Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f66b0747-5c81-4c7f-a1fc-27ba7b13aad0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint kétezer éves alkoholos italt találtak kínai régészek egy bronzedényben, amely egy Nyugati Han-dinasztia korából származó sírból került elő.","shortLead":"Több mint kétezer éves alkoholos italt találtak kínai régészek egy bronzedényben, amely egy Nyugati Han-dinasztia...","id":"20181111_2000_eves_alkohol_ital_kinai_sir","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f66b0747-5c81-4c7f-a1fc-27ba7b13aad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd22b605-64ec-4b04-abc0-e9746ba4d1ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20181111_2000_eves_alkohol_ital_kinai_sir","timestamp":"2018. november. 11. 11:03","title":"2000 éves alkohol került elő egy kínai sírból, csak kipróbálták már, hogy milyen az aromája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"618695e2-2903-4094-9c4d-5588f41bc92e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy hete három mozdonnyal és négyórás késéssel tette meg az utat a zsúfolt vonat.","shortLead":"Egy hete három mozdonnyal és négyórás késéssel tette meg az utat a zsúfolt vonat.","id":"20181111_Kilencoras_vonatut_Szombathelyrol_Pecsre_karteritest_iger_a_MAV","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=618695e2-2903-4094-9c4d-5588f41bc92e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5563add-eff5-46df-9d28-d08e0dc821e3","keywords":null,"link":"/itthon/20181111_Kilencoras_vonatut_Szombathelyrol_Pecsre_karteritest_iger_a_MAV","timestamp":"2018. november. 11. 15:30","title":"Kilencórás vonatút Szombathelyről Pécsre: kártérítést ígér a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ce88b0b-21ca-4628-aed1-857474e99a09","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Joe Perry egy előadás után lett rosszul New Yorkban.","shortLead":"Joe Perry egy előadás után lett rosszul New Yorkban.","id":"20181112_Korhazba_kerult_az_Aerosmith_gitarosa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ce88b0b-21ca-4628-aed1-857474e99a09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92d126ac-569d-487f-b4db-ab31dfbe6bb2","keywords":null,"link":"/kultura/20181112_Korhazba_kerult_az_Aerosmith_gitarosa","timestamp":"2018. november. 12. 09:08","title":"Kórházba került az Aerosmith gitárosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09d4ba91-e091-4698-934a-25470639df8e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Elképesztő jelenet zajlott le a Manchesteri Derbyn: a City harmadik gólját 44 átadás, és egy több mit kétperces labdabirtoklás előzte. Nézze meg, hogy építették fel Gündogán gólját. ","shortLead":"Elképesztő jelenet zajlott le a Manchesteri Derbyn: a City harmadik gólját 44 átadás, és egy több mit kétperces...","id":"20181111_Szinte_hihetetlen_44_passz_elozte_meg_a_ManCity_goljat__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09d4ba91-e091-4698-934a-25470639df8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f979c5a-b493-43f1-b09c-0f59e36bd79b","keywords":null,"link":"/sport/20181111_Szinte_hihetetlen_44_passz_elozte_meg_a_ManCity_goljat__video","timestamp":"2018. november. 11. 21:15","title":"Szinte hihetetlen: 44 passz előzte meg a ManCity gólját - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2e98138-95ff-4b54-adc8-5babefd4f282","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A demokrata jelölt csupán 0,15 százalékkal maradt alul a republikánussal szemben, a republikánus kormányzó is csupán 0,41 százalékkal nyert. ","shortLead":"A demokrata jelölt csupán 0,15 százalékkal maradt alul a republikánussal szemben, a republikánus kormányzó is csupán...","id":"20181110_Ujraszamlaljak_a_szavazatokat_Floridaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2e98138-95ff-4b54-adc8-5babefd4f282&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e512965-6072-43d2-a11c-9e1f3fd9ed03","keywords":null,"link":"/vilag/20181110_Ujraszamlaljak_a_szavazatokat_Floridaban","timestamp":"2018. november. 10. 21:51","title":"Újraszámlálják a szavazatokat Floridában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89384599-4503-4f51-a2b5-9915fca510a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ácson Lakatos Béla helyére választanak polgármestert.","shortLead":"Ácson Lakatos Béla helyére választanak polgármestert.","id":"20181111_Momentumos_jelolt_csap_ossze_a_Fidesszel_a_fovarosi_idokozi_valasztason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89384599-4503-4f51-a2b5-9915fca510a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4aff3e0-3398-4f43-acaa-bd4b09d1716d","keywords":null,"link":"/itthon/20181111_Momentumos_jelolt_csap_ossze_a_Fidesszel_a_fovarosi_idokozi_valasztason","timestamp":"2018. november. 11. 09:24","title":"Momentumos jelölt csap össze a Fidesszel a fővárosi időközi választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95957936-d798-4b6c-8440-3d1514f23d65","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennél talán nem is végezhetnék hatékonyabban a munkájukat az elszállítással megbízott szakemberek.","shortLead":"Ennél talán nem is végezhetnék hatékonyabban a munkájukat az elszállítással megbízott szakemberek.","id":"20181111_a_nap_videoja_igy_lehet_fel_perc_alatt_eltavolitani_egy_tilosban_parkolo_autot_kerekbilincs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95957936-d798-4b6c-8440-3d1514f23d65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b7d8029-be02-4aa4-bc2b-3dfee32ee15d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181111_a_nap_videoja_igy_lehet_fel_perc_alatt_eltavolitani_egy_tilosban_parkolo_autot_kerekbilincs","timestamp":"2018. november. 11. 06:41","title":"A nap videója: így lehet fél perc alatt eltávolítani egy tilosban parkoló autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2089dd3-6970-4291-8af7-32c3ee45bf65","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"14-21 fok várható.","shortLead":"14-21 fok várható.","id":"20181112_Hetfon_is_marad_a_frontmentes_kellemes_oszi_ido","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2089dd3-6970-4291-8af7-32c3ee45bf65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af784cc3-8e5e-40bd-a30c-c6bd5797b036","keywords":null,"link":"/itthon/20181112_Hetfon_is_marad_a_frontmentes_kellemes_oszi_ido","timestamp":"2018. november. 12. 05:15","title":"Hétfőn is marad a frontmentes, kellemes őszi idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]