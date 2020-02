Tipp: Ha stresszes, túlterhelt időszakon is megyünk keresztül, attól még próbáljunk meg teret biztosítani a pihenésnek és a kikapcsolódásnak! A szükséges alváson felül is! Leginkább a hangulatunk javításával vehetjük elejét a drasztikus teljesítményromlásnak, ha ránk törnek az alvászavarok. Ebben segítségünkre lehet, ha ragaszkodunk a „jó szokásainkhoz”, mint az edzés vagy egy kellemes együtt töltött este a párunkkal, a barátokkal vagy a családdal. Ha biztonságban érezzük magunkat, mert megértő, elfogadó, érzelmileg megtartó közeg vesz körül bennünket, jobban bírjuk majd a stresszes időszakokat, kisimulnak az idegeink, magasabb lesz a szerotoninszintünk, és jobban is fogunk aludni.