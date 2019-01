Új tematikus oldal indult "Ó egy gödör – O1G" néven, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy "mindennapjaink bosszantó kátyúi, legyenek azok járdán vagy úttesten, a rendszer rossz működésének tünetei, s tegye ezt úgy, hogy összekösse azt a fő felelőssel is."

A kezdeményezés kitalálói arra ösztönzik a projektben részt venni kívánókat, hogy egy körülbelül ezer forintos kiadást jelentő festékszóró segítségével a képen láthatóhoz hasonló módon jelöljék meg az észlelt kátyúkat, majd pedig fotózzák le azokat, és osszák meg a felvételeket.

A szervezők külön figyelmeztetnek arra, hogy úttesten történő jelölésnél mindenki fokozott óvatossággal járjon el, és a balesetek elkerülése végett lehetőség szerint viseljen láthatósági mellényt.

A közelmúltban több olyan esetről is beszámoltunk, melyben valamilyen növényt, általában virágot ültettek a régóta tátongó úthibákba, és az ily módon megjelölt kátyúkat általában gyorsan be is tömték az illetékesek. Egyelőre kérdés, hogy az O1G-jelzéssel ékesített kátyúknak mi lesz a sorsa.

"Borsodba kevés lenne a világ összes festéke hozzá" – vélekedett egy hozzászóló.

"Zseniális!" – fogalmazta meg tömören a véleményét valaki.

"Én vettem a Praktikerben 3500-ért 25 kg kátyúzó aszfaltot meg egy újrahasznosítható gumikalapácsot, és egy hajnali, sárga mellényes akcióban betömtem 5 közeli kátyút. Bár kevésbé figyelemfelhívó, de autóból nézve rövid távon hasznos" – vázolt egy alternatív megoldási lehetőséget egy kommentelő.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Autó rovatának Facebook-oldalát.