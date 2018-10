Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"705b6c5b-eec1-4e27-b33d-ac71400e2753","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A KOSZ szerint az újra induló főpolgármester nemcsak a budapesti polgárok, de a kéményseprők körében is nagy népszerűségnek örvend.","shortLead":"A KOSZ szerint az újra induló főpolgármester nemcsak a budapesti polgárok, de a kéményseprők körében is nagy...","id":"20181011_A_kemenyseprok_orulnek_Tarlosnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=705b6c5b-eec1-4e27-b33d-ac71400e2753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5640cd24-b23c-4688-9efe-707983de19c0","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_A_kemenyseprok_orulnek_Tarlosnak","timestamp":"2018. október. 11. 08:11","title":"A kéményseprők örülnek Tarlósnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c877e66c-818f-4d6c-86c5-a12355546dd2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A posztra a spanyol David Davist nevezték ki egy héttel azután, hogy elődjét, Ljubomir Vranjest felmentették a munkavégzés alól. ","shortLead":"A posztra a spanyol David Davist nevezték ki egy héttel azután, hogy elődjét, Ljubomir Vranjest felmentették...","id":"20181009_david_davis_a_telekom_veszprem_kezilabdacsapat_uj_edzoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c877e66c-818f-4d6c-86c5-a12355546dd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c059d93-bde1-448c-b60b-6b2a41ffd74f","keywords":null,"link":"/sport/20181009_david_davis_a_telekom_veszprem_kezilabdacsapat_uj_edzoje","timestamp":"2018. október. 09. 13:23","title":"Megvan a Veszprém új edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22229b66-93db-4b3b-82de-b76f2907a990","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Óvatosságra inti a vásárlókat a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a tökvásárlással kapcsolatban. Azt írják, az őszi időszakban a hazai piacok és áruházak kínálatában is egyre nagyobb számban jelennek meg a tökfélék, közülük azonban nem mindegyik ehető. ","shortLead":"Óvatosságra inti a vásárlókat a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a tökvásárlással kapcsolatban. Azt írják...","id":"20181010_disztok_tok_nebih_halloween_kereskedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22229b66-93db-4b3b-82de-b76f2907a990&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6469b341-12d0-46f9-a4e2-585ebcfb8237","keywords":null,"link":"/elet/20181010_disztok_tok_nebih_halloween_kereskedelem","timestamp":"2018. október. 10. 16:59","title":"Ne kóstolja meg a dísztököt, ha jót akar magának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02d99ef9-c26b-4c39-b9c8-a9c8571122f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP népszavazási kezdeményezéssel él, hogy akik lepusztították az egészségügyet, azoknak ne lehessenek gyógyulási kiváltságai.","shortLead":"Az MSZP népszavazási kezdeményezéssel él, hogy akik lepusztították az egészségügyet, azoknak ne lehessenek gyógyulási...","id":"20181010_Nepszavazassal_vennek_el_az_Orbankormany_korhazi_VIPellatasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02d99ef9-c26b-4c39-b9c8-a9c8571122f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c5569a5-d095-42ee-9bcd-ed933bf77d6a","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_Nepszavazassal_vennek_el_az_Orbankormany_korhazi_VIPellatasat","timestamp":"2018. október. 10. 11:12","title":"Népszavazással vennék el az Orbán-kormány kórházi VIP-ellátását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ed1d966-b8c7-491b-bc59-ef2bfe27ab43","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három éven át járta a Wikipédia oldalait egy különleges program, ami az oldalon található források hivatkozásait ellenőrizte.","shortLead":"Három éven át járta a Wikipédia oldalait egy különleges program, ami az oldalon található források hivatkozásait...","id":"20181009_wikipedia_internet_archive_wayback_machine_internetes_archivum_hivatkozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ed1d966-b8c7-491b-bc59-ef2bfe27ab43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe162d9c-4eee-4b4e-b4e5-5bd461e745f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181009_wikipedia_internet_archive_wayback_machine_internetes_archivum_hivatkozas","timestamp":"2018. október. 09. 14:03","title":"9 millió linket cseréltek ki a Wikipédián, megbízhatóbb lett a netes tudástár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36465b5d-1bc4-4fdb-8911-a83eafbccd65","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Elnézést a kései válaszért – kortárs biennálé Rigában / Frida Kahlo bugyija – áramvonalasított mítosz a Nemzeti Galériában / Rekordnyomozás – Jean-Michel Basquiat esete / A pipatóriumtól Columbóig – dohányzás- és kultúrtörténet a Látványtárban / Pusztulástörténetek és újjászületések – muzeológia az Akadémián / Made in Czechoslovakia? – Filla és Fulla Pozsonyban

","shortLead":"Elnézést a kései válaszért – kortárs biennálé Rigában / Frida Kahlo bugyija – áramvonalasított mítosz a Nemzeti...","id":"20181009_Megjelent_a_Muerto_2018_oktoberi_lapszama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36465b5d-1bc4-4fdb-8911-a83eafbccd65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52a7407d-5739-4ea8-a233-fd6ce8b3e34e","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20181009_Megjelent_a_Muerto_2018_oktoberi_lapszama","timestamp":"2018. október. 09. 10:33","title":"Megjelent a Műértő 2018. októberi lapszáma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cd80a15-1bc2-4105-abec-a1d2902d3d7c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"8 forinttal emelték az árat szerdán, a benziné nem változott, de így is 400 forint fölött van.","shortLead":"8 forinttal emelték az árat szerdán, a benziné nem változott, de így is 400 forint fölött van.","id":"20181010_435_forintra_dragult_a_gazolaj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3cd80a15-1bc2-4105-abec-a1d2902d3d7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"709df329-1cf0-477f-9b4f-01ef5c950158","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181010_435_forintra_dragult_a_gazolaj","timestamp":"2018. október. 10. 06:40","title":"435 forintra drágult a gázolaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7187449c-249b-4abb-8e7c-a5618dc0b76d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Míg nálunk egyre kevesebb a magasan képzett fiatal, a többi uniós tagállamban szinte kivétel nélkül rohamosan nő a diplomások száma.","shortLead":"Míg nálunk egyre kevesebb a magasan képzett fiatal, a többi uniós tagállamban szinte kivétel nélkül rohamosan nő...","id":"20181009_Ha_igy_folytatjuk_szepen_lassan_elfogynak_a_diplomas_magyar_fiatalok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7187449c-249b-4abb-8e7c-a5618dc0b76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae8b9661-845c-4ef6-bb6d-3aedbf80dc98","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Ha_igy_folytatjuk_szepen_lassan_elfogynak_a_diplomas_magyar_fiatalok","timestamp":"2018. október. 09. 12:00","title":"Ha így folytatjuk, szépen lassan elfogynak a diplomás magyar fiatalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]