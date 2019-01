Melyik katás ne szeretne minél több időt tölteni azzal, hogy a vállalkozását fejlessze, jobbá, hatékonyabbá tegye, egyre kreatívabb ötletekkel rukkoljon elő, annak érdekében, hogy lépést tartson a versenytársaival? Ezekre juthat kevesebb az adminisztrációs teendők, például az adózási határidők figyelése miatt. Ennek terhét veszi le a vállalkozók válláról a Számlázz.hu december közepétől kifejezetten katás vállalkozásoknak kifejlesztett szolgáltatása. Az autokata – a katás “digitális pénzügyi asszisztens” – segítségével a katások és/vagy könyvelőik is naprakészen láthatják és intézhetik el a NAV-os teendőiket. Méghozzá egyetlen elektronikus felületen, kényelmesen, akár a fotelből, akár egy okostelefonról. Használatával nemcsak a „nem-szeretem” adminisztrációra fordított idő, valamint az adózással kapcsolatos kockázatok csökkenhetnek drasztikusan – mondja a Számlázz.hu szolgáltatás-fejlesztési vezetője, Stygár László, – hanem a katások kapcsolata is flottabb lehet a könyvelőikkel. Az utóbbiaknak pedig ez az alkalmazás segíthet abban, hogy az ügyfeleiket gyorsabban és egyszerűbben kiszolgálják. Ráadásul a valós idejű egyedi könyvelési megoldás ára sem egetverő, így mindenképpen olcsóbb, mint hibázni, újrakönyvelni, majd büntetést fizetni. Az autokata a kisvállalkozásokat érintő változásokra is figyelmeztet: most például arra, hogy 2019. január 1-jétől az alanyi adómentesség határa 8 millió forintról 12 millióra emelkedett. „Az volt a célunk, hogy a lehető legkényelmesebb digitális felületet alakítsuk ki azon vállalkozásoknak, amelyeknek a pénzügyeikkel kapcsolatban viszonylag sűrűn előforduló kérdéseik vannak” – hangsúlyozza az autokatát kifejlesztő Riport Applications Kft. ügyvezetője, Kristó Zoltán.