Az Urológiai Centrumban nemcsak arra fi­gyelnek, hogy az ország legjobb szakembe­rei az elérhető legmagasabb szintű ellátást biztosítsák, hanem arra is, hogy a betegek­nek milyen élményt nyújt a gyógyítás folya­mata. A magánellátásban egyedül itt érhető el a da Vinci robottechnológia, amellyel ko­molyabb, daganatos műtéteket is minimális behatolásból, kiemelkedő eredményekkel tudnak elvégezni.

Mennyire jellemző a magyar páciensekre az egészségtudatosság?

Gyakran hallani, hogy a magyar emberek nem eléggé egészségtudatosak, de szerin­tem ebben a legtöbben igyekeznek lelkiis­meretesek lenni. A kérdés inkább az, hogy belefér-e a napi teendőink közé, hogy eljus­sunk az orvoshoz.

Az urológia egy intimebb terület, ezért kiemelten fontos lenne az edukáció. Például sok férfi nem tudja, hogy a here önvizsgá­latát havonta egyszer, akár zuhanyzás köz­ben is meg lehet tenni. Ez segíthet a here­daganatok korai felismerésében, ami életet menthet.

Ha valaki érzi, hogy baj van, azonnal el­megy az orvoshoz, vagy húzza-halasztja, hátha elmúlik?

Egy betegség során gyakran magányossá válunk, és ahelyett, hogy segítséget kérnénk vagy megosztanánk problémánkat a sze­retteinkkel, inkább egyedül keresgélünk az interneten, és felesleges elméleteket gyártunk. Sajnos sokaknak van negatív ta­pasztalata a betegellátással kapcsolatban, emiatt halogatják, hogy orvoshoz fordul­janak. Egy kor felett azonban ráébredünk, hogy foglalkoznunk kell az egészségünkkel, és ilyenkor egy hiteles szakértőre vágyunk, akinek a tudásában és az együttérzésében megbízhatunk. Ha találunk ilyet, akkor könnyebb betartani az egészség megőrzé­séhez szükséges, rendszeres ellenőrzéseket.

Miért lenne fontos az, hogyha valaki tapasztal magán egy problémát, akkor minél előbb orvoshoz forduljon?

Orvosként gyakran látjuk azokat a szívszo­rító pillanatokat, amikor valaki későn ébred rá, hogy komoly a baj. Az ilyen esetek arra figyelmeztetnek, hogy minél hamarabb kell cselekedni. Az edukáció kulcsfontosságú, hogy mindenki tisztában legyen azzal, mi­lyen tüneteket kell komolyan venni, mint például egy csomó a herében vagy a véres vi­zelet. Emellett fontos szempont az a lelki te­her is, amit a panaszok okozta félelem szül. Gyakran nem beszélünk eleget arról, hogy a tünetek megjelenésekor a szorongásunk növekszik, és eltávolít bennünket szerette­inktől. Számunkra az egyik legmegnyug­tatóbb pillanat, amikor valaki a vizsgálat után megkönnyebbülten távozik, ráébredve, hogy nincs komoly baj.

Melyek a leggyakoribb urológiai megbe­tegedések?

Félreértés, hogy az urológia csak a férfi­akkal foglalkozik. Nőket is kezelünk, és minden korcsoportot. Gyakori probléma férfiaknál az időskori vizelési zavar, ami egy természetes állapot. A daganatok közül sűrűn előfordul a prosztatarák, ami sokszor tünetmentes, ezért kiemelten fontos a szű­rés szerepe.

A vesekövek minden korosztályt és nemet érinthetnek. A fiatalabb nőknél a húgyúti fertőzések és fájdalomszindrómák, míg az idősebbeknél a vizelettartási zavarok és kis­medencei süllyedések jelentenek problémát. A férfiaknál a merevedési zavarok szintén jelentős területet képviselnek.

A Wáberer Medical Center tavaly újí­totta meg az urológiai központját. Mik voltak a legfontosabb szakmai elvárásai a központ működésével kapcsolatban?

A Wáberer Urológiai Centrum létreho­zásával az volt a célunk, hogy a legmaga­sabb szakmai minőségben, nemzetközi hírű szakemberekkel működő központot hozzunk létre. A víziónk négy alappillére a kompromisszummentes szakmai mi­nőség, az elkötelezett specialistákból álló csapat, az orvosi csúcstechnológia és a pá­ciensközpontú szemlélet.

Az urológia mellett régóta foglalkozom egészségügyi folyamat-, szervezet- és szol­gáltatásfejlesztéssel. Minden tevékenysé­günkben a legszigorúbb európai és hazai szakmai standardoknak kell megfelelnünk, amelyben nem lehet kompromisszumokat kötni. A centrum szakmai irányítására dr. Tenke Péter professzort, az MTA doktorát kértük fel, akinek az urológiában végzett szakmai és tudományos munkáját or­szágosan és nemzetközileg is kiemelten elismerik. Mellette több urológiai vezető szellemi műhely specialistája is szerepet vállal a centrumban. Ők a saját területük elismert szakemberei, legyen szó daganat­sebészetről, húgyúti kövek ellátásáról, vize­lési panaszokról vagy fertőzésekről. Így egy egyedülállóan magas tudású és szakmai lefedettségű csapatot tudunk alkotni az urológiai magánellátásban.

Prof. Dr. Tenke Péter, urológus, szakmai és robotsebészeti vezető Wáberer Medical Center

A csúcstechnológia terén kiemelkedő a da Vinci robotsebészet, ami a magánin­tézmények közül egyedül nálunk érhető el. Emellett a laparoszkópia és minimál invazív urológiai beavatkozások is széles körben rendelkezésre állnak, akár a daga­natok, a húgyúti kövek, a vizeletürítési vagy tartási zavarok terén is. Egy vesekő eltávolí­tása például akár egy napos bent fekvéssel, vágás nélkül, fájdalommentesen, lézerrel elvégezhető.

Az emberközpontú szemléletről pedig már korábban beszéltünk. A gyógyító mun­ka része, hogy belehelyezkedjünk a páciens szükségleteibe és élményterébe, és biztosít­suk, hogy ne érezze magát elveszve. Szeret­nénk, ha minden páciens egy megbízható és őszinte társat kapna, aki segít eligazodni a betegsége útvesztőjében. A húgyúti kövek­kel foglalkozó részlegünk – dr. Dér János kőspecialista vezetésével – például mindig a teljes betegutat igyekszik támogatni. A ve­sekő kezelése nem állhat meg a műtétnél. Ha valaki visszatérő vesekövekkel küzd, fontos tudnia, hogy szüksége van-e további endokrinológiai kivizsgálásra, dietetikai tanács­adásra, hogyan teheti a legtöbbet a saját egészségéért, vagy érintheti-e ez a probléma a családját stb.

Dr. Dér János, a kősebészeti részleg vezetője: „Egy olyan rendszert hoztunk létre, ahol a páciens a legnagyobb nyertese a precízen szervezett folyamatoknak. A kőműtétekhez kíméletes és hatékony eszközpark áll rendelkezésre, miközben számos szakember – orvos, nővér, adminisztrátor – összehangolt munkája segíti a gyógyulást.”

Milyen előnyökkel jár, ha da Vinci robottal végzik a műtétet?

A robotsebészet az urológiában különösen fontos szerepet tölt be a vesék és prosztata daganatsebészetében. A robottal végzett műtétek sokkal precízebb műtéti technikát tesznek lehetővé, ami jobb eredményekkel, kisebb vérvesztéssel és kevesebb fájda­lommal jár, így a páciensek gyorsabban felépülnek, és hazamehetnek. Néhány nap­pal a műtét után annyira panaszmentesek szoktak lenni, hogy időnként a családnak kell figyelmeztetnie őket, hogy ne terheljék túl magukat.

Tenke Péter professzor a magyarorszá­gi robotsebészet bevezetője, aki itthon a legtöbb urológiai robotműtétet végezte. Mellette a da Vinci-technológia számos ki­emelkedő hazai szakértője is erősíti a cent­rumunkat. Ők nemcsak műtenek, hanem nemzetközi mentorokként további robot­sebészeket is képeznek.

Dr Dér János, urológus, kősebészeti részleg vezető és Dr. Köves Béla PhD, urológus, Wáberer Urológiai Centrum vezető Karancsi Rudolf

Milyen szolgáltatások érhetők el az Uro­lógiai Centrumban?

Az elérhető vizsgálatok és szolgáltatások között járó- és fekvőbetegellátás is szere­pel. A járóbetegellátás keretében a teljes urológiai spektrumot lefedjük, kezdve a szűrésekkel. A daganatok, vesekövek, vizelési panaszok, merevedési és szexuá­lis problémák gyakoriak, valamint fiatal nőknél a húgyúti fertőzések és kismeden­cei fájdalomszindrómák is. Ha az urológiai problémák műtéti beavatkozást igényelnek, kiemelten foglalkozunk a daganatsebé­szettel, vesekövek eltávolításával, prosz­tata-megnagyobbodási és egyéb vizelési panaszok, valamint a férfi nemi szervet érintő problémák megoldásával. Nőknél vizelettartási zavarok és fájdalomszindró­mák műtéti kezelése is elérhető.

Miben más a Wáberer Urológiai Cent­rum, mint a többi hasonló osztály?

A legmagasabb szintű szakmai standardok alapján működő csúcstechnológiás intézet kialakítása és működtetése nagy feladat. Ezt csak egy hosszú távon elkötelezett, lelkes és a saját szakterületén kiemelkedő tudással bíró csapat tudja végrehajtani. Ez a fajta együttműködés máshol gyakran hiányzik. A műtéti csúcstechnológiák ilyen mértékű alkalmazása pedig nem mindenhol megen­gedhető a magánszektorban, és a szakértői csapat összeállítása is kihívást jelent. A pá­ciensközpontú és strukturált szemlélet sem kapja meg sok helyen a megfelelő hangsúlyt. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy nálunk mindez rendelkezésre áll.

