Épp a hason rakódik le a zsír

A változókor egyik legszembetűnőbb hatása szinte minden nőnél megmutatkozik, bár közel sem mindenkinél egyforma mértékben. Van, akinél valóságos elhízást eredményez a menstruáció elmaradása, másoknál csak pár pluszkiló rakódik le.

„Világ életemben vékony, illetve normál testalkatom volt, és büszke voltam arra, hogy a szülések után nemcsak szép maradt a bőröm a hasamon, de aránylag lapos is volt” – meséli a reklámszövegíróként dolgozó Judit. „Némi pilates-szel azért hozzájárultam ehhez, és az étkezésemre is mindig odafigyeltem, de tudom, hogy ez genetika kérdése is. A változókorba lépve azonban megjelent egy kis úszógumi rajtam, ami feladta a leckét, ugyanis bármit teszek, nem akar lemenni. Úgy tapasztalom, hogy ami régen elég volt, most nem az, pedig már futni is elkezdtem rendszeresen”.

A középkorú nők súlya évente közel fél kilogrammal gyarapodik (tisztelet a kivételnek), mely mögött nem hormonális okok állnak elsősorban, hanem egyszerűen az életkor előrehaladásának és a különböző környezeti faktorok együttes következményei. Így akik nem sportolnak rendszeresen, azok általában már a változókor előtt megtapasztalják a pluszkilók megjelenését. Negyven éves kortól ugyanis a nők izomtömegük 1 százalékát veszítik el évente, de ezt sokszor észre sem veszik, mert a helyére zsír kerül.

A változókorban aztán az egyre csökkenő ösztrogéntermelés miatt a felmérések szerint már szinte minden második nő küszködik elhízással. De míg a legtöbb termékeny korú nő inkább a combjára és a fenekére hízik, a változókorba lépve a felesleg nagyobb arányban kerül a hasra. Sajnos kifejezetten változókori jellegzetesség a csípőkörfogat növekedése és a centrális típusú hasi zsírlerakódás.

Az okok természetesen többrétűek, de a legtöbbet mégis a hormonális változások nyomnak a latban. A tüszőérés elmaradásával csökken az ösztrogén-, illetve a progeszteron- és a tesztoszteronszint is. Sokak fizikai aktivitása épp ebben az időben szintén csökken, lassúbbá válik az anyagcseréjük és sokan táplálkoznak egészségtelenül is.

Szakemberek szerint, ha egy nő már a menopauza előtt túlsúlyos, akkor a változókori tünetek (hőhullám, izzadás stb.) később jelentkezhetnek nála. Ennek oka, hogy a zsírszövet is termel és tárol ösztrogént. De ennek nem szabad örülni, mert a súlytöbbletnek hátránya is van: a túlsúlyos klimaxos hölgyeknél a mellrák kialakulásának kockázata magasabb az átlagos súlyú vagy soványabb változókorúakhoz képest.

Így lehet felvenni a harcot

Azzal minden bizonnyal meg kell barátkoznia minden változókorba lépő hölgynek, hogy némi felesleget el kell viselniük, hiszen kétségtelen, hogy már sosem lesz olyan a testük, mint húszévesen – ha csak nincs valakinek annyi ideje és energiája, hogy naponta több órát eddzen. A felesleg mennyisége azonban egyáltalán nem mindegy, azaz hogy a derékra felkúszott egy-két kilogrammról vagy pedig jelentős súlygyarapodásról van-e szó.

Nem árt tudni, hogy naponta 400 kalóriát kellene ledolgoznunk ahhoz, hogy a változókor előtti, ösztrogén által támogatott zsíranyagcsere helyreálljon. Az extra kalóriák elégetéséhez pedig az aerob- vagy kardioedzések, vagyis az olyan intenzív zsírégető és alakformáló mozgások a leghatékonyabbak, mint az úszás, a futás, az aerobik vagy a kerékpározás (spinning).

De igen hatékonyak tudnak lenni a saját testsúllyal végzett edzések is, mint a TRX, és sokan számolnak be arról, hogy a kettlebel-órák is jelentősen formálják az alakjukat, bár itt érdemes óvatosnak lenni a nőknek, nehogy a vágyott cél bűvöletében esetleg túlerőltessék, vagy meghúzzák magukat.

Érdemes a táplálkozást is átalakítani: nem elég kisebb adagokat fogyasztani, hanem tanácsos zsírégető étrendet is alkalmazni. De javasolhatnánk a japán étrendet is, hiszen a japán nők alig-alig ismerik a változókori tüneteket, ez pedig az egyik legékesebb bizonyíték arra, mennyire fontos, mit viszünk be a szervezetünkbe.

Vitamin- és rostdús, gyümölcsökből és zöldségekből, teljes kiőrlésű magvakból, alacsony zsírtartalmú fehérjékből és kevés szénhidrátból álló, csökkentett kalóriájú egészséges étrendet érdemes követni. A változókorban a tojás, a brokkoli, a fehér bab, a füge, a kel, a narancs alkotóelemei sokrétűen támogatják a női szervezetet. Fontos a csontsűrűség szinten tartása, ehhez a tejtermékeken kívül a szardínia, a tofu és a lazac, a zöld leveles zöldségek, a mák, a tökmag, a mogyoró és a mandula is remek kalcium- és D-vitamin-forrás. Az idegrendszernek és izomzatnak is szüksége van magnéziumra, ami a spenótban, babban, articsókában, árpában, zabban, olajos magvakban található.

A fitoösztrogének szintén hasznosak lehetnek a változókorban lévő nők számára: ösztrogénszerű hatásuknak köszönhetően segíthetik a klimaxos tünetek enyhítését, miközben csökkentik a bőr és a has zsírállományát. Megtalálható a tengeri algában, a lenmagban, a hüvelyesekben, a jó minőségű szójában, és egyes gyógynövényekben is: készítsünk cickafark-, zsálya-, körömvirág-, és vöröshere-teát.

Rendszeres sporttal és átalakított étrenddel szinte biztos, hogy úrrá lehetünk a menopauzával járó súlygyarapodás problémáján. Ugyanakkor irreális álmokat sem szabad kergetni, hiszen még ezzel együtt is benne van a pakliban pár kilócska, ami nem is biztos, hogy mindenkinek olyan rosszul áll. Sok nő épp a változókorral együtt járó súlygyarapodást használja ki okosan a párkapcsolatában, mert azt a visszajelzést kapja, hogy így is ugyanolyan vonzó, ha csak nem még vonzóbb, mint pár évvel korábban.