[{"available":true,"c_guid":"bb0e52fe-c9fd-4a47-a78c-78e831a27356","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az USA, Oroszország és Szaúd-Arábia több olajat termel, mint az OPEC 15 tagja együttvéve, vagyis Donald Trump, Vlagyimir Putyin és Mohamed bin Szalman kezében van a világ legfontosabb energiapiaca. Ha hárman egyetértenek, akkor mindenkit le tudnak nyomni, de mi van akkor, ha nem?","shortLead":"Az USA, Oroszország és Szaúd-Arábia több olajat termel, mint az OPEC 15 tagja együttvéve, vagyis Donald Trump...","id":"20181119_Harom_ember_kezeben_van_a_vilag_olajpiaca_fohaszkodjunk_hogy_ne_kapjanak_ossze","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb0e52fe-c9fd-4a47-a78c-78e831a27356&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84ccd733-f2b0-44ea-b632-e407c63b964f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181119_Harom_ember_kezeben_van_a_vilag_olajpiaca_fohaszkodjunk_hogy_ne_kapjanak_ossze","timestamp":"2018. november. 19. 11:59","title":"Három ember kezében van a világ olajpiaca, fohászkodjunk, hogy ne kapjanak össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b740198-f696-48ab-a8b3-5c63b25dadbb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jim Carrey korábban is kritizálta már a Facebookot, most, a sorosozós ügy után újra megszólalt.","shortLead":"Jim Carrey korábban is kritizálta már a Facebookot, most, a sorosozós ügy után újra megszólalt.","id":"20181119_jim_carrey_facebook_mark_zuckerberg_sherly_sandberg_soros_gyorgy_sotet_pr","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b740198-f696-48ab-a8b3-5c63b25dadbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20db5d38-e309-4d4b-a518-9e98fc00d876","keywords":null,"link":"/tudomany/20181119_jim_carrey_facebook_mark_zuckerberg_sherly_sandberg_soros_gyorgy_sotet_pr","timestamp":"2018. november. 19. 09:03","title":"Keményen beszólt Jim Carrey a Facebooknak, és mindenkinek, akinek még köze van hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e05a12f-ac54-4d6b-b04f-5cc4dee6aa28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár folyamatosan zajlanak a tárgyalások, egyelőre úgy tűnik, a szerzői jogi irányelv a legkevésbé sem \"puhult fel\", a tartalomszolgáltatókat (például a YouTube-ot) pedig igen nehéz helyzetbe hozza.","shortLead":"Bár folyamatosan zajlanak a tárgyalások, egyelőre úgy tűnik, a szerzői jogi irányelv a legkevésbé sem \"puhult fel\"...","id":"20181120_youtube_europai_unio_szerzoi_jogi_iranyelv_13_cikkely_jogserto_tartalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e05a12f-ac54-4d6b-b04f-5cc4dee6aa28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7c22083-de6d-4814-a2d7-f5bce710a552","keywords":null,"link":"/tudomany/20181120_youtube_europai_unio_szerzoi_jogi_iranyelv_13_cikkely_jogserto_tartalom","timestamp":"2018. november. 20. 15:33","title":"Vesztésre áll a YouTube az EU elleni harcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbcfe76c-1b21-4f2c-b36a-fff6af1c2a6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton égett le annak az irodaháznak a felső szintje, ahol Gyurcsányék béreltek irodát. ","shortLead":"Szombaton égett le annak az irodaháznak a felső szintje, ahol Gyurcsányék béreltek irodát. ","id":"20181119_Gyurcsany_kepeket_posztolt_a_porig_egett_irodaikrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbcfe76c-1b21-4f2c-b36a-fff6af1c2a6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a071e2c-1279-407f-8336-526a86f4821e","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Gyurcsany_kepeket_posztolt_a_porig_egett_irodaikrol","timestamp":"2018. november. 19. 13:23","title":"Gyurcsány képeket posztolt a porig égett irodáikról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04a9f0b1-e436-4898-b2ed-862743dbac91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor személyes döntése volt az, hogy Nikola Gruevszki volt macedón miniszterelnök megkapta Magyarországon a menekültstátust. A HVG diplomáciai forrásokból származó értesülései szerint a sietség sem volt véletlen.\r

","shortLead":"Orbán Viktor személyes döntése volt az, hogy Nikola Gruevszki volt macedón miniszterelnök megkapta Magyarországon...","id":"20181120_Ezert_kapta_meg_Gruevszki_a_menedeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04a9f0b1-e436-4898-b2ed-862743dbac91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f094b186-df87-4ddf-b848-64c7cdf28e17","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Ezert_kapta_meg_Gruevszki_a_menedeket","timestamp":"2018. november. 20. 15:45","title":"Orbán megígérte, hogy megmenti Gruevszkit, és ezzel ki is végezte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c41ad38d-151f-403f-8416-6a7a05853aca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mottó: “Make Your Toilet Great Again!”","shortLead":"A mottó: “Make Your Toilet Great Again!”","id":"20181119_Eddig_nem_tudta_mi_hianyzott_a_furdojebol_a_Donald_Trumpos_vecekefe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c41ad38d-151f-403f-8416-6a7a05853aca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c736d55a-a265-4f09-90bd-91257046ddc4","keywords":null,"link":"/elet/20181119_Eddig_nem_tudta_mi_hianyzott_a_furdojebol_a_Donald_Trumpos_vecekefe","timestamp":"2018. november. 19. 09:57","title":"Eddig nem tudta, mi hiányzott a fürdőjéből: a Donald Trump-vécékefe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e496538-ccbb-40d0-8830-765d3fea5339","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A makaói nagydíjon 270-es tempónál repült el az autójával, amely egy állványzatnak csapódott.","shortLead":"A makaói nagydíjon 270-es tempónál repült el az autójával, amely egy állványzatnak csapódott.","id":"20181120_Het_oras_muteten_van_tul_a_nemet_lany_hetvegi_horror_versenybaleset_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e496538-ccbb-40d0-8830-765d3fea5339&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93f39ff7-805e-4bbf-8536-f5dd82df4d0d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181120_Het_oras_muteten_van_tul_a_nemet_lany_hetvegi_horror_versenybaleset_utan","timestamp":"2018. november. 20. 09:14","title":"Hét órás műtéten van túl a német lány a hétvégi horror versenybaleset után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5491cfd8-5642-4503-b865-f679c3460c22","c_author":"MTI","category":"sport","description":"33-33-at játszottak a dán Skjern HB csapatával a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének nyolcadik. Épp csak lemaradtak a győzelemről.","shortLead":"33-33-at játszottak a dán Skjern HB csapatával a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének nyolcadik. Épp csak...","id":"20181118_mol_pick_szeged_skjern_kezilabda_bajnokok_ligaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5491cfd8-5642-4503-b865-f679c3460c22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a75ccc9-1534-4715-96c2-f21b8779a048","keywords":null,"link":"/sport/20181118_mol_pick_szeged_skjern_kezilabda_bajnokok_ligaja","timestamp":"2018. november. 18. 19:06","title":"Hatalmasat hajrázott, de győzni nem tudott a Szeged","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]