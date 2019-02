Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec2680c6-9bb0-4eb2-9cc0-9bea936885a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kevés közúti autó gyorsul olyan vehemenciával 0-ról 100-ra, mint a Magyarországon gyártott új TT RS.","shortLead":"Kevés közúti autó gyorsul olyan vehemenciával 0-ról 100-ra, mint a Magyarországon gyártott új TT RS.","id":"20190206_gyori_erogep_bemutatkozott_a_400_loeros_uj_audi_tt_rs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec2680c6-9bb0-4eb2-9cc0-9bea936885a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7923acf-9437-4b1d-b5ec-46212aa07829","keywords":null,"link":"/cegauto/20190206_gyori_erogep_bemutatkozott_a_400_loeros_uj_audi_tt_rs","timestamp":"2019. február. 06. 12:21","title":"Győri erőgép: bemutatkozott a 400 lóerős új Audi TT RS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2371d79-f953-490c-88f9-78ea4819e6be","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 1 500 lóerős sportkocsit kívül és belül is egyedi árnyalatú kék szín dominálja.","shortLead":"Az 1 500 lóerős sportkocsit kívül és belül is egyedi árnyalatú kék szín dominálja.","id":"20190207_atadtak_az_elso_bugatti_chiron_sportot_mutatjuk_a_katari_vevo_hiperautojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2371d79-f953-490c-88f9-78ea4819e6be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d67bf106-457c-4695-9795-1dbeee3f9692","keywords":null,"link":"/cegauto/20190207_atadtak_az_elso_bugatti_chiron_sportot_mutatjuk_a_katari_vevo_hiperautojat","timestamp":"2019. február. 07. 11:21","title":"Átadták az első Bugatti Chiron Sportot, mutatjuk a katari vevő hiperautóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d227c837-827f-443e-b65b-17ab193ff71c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pécs térségében döntött úgy a személyzet, hogy megszakítják az utat. ","shortLead":"Pécs térségében döntött úgy a személyzet, hogy megszakítják az utat. ","id":"20190205_Rosszul_lett_egy_utas_Budapesten_szallt_le_a_Lufthansa_muncheni_jarata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d227c837-827f-443e-b65b-17ab193ff71c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b220724-f5d8-4085-8015-c4fba295424a","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_Rosszul_lett_egy_utas_Budapesten_szallt_le_a_Lufthansa_muncheni_jarata","timestamp":"2019. február. 05. 14:50","title":"Rosszul lett egy utas, Budapesten szállt le a Lufthansa müncheni járata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50fc5c77-a06a-4745-86db-4fb44b28f8f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Február végétől a jelenleginél jóval transzparesebb lehet a Facebook hirdetési rendszere. Hamarosan azt is megnézhetjük, ki adta át a hirdetőnek az adatainkat.","shortLead":"Február végétől a jelenleginél jóval transzparesebb lehet a Facebook hirdetési rendszere. Hamarosan azt is...","id":"20190207_facebook_hirdetes_reklam_targetalt_hirdetes_celzott_hirdetes_felhasznaloi_adatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50fc5c77-a06a-4745-86db-4fb44b28f8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae33d6da-866e-40b9-bbe5-3899d9cbad68","keywords":null,"link":"/tudomany/20190207_facebook_hirdetes_reklam_targetalt_hirdetes_celzott_hirdetes_felhasznaloi_adatok","timestamp":"2019. február. 07. 10:33","title":"Most már látni fogja, honnan szerezte meg adatait a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ca85c68-1e3a-4eb7-932b-8755fe74a57f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy norvég bolt zseniális reklámot talált ki - ha már itt a tél.","shortLead":"Egy norvég bolt zseniális reklámot talált ki - ha már itt a tél.","id":"20190207_Ilyen_amikor_a_Tronok_harca_sztarja_kisbabakent_cipeli_az_embereket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ca85c68-1e3a-4eb7-932b-8755fe74a57f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b44f71c1-5ac7-4c14-837b-8d6cd760ba2f","keywords":null,"link":"/elet/20190207_Ilyen_amikor_a_Tronok_harca_sztarja_kisbabakent_cipeli_az_embereket","timestamp":"2019. február. 07. 09:41","title":"Ilyen, amikor a Trónok harca sztárja babahordozóban cipeli az embereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab8fd44f-1a07-466d-ac03-fc1be1019b6f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Április 1-jén, tesztjelleggel indul az önkiszolgáló csomagfeladás. ","shortLead":"Április 1-jén, tesztjelleggel indul az önkiszolgáló csomagfeladás. ","id":"20190205_budapest_airport_csomagfelads_ferihegy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab8fd44f-1a07-466d-ac03-fc1be1019b6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28307858-3e98-430b-be56-5558f29d56cf","keywords":null,"link":"/kkv/20190205_budapest_airport_csomagfelads_ferihegy","timestamp":"2019. február. 05. 15:53","title":"Önkiszolgáló pultokat vet be a Budapest Airport a nagy tömeg miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c70eddd9-df68-471b-aae5-baed75a2f426","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Oroszországban – szélsőséges szervezethez való tartozás vádjával – hat év börtönbüntetésre ítélték a Jehova Tanúi nevű szekta egyik tagját, a dán nemzetiségű Dennis Christensent.","shortLead":"Oroszországban – szélsőséges szervezethez való tartozás vádjával – hat év börtönbüntetésre ítélték a Jehova Tanúi nevű...","id":"20190206_Hat_ev_borton_Oroszorszagban_Bibliaolvasasert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c70eddd9-df68-471b-aae5-baed75a2f426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c6cf091-20ce-437b-85ed-903f372cca54","keywords":null,"link":"/vilag/20190206_Hat_ev_borton_Oroszorszagban_Bibliaolvasasert","timestamp":"2019. február. 06. 10:42","title":"Hat év börtön Oroszországban Biblia-olvasásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7560853d-2846-43b8-a17f-af2638cb576c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az okostelefon-piacon tapasztalható globális visszaesés ellenére egy szegmens megfelelően teljesít: jól fogynak a prémiumkategóriás (drága) telefonok – derül ki a Counterpoint Research kutatásából.","shortLead":"Az okostelefon-piacon tapasztalható globális visszaesés ellenére egy szegmens megfelelően teljesít: jól fogynak...","id":"20190205_counterpoint_research_csucskategorias_telefon_eladasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7560853d-2846-43b8-a17f-af2638cb576c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5048d92-7d58-48d4-b7de-b9a4ff4ead3c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190205_counterpoint_research_csucskategorias_telefon_eladasok","timestamp":"2019. február. 05. 15:03","title":"Nem sokan számítottak erre: egyre jobban fogynak a méregdrága telefonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]