6:00 – Bár legtöbben totálisan figyelmen kívül hagyják, de egészségkutatók szerint a (napi első) kávét a felkelés után egy-két órával kéne elfogyasztanunk. Ugyanis ébredéskor a stresszhormon-szintünk (kortizol) még egész magas, ezért ráküldeni egy élénkítő bombát felesleges, hiszen így galád módon becsapjuk szervezetünk természetes önébresztő mechanizmusát. Sokan mégis épp ezt teszik, mégpedig a jól bevált magyar kotyogóssal, a méregerős feketével. Éhgyomorra viszont soha nem szabadna önmagában fogyasztani, legalább egy pirítóssal meg kell ágyazni neki, különben hosszú távon a magas csersavtartalma kimarhatja a gyomor nyálkahártyáját.

7:00 – Már Magyarországon is egyre népszerűbb a bulletproof coffe, vagyis a „golyóálló kávé”, amikor a frissen főzött kávét sózatlan vajjal és egy kis kókuszolajjal ízesítik. Ezt a változatot különösen azok szeretik, akik reggel képtelenek reggelizni, ez a kávé viszont mégis energiát ad nekik is. Ugyanakkor mások épp ebben az időben dobják be az első tejeskávéjukat a reggelijük mellé (vagy helyette). Franciaországban azonban, a café au lait hazájában, ahol széles szájú bögrében szervírozzák a munkába sietőknek, kötelező a még meleg croissant vagy a ropogós bagett, amit bele lehet mártogatni!

8:00 – Az olasz reggeleken hasonló a helyzet, sokan nem otthon, hanem az útszéli kis kávézókban fogyasztják el a kávéjukat, akár csak úgy állva, hiszen kedvencük, a ristretto tényleg csak egy hörpintés. Itt tejet egyébként csak a capuccinóba vagy a lattéba tesznek, melyet a taljánok szinte csak délelőtt isznak, sok helyen nem is lehet kérni már délután. Persze bőven lehet mást, az olasz kávéknak se szeri se száma, hosszú a lista a ristrettótól a macchiatón át a cafe crema-ig bezárólag. Hiszen az olaszok a leghíresebb kávénemzet: évente 5,7 kg folyékony koffeint gurítanak le fejenként a torkukon, ennek megfelelően érthető a számtalan kávévariáció. És hitvallásuk szerint mindezt cukor nélkül, hiszen egy igazi kávé-gourmet nem alázza meg a fekete aranyat édesítéssel!

9:00 – Talán hihetetlen, de a finn munkahelyeken 9-11 óra között a félórás kávészünet szent és sérthetetlen: ez alatt egy főnök sem zavarja meg beosztottjait, mert az elég nagy udvariatlanságnak számítana. Ugyan ki gondolná, hogy nem az olaszok, hanem a finnek a világ legnagyobb kávéfogyasztói az évi 12 kg/fős teljesítményükkel! Nagy dolgokra persze nem kell gondolni, ha ennek okait keressük. A kávé nagyfogyasztó mögött a többi skandináv ország is ott sorakozik az élvonalban, mégpedig azért, mert a hideg, sötét, kilátástalannak tűnő napszakokban természetes, hogy jól esik minél több forrón illatozó ital, ami átmelegíti az embert. Finnországban egyébként soha nem kutyafuttában isszák meg az emberek a napi három kávéjukat, hanem ráérősen leülve, megadva a módját, legtöbbször süteményekkel megspékelve. A borongós északi napok fénypontjaként már-már szertartásszerűen kortyolgatják a finom fekete nedűt, ami felélénkíti és jobb kedvre hangolja őket. Még a pihenőidőn lévő buszvezető is feliratozza járművét, amikor félreállva kávészünetet tart. Finnország arról a speciális kávéjáról is híres, aminek az aljára juustoleipä sajtot tesznek, majd a tetejét is megszórják vele.

11:00 – A magyar felnőttek 85 százaléka iszik napi rendszerességgel kávét, s ez a szám az utóbbi években kúszott ilyen magasra. A századfordulón a „kávéházak országaként” tekintettek ránk, aztán a történelem szétverte a pezsgő kávéházi életet, ami a 90-es évek rendszerváltásával kezdett újra magához térni. Bár az a virágzó, művészi kávéházi élet soha nem lesz már ugyanolyan, mint egykor, de a gombamódra szaporodó számtalan kisebb-nagyobb kávézó minduntalan elcsábítja az embert függetlenül attól, hogy mikor van a kávézás ideje. Például közeledve a délidőhöz, sokan hatalmas pohár tejeskávét vagy amerikai hosszú kávét kérnek szendvicsükhöz, ezzel próbálva felspannolni magukat az előttük álló egyetemi órákra, délutáni meetingre vagy a hivatali ügyintézésre, kinek mit dob aznap a gép.

13:00 – Egyesek az ebédszünetről visszatérve látnak neki lefőzni délutáni eszpresszójukat. Ugyanebben az időben a Föld más részén, mondjuk Görögországban a meleg nyári napokon jól esik egy frappé, melynek lényege a rázás, vagyis a habosítás. Bár az eredeti frappé instant kávéval készült, az igazán ínyencek főzött, lehűtött kávéval szeretik, s mindössze jéggel készítik. Megint mások szirupokkal, fagylalttal, reszelt csokoládéval ízesítik. Persze az olaszok café freddo-ja is kellemesen hűsítő sokkhatás, ha épp nem sziesztázni készülünk.

14:00 – Jó tudni, hogy kutatók szerint ez lenne a délutáni kávézás legoptimálisabb ideje, mert ilyenkor vagyunk a legfáradtabbak a nap során. Ahogy ébredés után hozzávetőleg két órával, úgy az ebéd után két órával szintén leesik szervezetünk kortizoltermelése, s mint már fentebb megtanultuk, a kávé jótékony hatása ilyenkor érvényesül igazán. Ha valós felfrissülést érzünk utána, akkor aznap tényleg eltaláltuk a második kávéidőt!

17:30 – A munkával töltött órák után stressz hormonszintünk ismét leesik, koncentrációnk lanyhul, jól esne valami évszakfüggő forró vagy jéghideg „támogatás”. A kávézókban ilyenkor vesszük észre az olyan kávéspecialitásokat, mint például az ír, vagy a diplomata kávé, és még sorolhatnánk a különböző alkoholos kávécsodákat. Ha például Portugáliában járunk, keressük a kávélimonádét (Mazagran), melynek a receptje a következő: egy üvegben két csésze eszpresszót némi friss citromlével, tört jéggel, cukorral és rummal összekeverünk, majd magas falú üvegpohárban, esetleg citromkarikával díszítve tálaljuk. Persze a café corretto (némi grappával vagy brandyvel) sem kevésbé rossz, ha épp az olaszoknál sétálgatunk alkonyattájt.

21:00 – Visszakanyarodva kicsit a finnekhez, nem véletlenül jön össze az éves fogyasztásuk, hiszen ők még vacsora után is isznak kávét, ahogy mondják: igyuk meg a desszert előtti kávét! Az olaszok pedig hazafelé, talán ugyanabban a kis kávézóban, ahol a reggeli ristrettójukat felhajtották, minden józan szabálynak ellenszegülve még megisznak egy utolsót. Hiszen a szakemberek szerint az arra érzékenyeknek lefekvés előtt már 6 órával nem szabad koffeint bevinniük, különben oda a pihentető alvás. Sokan ennek ellenére sem tudnak ellenállni a kávé illatának és hosszan tartó aromájának.

A tartalom a De’Longhi megbízásából, a HVG BrandLab közreműködésével jött létre, előállításában a hvg.hu és a HVG hetilap szerkesztősége nem vett részt.