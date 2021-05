A koronavírus-válság okán sok elemzés foglalkozik a részvénypiacok lehetséges jövőjével, a kilátásokkal. Az OTP Trend Alap viszont más utat választ: egyedi részvénykiválasztást támogató modellje segítségével kevésbé nyilvánvaló, a megatrendek árnyékában megjelenő lehetőségeket is meg tud találni. Cikkünkből kiderül, melyek most a legforróbb részvénypiaci trendek.

Az OTP Trend Alap esetében az elért hozam azt mutatja, hogy az új piaci trendek felkutatása és a legújabb kedvencekbe való befektetés célravezető stratégia. Emellett a szélesebb tendenciák elemzése, mint a kockázatkezelési megközelítés, is hozzájárul az elkerülhetetlen tőkepiaci esések negatív következményeinek csökkentéséhez. Czachesz Gábor befektetési igazgató mutatja be a legújabb részvénypiaci mozgásokat.

Aktuális kedvencek

Fejlett piacokra fókuszáló részvényalapként azoknak a vállalatoknak a részvényeit igyekszünk tartani, amelyek a befektetők körében az ügyeletes kedvenceknek számítanak. Múltbeli adatokon végzett elemzéseink ugyanis azt mutatták, hogy a kedvenccé válás mögött rendre fundamentális okok, iparági átrendeződések húzódnak meg, amelyek hatása tartós lehet. A változások haszonélvezői, éllovasai több negyedéven, de akár több éven keresztül is a piaci átlagot meghaladó felértékelődést produkálhatnak – mondta el az OTP Alapkezelő befektetési igazgatója.

A kedvencekbe való befektetés magas hozammal kecsegtet, de számos kockázatot is hordoz. A közkedvelt részvények árfolyamingadozása általában jóval magasabb, mint a szélesebb piacé, ráadásul a részvénypiaci emelkedések tetőfokán ezek a részvények rendre túlsúlyozódnak a nagy intézményi portfoliókban. Az ezt követő korrekciókban éppen ezért a piaci átlagot meghaladó mértékben eshetnek. „Az OTP Trend Alapban figyelemmel kísérjük a szélesebb piac alakulását is. Ha indikátoraink alapján úgy ítéljük meg, hogy a piaci trendben tartós fordulat következhet be, akkor az alapban csökkentjük a részvények súlyát, sőt adott esetben minden részvényt eladhatunk” – erősítette meg Czachesz Gábor.

Ez történt 2020 februárjában, amikor a Kínában megjelenő koronavírus fertőzés már téma volt, de a ránk szakadó nehézségeket még nem lehetett előre látni. A részvénypiacokon a kedvenc papírok árfolyamalakulása azonban megváltozott, ez pedig az elmúlt évtizedekben mindig intő jelnek bizonyult. Ennek hatására az Alap részvényállományát február folyamán gyakorlatilag teljesen leépítettük, így sikerült elkerülnünk a márciusi pánikszerű eladási hullámot.

Így fektessen be: célpiacoktól a konkrétumokig

Az OTP Trend Alap az amerikai és a nyugat-európai részvénypiacokon keresi a befektetési lehetőségeket. Ennek megfelelően az Alap vagyonának nagyjából a fele dollár, míg a másik fele euró alapú befektetéseket tartalmaz, amit szándékosan nem fedezünk vissza forintra. Ha az Alap éppen nem tart részvényt, akkor a szabad pénzeszközöket az említett arányban devizában tartjuk. A múltban a részvénypiaci megingásokat általában a forint gyengülése kísérte, ezért az általunk alkalmazott megoldás segített csökkenteni az alap forintban mért hozamingadozását a krízisidőszakokban.

1. Kibervédelem

A pandémia miatt a tavalyi évben minden a feje tetejére fordult. Ez korábban is létező folyamatokat felgyorsított (például az online vásárlások térnyerése a kiskereskedelmi forgalmon belül), de ugyanakkor újabb trendek keletkezése is megfigyelhető volt, mint például az otthoni munkavégzés tömeges elterjedése. Ennek egyik következménye a vállalati számítógépes hálózatok bonyolultabbá válása lett. Az elmúlt években ráadásul az államilag szponzorált kiberbűnözés egyre szélesebb körű lett, és számos adatvesztéssel végződő incidens mögött az orosz, kínai, vagy éppen észak-koreai szolgálatokhoz köthető hackercsoportokat gyanítják. A vállalati rendszerek sérülékenységének átmeneti növekedése az üzleti titkok megszerzésére szakosodott, profi hackercsoportok számára ideális környezet.

Éppen ezért arra számítottunk, hogy a támadások intenzitása növekedni fog, ami viszont remek üzleti környezet lesz majd a kibervédelmet kínáló cégek számára. Az egyik ilyen befektetésünk a kaliforniai FireEye Inc., amely integrált kibervédelmi megoldásokat kínál nagyvállalati ügyfelei számára. Árbevételük évi 20 százalékkal növekszik. 2020. decemberében pont a FireEye szakemberei voltak azok, akik felfedezték a SolarWinds nevű kiberbiztonsági cég Orion nevű szolgáltatásának frissítésébe becsempészett kémprogramot, amit a cég több mint 17 ezer ügyfele töltött le, köztük számos amerikai kormányzati szerv, és a FireEye maga is. Miután kiderült, hogy a FireEye az egyetlen szereplő, aki fel tudta venni a kesztyűt, a cég részvényeinek árfolyama pár nap alatt közel 80%-ot emelkedett.

2. Zöld befektetések

„Egy másik, egészen friss befektetési irányvonalunk Biden amerikai elnök közelmúltban meghirdetett infrastruktúra fejlesztési, illetve zöld programjához kötődik. Innen a Bloom Energy nevű társaságot érdemes kiemelni, amelyet 2001-ben alapított a NASA néhány, a Marsra szálláson dolgozó fejlesztőmérnöke” – mondta Czachesz Gábor. A kaliforniai San Joséban működő cég mini erőműveket gyárt és telepít. Az elektromos áram termelése oxidkerámiás tüzelőanyag-cellával történik. A cella földgázzal vagy biogázzal működik. A speciális fémoxiddal bevont kerámialapok közé belépő üzemanyag keveredik a levegővel és a 800 fokon lezajló kémiai reakció során elektromos áram termelődik. Nagy hatékonyság és a hagyományos gázmotoroknál 50 százalékkal alacsonyabb károsanyag-kibocsátás jellemzi az eljárást.

A minierőművek – amelyek akár irodai környezetben is telepíthetők – a hálózati áramnál olcsóbban és megbízhatóbban állítanak elő villamos energiát. A mérnökök 2010-re jutottak túl a prototípus elkészítésén, 2011-től indult a gyártás, azóta már több mint már 300MW kapacitást telepítettek. Ezzel összesen mintegy 2,33 millió tonnával csökkentették az áramtermelés okozta szén-dioxid kibocsátást. A legnagyobb ügyfeleik Kaliforniában vannak, ahol a klímaváltozás következtében évről-évre egyre nagyobb veszélyt jelentenek az erdőtüzek. A régóta tartó szárazság és az elöregedett elektromos hálózat miatti rövidzárlatok tüzet okoznak, amelyek a száraz erdőkben terjednek. Az erdőtüzek megelőzése érdekében a szolgáltatók rendszeresen lekapcsolják az áramot a veszélyeztetett területeken. A közelmúltban 2 év alatt 50 ezer áramszünet volt az államban, emiatt nő az igény az alternatív, szigetszerű, fenntartható áramtermelésre. Néhány példa az ügyfeleikre: Walmart, Intel, Oracle, IKEA, Morgan Stanley és az NHL egyik sztárcsapata, a San Jose Sharks.

OTP Trend Alap: nyíltvégű, nyilvános, abszolút hozamra törekvő részvényalap Az alap célja, hogy a kockázatmentes hozamot legalább 5 éves időtávon jelentősen meghaladja trendkövető stratégiája révén. Az alapkezelő főszabályként deviza eszközökben tartja az alap vagyonát és törekszik akkor részvénykitettséget vállalni, illetve részvénykitettséget növelni, amikor a vezető részvényindexek emelkedő trendben vannak. Az alap a jelentős kockázatot vállaló befektetőknek ajánlott. Az alapot hosszabb távú (legalább 5-7 éves) pénzügyi célok megvalósításához, portfolióépítésre ajánlja az OTP Alapkezelő mindazoknak, akik hisznek az aktív vagyonkezelés hozzáadott értékében, ám a befektetési eszközök és a kockázatvállalásra alkalmas időszakok kiválasztását az alapkezelő szakembereire bíznák, illetve megtakarításaikat a fejlett, elsősorban az amerikai és nyugat-európai részvénypiacokon fektetnék be.

A tartalom az OTP Alapkezelő Zrt. megbízásából, a HVG BrandLab produkciójában készült. A cikk létrehozásában a HVG hetilap és a hvg.hu szerkesztősége nem vett részt.