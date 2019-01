Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d52a5186-6b14-4873-ab12-40f7da25e76e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korábban csak azt mutatta meg a Google fordítója, egy adott szónak/kifejezésnek milyen jelentései lehetnek, most már viszont azt is látni, melyeket milyen gyakran használják mások.","shortLead":"Korábban csak azt mutatta meg a Google fordítója, egy adott szónak/kifejezésnek milyen jelentései lehetnek, most már...","id":"20190115_google_fordito_forditas_gyakorisaga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d52a5186-6b14-4873-ab12-40f7da25e76e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"854417f4-a11b-4593-9c41-8e397216bc64","keywords":null,"link":"/tudomany/20190115_google_fordito_forditas_gyakorisaga","timestamp":"2019. január. 15. 20:09","title":"Új funkciót kapott a Google Fordító, precízebb lehet tőle a fordítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c551885-70c9-4865-827b-08617d915471","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hosszú Katinka volt férje és edzője a Facebookon tett közzé egy levelet.","shortLead":"Hosszú Katinka volt férje és edzője a Facebookon tett közzé egy levelet.","id":"20190116_Shane_Tusup_vegre_elarulta_mit_tervez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c551885-70c9-4865-827b-08617d915471&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf367063-7ae3-47b6-bb99-74838cc35cb5","keywords":null,"link":"/sport/20190116_Shane_Tusup_vegre_elarulta_mit_tervez","timestamp":"2019. január. 16. 09:13","title":"Shane Tusup végre elárulta, mit tervez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c7356ee-037f-4cac-bf02-646959f9e53b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Minden eddiginél hatalmasabb, 100 kilométeres, gyűrű alakú hadronütköztető építését tervezi a CERN (Európai Nukleáris Kutatási Szervezet).","shortLead":"Minden eddiginél hatalmasabb, 100 kilométeres, gyűrű alakú hadronütköztető építését tervezi a CERN (Európai Nukleáris...","id":"20190115_Vilagrekorder_reszecskeutkoztetot_akar_epiteni_a_CERN","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c7356ee-037f-4cac-bf02-646959f9e53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e387816c-1cec-4375-8f66-2c9c45d60f44","keywords":null,"link":"/tudomany/20190115_Vilagrekorder_reszecskeutkoztetot_akar_epiteni_a_CERN","timestamp":"2019. január. 15. 21:20","title":"Világrekorder részecskeütköztetőt akar építeni a CERN","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0c98858-fbbb-418b-aef6-ed12972e8590","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A GVH a törvényben meghatározott lehető legmagasabb bírságot szabta ki a társaságokra.","shortLead":"A GVH a törvényben meghatározott lehető legmagasabb bírságot szabta ki a társaságokra.","id":"20190116_Mozgaskorlatozottakat_atvero_cegekre_csapott_le_a_GVH","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0c98858-fbbb-418b-aef6-ed12972e8590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04110727-dde7-4005-b78e-4342aec1c5be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190116_Mozgaskorlatozottakat_atvero_cegekre_csapott_le_a_GVH","timestamp":"2019. január. 16. 11:02","title":"Mozgáskorlátozottakat átverő cégekre csapott le a GVH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33276cc1-dd72-42e8-8a57-49fcd40cedf7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Elfogtak egy férfit Magyarországon, aki a portugál sajtó szerint hackeléssel futballklubok különféle dokumentumait hozta nyilvánosságra.

","shortLead":"Elfogtak egy férfit Magyarországon, aki a portugál sajtó szerint hackeléssel futballklubok különféle dokumentumait...","id":"20190117_football_leaks_budapest_portugal_ferfi_elfogas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33276cc1-dd72-42e8-8a57-49fcd40cedf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9f75b5e-7d90-47f3-ac27-b1eec83302b4","keywords":null,"link":"/sport/20190117_football_leaks_budapest_portugal_ferfi_elfogas","timestamp":"2019. január. 17. 06:35","title":"A Football Leaks fejét foghatták el Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad34dede-7e94-4b6b-a568-5fc970fcaff0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bár a cégmegszűnések, a felszámolások, a csődök és a végelszámolások száma csökkent az előző évhez képest, és jelentős mértékben nőtt a cégalapítási kedv is, mindez nem volt elég ahhoz, hogy megforduljon a magyarországi cégek számának folyamatos, évek óta tartó csökkenése.","shortLead":"Bár a cégmegszűnések, a felszámolások, a csődök és a végelszámolások száma csökkent az előző évhez képest, és jelentős...","id":"20190115_Kenyszertorlesek_miatt_apad_drasztikusan_a_magyar_cegek_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad34dede-7e94-4b6b-a568-5fc970fcaff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22bee35c-3aa8-44ee-aa72-a848b7657861","keywords":null,"link":"/kkv/20190115_Kenyszertorlesek_miatt_apad_drasztikusan_a_magyar_cegek_szama","timestamp":"2019. január. 15. 14:26","title":"Kényszertörlések miatt apad drasztikusan a magyar cégek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48dd1154-be49-49f5-9aa9-2d96a2e7fbb9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiú épp óvodába vitte a kislányt, amikor az állatok rájuk támadtak.","shortLead":"A fiú épp óvodába vitte a kislányt, amikor az állatok rájuk támadtak.","id":"20190115_Harom_pitbull_tamadt_egy_13_eves_fiura_es_hugara_Otvoskonyiban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48dd1154-be49-49f5-9aa9-2d96a2e7fbb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f969646-38b5-482d-9279-3bb52e8330e7","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Harom_pitbull_tamadt_egy_13_eves_fiura_es_hugara_Otvoskonyiban","timestamp":"2019. január. 15. 19:48","title":"Három pitbull támadt egy 13 éves fiúra és húgára Ötvöskónyiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9936865b-7591-4c5f-8685-3293ec7c9035","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Geekbench-lista tanúsága szerint egy új középkategóriás Pixelben több RAM lehet, mint a gyártó jelenlegi csúcstelefonjában.","shortLead":"Egy Geekbench-lista tanúsága szerint egy új középkategóriás Pixelben több RAM lehet, mint a gyártó jelenlegi...","id":"20190115_google_pixel_3_lite_xl_tobb_ram_6_gb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9936865b-7591-4c5f-8685-3293ec7c9035&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a93cbe2-4c52-4f6a-bb0d-ea4301f959c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190115_google_pixel_3_lite_xl_tobb_ram_6_gb","timestamp":"2019. január. 15. 13:03","title":"Több RAM-ot olcsóbban? Érdemes lesz kivárni a Google új telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]