Babzsák, csocsóasztal, színes zsinórokon lógó égők, bringatároló a falon, és már kész is a trendi munkahely? Bár a kreatív folyamatokat, a tervezést valóban segíthetik a színes nagy terek és a jó hangulatú sarkok, de bármilyen jók, inspirálók legyenek is a munkakörülmények, a vállalat tevékenysége, belső filozófiája, képviselt értékei és etikai alapállása legalább ennyit számít.

A kényelmes, támogató munkahelyi környezet, a dolgozók igényeinek felmérése és kiszolgálása egyre erősebb szempont a cégek számára. Főleg, hogy a városi, fiatal, jól képzett munkavállalók egyre tudatosabbak: nem elég önmagában, ha a munkavégzés környezete modern, a vállalat filozófiája, morálja is sokat nyom a latban. És mindez nem kizárólag a piaci tevékenységre vonatkozik, hanem arra is, hogy a cég mennyire igyekszik a társadalomba bekapcsolódni, illetve hogy a dolgozóit mennyire tekinti társadalmi szereplőnek. Mutatunk öt példát, amely segít megválaszolni a kérdést: milyen a menő munkahely?

1. Legyen családbarát!

Az ma már nem kérdés, hogy egy mentálisan is kiegyensúlyozott ember hosszú távon hatékonyabb munkát végez, kreatívabb, megbízhatóbb. A kiegyensúlyozottsághoz pedig elengedhetetlen a munka és a magánélet összeegyeztethetősége. A rugalmas munkarend, a részmunkaidős állások és a távmunka lehetősége támogatja, hogy a munkatárs összeegyeztethesse a munkahelyi és családi teendőit, így tervezhetőbbé válnak a mindennapok, ami növeli a hatékonyságot.

A home-office lehetővé teszi, hogy a már aktívan dolgozó szülők és a még aktívan dolgozó nagyszülők sikeresen igazítsák egymáshoz a családi és munkavállalói szerepüket. Fontos továbbá, hogy a vállalat nyitott legyen a gyermekvállalás előtt álló, illetve kisgyermekes jelöltek foglalkoztatására és megtartására, illetve kidolgozott program keretében támogassa a kismamák visszailleszkedését a vállalati folyamatokba.

A munkahely ezen felül kiveheti a részét munkatársai szabadidős programjaiból is, valamint jelentősen növelheti a vonzerőt az is, ha gyerekbarát az iroda, esetleg van munkahelyi bölcsőde és óvoda, vagy ha nincs, akkor a vállalat egy külső partnerrel szerződve nyújt ilyen jellegű segítséget a szülőknek. A sor folytatható lenne, és szerencsére egyre több cégnél folytatják is.

2. Fordítson kiemelt figyelmet a környezet védelmére!

Egy vállalat sok területen aktívan részt vállalhat a klímavédelemben (ld. keretes), sőt elvárás is ez a munkavállalók irányából. Ahogy a háztartásokban, úgy szervezeti oldalon is több szintje van a környezettudatos működésnek. Pozitív, ha egy vállalatnál megvalósul a szelektív hulladékgyűjtés, illetve a kollégák minimalizálják a papírfelhasználást, azáltal hogy valóban csak azt nyomtatják ki, amit feltétlenül kell, de ez még csak a belépő szint.

A megújuló energia használata, illetve az energiahatékonyság növelése olyan hosszú távú befektetés a vállalat életében, amely nem csupán a fenntartható működést támogatja, de pénzügyi megtérüléssel a növekedéshez is hozzájárul. Ugyancsak piaci hatással rendelkezik, ha az egyre növekvő ügyféligényeknek megfelelően fenntartható termékekkel és szolgáltatásokkal színesítik portfóliójukat, zöld alternatívát ajánlva a tudatos vásárlók számára.

Egy fenntartható vállalat, amellett, hogy folyamatosan figyelemmel kíséri saját károsanyag-kibocsátását és azon dolgozik, hogy minimalizálja, esetleg semlegesítse azt, lépéseket tesz a munkavállalók, a partnerek és beszállítók, valamint az ügyfelek tudatformálására is. Erre példa többek között a környezettudatos utazás, így a zöld rendszámos autók használatának, illetve a telekocsizásnak a támogatása, vagy éppen a videókonferencia megoldások használata. Ezeknek köszönhetően évente több tonna szén-dioxid-kibocsátástól tudja megkímélni a környezetet egy-egy vállalat.

3. Legyen sokszínű és befogadó!

A kreatív és hatékony munkavégzést nemcsak a színes környezet, hanem a sokszínű munkatársi közeg is támogatja. A nyitott és befogadó munkahely kialakításához a vállalatoknak biztonságos légkört kell teremteniük, ahol háttértől függetlenül mindenki önmaga lehet.

Ehhez mindenekelőtt hiteles, esélyegyenlőségi alapú és értékvezérelt belső irányelvekre, illetve ezek beépítésére van szükség. A bizalmon és átláthatóságon alapuló működés jobb munkahelyi hangulatot, közvetlenebb munkatársi kapcsolatokat eredményez, ami az innovációt is támogatja.

Mivel mindannyian rendelkezünk előítéletekkel, így a vállalatoknak törekedniük kell arra, hogy a diverzitásból fakadó értéket a munkavállalóknak a lehető legközvetlenebb csatornákon közvetítsék, akár választható képzés formájában elmélyítsék.

4. Támogassa a fejlődést és az innovációt!

Napjainkban nem csupán a működés során használt eszközök, technológiai megoldások tekintetében fontos a naprakészség, a folyamatos fejlesztés. Mind a munkáltatók, mind a munkavállalók számára hangsúlyos kérdés, hogy a munkaerőfejlesztés hogyan tud megvalósulni a vállalaton belül.

A munkakörhöz kapcsolódó készségek fejlesztése, az új tudás és tapasztalatok folyamatos megosztása támogatja a kreatív és inspiráló munkahelyi légkört. De ez még kevés: fontos, hogy a vállalat biztosítsa a legjobb munkatársi ötletek átültetését a gyakorlatba.

5.Teremtsen társadalmi értéket!

Talán a legkézenfekvőbb, ha egy vállalat adományok formájában nyújt segítséget a hátrányos helyzetű csoportoknak, viszont még több értéket teremt, ha a munkavállalók bevonásával, önkéntes munka keretében is nyújt segítséget, legyen szó egy-egy helyi vagy országos akcióról, karitatív kezdeményezésről vagy rendszeresített önkéntes programokról.

Az önkéntes munka segít a kollégáknak kiszakadni az irodából, élményeket szerezni, nem utolsó sorban pedig a karitatív megmozdulások a közös munkát, az egység és a közösség építését is erősíthetik. Másokon segíteni, látni ahogy közreműködésünkkel megújul, megszépül egy-egy épület vagy terület, vagy akár szaktudásunkat jó ügy mellé állítani, érzelmi feltöltődést jelent.

Lehet karbonsemlegesen is! A Magyar Telekom Csoport 2018-ban negyedik karbonsemleges évét zárta, azaz a vállalatcsoport szén-dioxid-kibocsátása 0 kg CO2. Teszi ezt többek között folyamatos energiaracionalizálással, energiahatékonyság növeléssel köszönhetően a hálózat modernizálásának, energiahatékonysági beruházásoknak, valamint a hibrid és az elektromos autók arányának növelésével a céges flottában, nem megfeledkezve saját tevékenységének, az infokommunikáció klímavédelmi lehetőségeiről sem. A cég munkatársai 2018-ig videókonferencia megoldásokkal és távmunka napokkal közel 10 millió kilométernyi utazást takarítottak meg, ami több mint 600 tonna CO2-kibocsátástól mentesítette a környezetet, valamint több mint 70 000 km-t tettek meg telephelyeik között TeleBike kerékpárokkal, amivel további 14 000 kg szén-dioxid-kibocsátást váltottak ki. A vállalat a magyarországi elektromos energiafelhasználását 100%-ban megújuló forrásból biztosítja, a fennmaradó CO2-kibocsátását pedig zöld projektek támogatásával semlegesíti. A vállalat 2018-ban a munkatársak körében közösségi napelem projektet indított, melynek keretében több, mint 100 napelem bérelhető egy évre. 2019-ben új, zöld szolgáltatás bevonásával az ügyfeleknek is lehetőséget biztosít arra, hogy zöld netbővítő opció választásával letegyék voksukat a megújuló energia használata mellett.

