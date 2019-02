Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1e53a4a8-71e2-4bff-9dfd-a67b01db6a17","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Puzsér nem hajlandó részt venni az előválasztás második fordulójában, ha nem lesz online regisztráció is, az MSZP viszont ebből nem akar engedni. ","shortLead":"Puzsér nem hajlandó részt venni az előválasztás második fordulójában, ha nem lesz online regisztráció is, az MSZP...","id":"20190204_Elovalasztas_megsem_biztos_Puzser_reszvetele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e53a4a8-71e2-4bff-9dfd-a67b01db6a17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4e2f890-fc25-41c0-834c-70a920cbb8a5","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Elovalasztas_megsem_biztos_Puzser_reszvetele","timestamp":"2019. február. 04. 15:40","title":"Előválasztás: mégsem biztos Puzsér részvétele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fa511bc-8557-4e10-b791-03084d4c37c5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Azonnali hatállyal beszünteti tevékenységét.","shortLead":"Azonnali hatállyal beszünteti tevékenységét.","id":"20190205_Csodeljarast_kert_maga_ellen_a_Germania_nemet_legitarsasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9fa511bc-8557-4e10-b791-03084d4c37c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e8ba84a-3b70-4235-bf55-d551489def41","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190205_Csodeljarast_kert_maga_ellen_a_Germania_nemet_legitarsasag","timestamp":"2019. február. 05. 07:05","title":"Csődeljárást kért maga ellen a Germania német légitársaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bcfff99-574d-4733-9387-ed4dedfb25db","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"Nem túl etikusan cselekedett egy autós, majd az egészet büszkén kiposztolta.","shortLead":"Nem túl etikusan cselekedett egy autós, majd az egészet büszkén kiposztolta.","id":"20190206_autos_video_mcdrive_kerkepar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7bcfff99-574d-4733-9387-ed4dedfb25db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c784312-9273-44e4-9521-23e88634e7f7","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20190206_autos_video_mcdrive_kerkepar","timestamp":"2019. február. 06. 13:21","title":"Inkább videózott a sofőr, mint segített volna – és még be is szólt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Varga István egykori fideszes országgyűlési képviselő Élet és Irodalmat járat, Magyar Narancsot olvas, és a napot Népszavával kezdi. Ő a Közép-európai Sajtó és Média Alapítvány kuratóriumi elnöke.","shortLead":"Varga István egykori fideszes országgyűlési képviselő Élet és Irodalmat járat, Magyar Narancsot olvas, és a napot...","id":"20190204_A_kormanyhu_mediaholding_vezetoje_szerint_a_konzervativ_oldalnak_nincs_komoly_ujsagja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd47a88d-4545-4c8d-9bc6-5dd53b012dad","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_A_kormanyhu_mediaholding_vezetoje_szerint_a_konzervativ_oldalnak_nincs_komoly_ujsagja","timestamp":"2019. február. 04. 15:28","title":"A kormányhű médiaholding vezetője szerint a konzervatív oldalnak nincs komoly újságja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75fd7d99-d9d6-4e8a-bbc6-f60e90eade83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A japán üzleti lap, a Nikkei megbízható forrásai szerint a Nintendo már javában dolgozik Switch konzoljának szerényebb, de így kevesebbe is kerülő verzióján.","shortLead":"A japán üzleti lap, a Nikkei megbízható forrásai szerint a Nintendo már javában dolgozik Switch konzoljának szerényebb...","id":"20190204_kisebb_olcsobb_nintendo_switch_kezi_konzol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75fd7d99-d9d6-4e8a-bbc6-f60e90eade83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3228b48-7829-424b-b34e-636d4fcdc1e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190204_kisebb_olcsobb_nintendo_switch_kezi_konzol","timestamp":"2019. február. 04. 16:03","title":"Olcsóbb Nintendo jöhet, nem is kell már sokat várni rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7560853d-2846-43b8-a17f-af2638cb576c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az okostelefon-piacon tapasztalható globális visszaesés ellenére egy szegmens megfelelően teljesít: jól fogynak a prémiumkategóriás (drága) telefonok – derül ki a Counterpoint Research kutatásából.","shortLead":"Az okostelefon-piacon tapasztalható globális visszaesés ellenére egy szegmens megfelelően teljesít: jól fogynak...","id":"20190205_counterpoint_research_csucskategorias_telefon_eladasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7560853d-2846-43b8-a17f-af2638cb576c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5048d92-7d58-48d4-b7de-b9a4ff4ead3c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190205_counterpoint_research_csucskategorias_telefon_eladasok","timestamp":"2019. február. 05. 15:03","title":"Nem sokan számítottak erre: egyre jobban fogynak a méregdrága telefonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f3c4337-14c6-44da-bb8d-d3dc492bab5e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy hawaii politikus megpróbálná komolyan venni a polgárok egészségét.","shortLead":"Egy hawaii politikus megpróbálná komolyan venni a polgárok egészségét.","id":"20190205_Ha_szaz_ev_a_dohanyzasi_korhatar_vajon_leszoknak_az_emberek_a_cigarettarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f3c4337-14c6-44da-bb8d-d3dc492bab5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"109a52b0-1bf7-4659-ba66-1c8e16335c23","keywords":null,"link":"/elet/20190205_Ha_szaz_ev_a_dohanyzasi_korhatar_vajon_leszoknak_az_emberek_a_cigarettarol","timestamp":"2019. február. 05. 14:27","title":"Ha száz év a dohányzási korhatár, vajon leszoknak az emberek a cigarettáról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66654c13-5145-4ce6-be58-dbbde37b42c4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kanada legnagyobb kriptovaluta-váltással foglalkozó cégének tulajdonosa hirtelen halálozott el, és csak ő ismerte a hozzáférési utat.","shortLead":"Kanada legnagyobb kriptovaluta-váltással foglalkozó cégének tulajdonosa hirtelen halálozott el, és csak ő ismerte...","id":"20190205_A_sirba_vitte_magaval_a_szef_kulcsat_a_bankar_140_millio_dollarhoz_nem_fernek_hozza_a_tulajdonosok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66654c13-5145-4ce6-be58-dbbde37b42c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a174956-66b9-4991-bf68-99c5d6000205","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190205_A_sirba_vitte_magaval_a_szef_kulcsat_a_bankar_140_millio_dollarhoz_nem_fernek_hozza_a_tulajdonosok","timestamp":"2019. február. 05. 13:34","title":"A sírba vitte magával a „széf kulcsát” a bankár, 140 millió dollárhoz nem férnek hozzá a tulajdonosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]