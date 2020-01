Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5cf1388-0427-4413-8eb4-529698361a54","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Moderált alkoholfogyasztás, normális testtömegindex és napi 30 perc mozgás a kutatók szerint már elég lehet ahhoz, hogy életünket meghosszabbítsuk. ","shortLead":"Moderált alkoholfogyasztás, normális testtömegindex és napi 30 perc mozgás a kutatók szerint már elég lehet ahhoz...","id":"20200112_Tiz_evvel_is_tovabb_elhetunk_egeszsegben_ha_nehany_dologra_odafigyelunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5cf1388-0427-4413-8eb4-529698361a54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7fb7c64-401e-4427-80a3-06a16b00a18a","keywords":null,"link":"/elet/20200112_Tiz_evvel_is_tovabb_elhetunk_egeszsegben_ha_nehany_dologra_odafigyelunk","timestamp":"2020. január. 12. 09:43","title":"Tíz évvel is tovább élhetünk egészségben, ha néhány dologra odafigyelünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ff50f99-2526-49e4-a9c4-d6bb9e21c269","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tűzoltó halálával legalább 27-re emelkedett a szeptember óta tomboló bozóttüzek halálos áldozatainak száma","shortLead":"A tűzoltó halálával legalább 27-re emelkedett a szeptember óta tomboló bozóttüzek halálos áldozatainak száma","id":"20200112_Meghalt_egy_tuzolto_az_ausztral_tuzveszben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ff50f99-2526-49e4-a9c4-d6bb9e21c269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ead24704-3f00-42c7-aa94-30e17532426b","keywords":null,"link":"/vilag/20200112_Meghalt_egy_tuzolto_az_ausztral_tuzveszben","timestamp":"2020. január. 12. 08:14","title":"Meghalt egy tűzoltó az ausztrál tűzvészben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d73311-b48f-46a7-b58c-3e06a22e2f53","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szóba került az iráni-amerikai viszály és a tévedésből lelőtt ukrán utasszállító ügye is. ","shortLead":"Szóba került az iráni-amerikai viszály és a tévedésből lelőtt ukrán utasszállító ügye is. ","id":"20200112_A_vilag_vezetoi_felszolitottak_Irant_tartsa_be_az_atomalkut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39d73311-b48f-46a7-b58c-3e06a22e2f53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"243316ca-d4e4-422f-b72a-49aab048c595","keywords":null,"link":"/vilag/20200112_A_vilag_vezetoi_felszolitottak_Irant_tartsa_be_az_atomalkut","timestamp":"2020. január. 12. 19:56","title":"A világ vezetői felszólították Iránt, tartsa be az atomalkut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8472cad-db06-494a-8648-b0a443694584","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Lehet, hogy már jövő pénteken megkapják pénzüket az évekig szegregált roma diákok, ám ez most sincs ingyen: a településen érezhető a feszültség, és még a miniszterelnök is beszállt a hangulatkeltésbe.","shortLead":"Lehet, hogy már jövő pénteken megkapják pénzüket az évekig szegregált roma diákok, ám ez most sincs ingyen...","id":"20200111_gyongyospata_szegregacio_orban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8472cad-db06-494a-8648-b0a443694584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d3997c6-1d3d-4f2d-aa1b-786c9786ba2a","keywords":null,"link":"/itthon/20200111_gyongyospata_szegregacio_orban","timestamp":"2020. január. 11. 07:00","title":"\"Orbán Viktor keresztesharcának áldozatai a gyöngyöspatai cigányok\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7e838ca-ee31-4232-b704-139dc989b7c1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mindössze +3 fok lesz.","shortLead":"Mindössze +3 fok lesz.","id":"20200112_Koddel_onos_szitalasal_indul_a_jovo_het","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7e838ca-ee31-4232-b704-139dc989b7c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1ce5ae8-1c0b-42b4-bb21-a01ba740880e","keywords":null,"link":"/itthon/20200112_Koddel_onos_szitalasal_indul_a_jovo_het","timestamp":"2020. január. 12. 16:33","title":"Köddel, ónos szitálásal indul a jövő hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d3e9d69-8cae-4f5e-b9ce-300e5a2e4804","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szexizmusra és rossz bánásmódra panaszkodott.","shortLead":"Szexizmusra és rossz bánásmódra panaszkodott.","id":"20200112_Iran_egyetlen_noi_olimpiai_ermes_sportoloja_kulfoldre_koltozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d3e9d69-8cae-4f5e-b9ce-300e5a2e4804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dae83e3e-2493-424a-b364-ac2a4bc202c8","keywords":null,"link":"/vilag/20200112_Iran_egyetlen_noi_olimpiai_ermes_sportoloja_kulfoldre_koltozott","timestamp":"2020. január. 12. 18:18","title":"Irán egyetlen női olimpiai érmes sportolója külföldre költözött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcba6087-f8ff-4628-85b4-96a0ef364c78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Óriási trauma volt számára, mikor kiderült, hogy gyógyíthatatlan beteg. ","shortLead":"Óriási trauma volt számára, mikor kiderült, hogy gyógyíthatatlan beteg. ","id":"20200111_Wichmann_Nem_tudnak_meggyogyitani","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dcba6087-f8ff-4628-85b4-96a0ef364c78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22e666b0-8857-4cee-aa1d-34b81a157cab","keywords":null,"link":"/itthon/20200111_Wichmann_Nem_tudnak_meggyogyitani","timestamp":"2020. január. 11. 14:42","title":"Wichmann: \"Nem tudnak meggyógyítani\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8333179-f0e5-488f-ba17-9c35c97a3740","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Jogosultak-e kedvezményes valutaárfolyamra a többgyerekesek vagy a nyugdíjasok? – jellegzetes NDK-kérdés, ahogyan az is, mit keres Mocsok-Ede, az őskommunista propagandista a nyugati tévében. ","shortLead":"Jogosultak-e kedvezményes valutaárfolyamra a többgyerekesek vagy a nyugdíjasok? – jellegzetes NDK-kérdés, ahogyan...","id":"20200111_MocsokEde_a_csatornamunkas__Eljott_a_paradicsom_1990_januar_11","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8333179-f0e5-488f-ba17-9c35c97a3740&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f59d4623-d63e-4b0b-a473-bba727977eae","keywords":null,"link":"/360/20200111_MocsokEde_a_csatornamunkas__Eljott_a_paradicsom_1990_januar_11","timestamp":"2020. január. 11. 16:30","title":"Mocsok-Ede, a csatornamunkás – \"Eljött a paradicsom\", 1990. január 11.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]