útvonalon szállítják őket rendeltetési helyükre. Mindez nagyobb hatékonyságot és maximális teljesítményt biztosít a rendelések teljesítéséhez.

A raktár-automatizáció egyszerűsíti a feltöltési folyamatokat is. A gépek által precízen vezetett raktárkészlet-nyilvántartásnak köszönhetően a rendszer időben figyelmeztet, ha egyes tételek hamarosan kifogynak. A raktár-automatizáció csökkenti a gyalogosok és a gépek forgalmát az egész raktár területén. Amennyiben pedig a változatlan útvonalakon csökken a forgalom, értelemszerűen kisebb a balesetveszély is.

A raktárak számára az előrelépés útja egyértelműen az automatizáció. A szektor pedig nem fél rálépni a hatékonyságnövelő útvonalra, ezért egyre több helyen jelennek meg és végeznek pontos munkát az önállóan dolgozó AGV-k és AMR-ek. Az ezeket alkalmazó cégek tapasztalatai pedig visszaigazolják, hogy az automatizációba fektetett pénz az egyik legjobb befektetés.