A life long learning a készség, hogy igenis tudunk és akarunk is tanulni, hogy rugalmasak és nyitottak vagyunk az új dolgok befogadására. Nos, ennek egyszerűen sütnie kell rólunk – magyarázza szakértőnk. Mert lássuk be, roppant sok minden megtanulható akkor is, ha a diplománkat nem ebben az évszázadban kaptuk meg. Az álláskeresés kétirányú. El kell hinnünk magunkról, hogy teljes joggal, aktívan nézünk elébe a jövőnknek, s akkor rólunk is elhiszik, hogy pont egy ilyen kívül-belül jól karbantartott nőt szeretnének alkalmazni.