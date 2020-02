A változókori hormonkészítmények az ösztrogén mellett progeszteront is tartalmazhatnak. Ha az orvos Menopauzális Hormonterápiát (MHT) javasol, egyéni jellemzők, és az úgynevezett haszon/kockázat mérlegelés után többféle változókori kezelési stratégia közül választhat: Bevitel módja szerint: szájon át szedhető (orális), bőrön át (transzdermális), vagy helyileg ható (lokális) készítmények. A lokális szereket hüvelyszárazságra és egyéb helyi panaszokra szokták javasolni; súlyos mellékhatásokkal nem kell számolni, de hosszú távú megelőző hatásuk nincs.

