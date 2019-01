Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af87828b-a9f5-4736-b330-7d219269370d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szombaton kora délutántól északnyugat felől egyre nagyobb területen számíthatunk kisebb csapadékra - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján.\r

","shortLead":"Szombaton kora délutántól északnyugat felől egyre nagyobb területen számíthatunk kisebb csapadékra - olvasható...","id":"20190126_Ma_delutantol_szinte_minden_esni_fog","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af87828b-a9f5-4736-b330-7d219269370d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41ecf8b2-95f6-4071-8107-f7ef2bcd8f03","keywords":null,"link":"/elet/20190126_Ma_delutantol_szinte_minden_esni_fog","timestamp":"2019. január. 26. 12:31","title":"Ma délutántól szinte minden esni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c19df78c-23eb-42c2-8c14-093b9da7f9d4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Minden negyedik munkanélküli tartósan az, holott 72 ezer be nem töltött állás van az országban. Az RTL Klub Híradója azt is megállapítja, Kelet-Magyarországon jóval többen keresnek munkát, mint nyugaton.","shortLead":"Minden negyedik munkanélküli tartósan az, holott 72 ezer be nem töltött állás van az országban. Az RTL Klub Híradója...","id":"20190127_Munkanelkuliseg_szetszakadt_az_orszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c19df78c-23eb-42c2-8c14-093b9da7f9d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4490cbf1-1028-4d3a-9f2f-76b347a7c4d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190127_Munkanelkuliseg_szetszakadt_az_orszag","timestamp":"2019. január. 27. 19:50","title":"Munkanélküliség: szétszakadt az ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae75b548-a7f5-4d0e-af53-ff39c81262bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190127_10_eves_kihivas_memek_x_irasa_vonalas_sorrendje_xiaomi_osszehajthato_telefonja_telenor_volte_honor_view20","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae75b548-a7f5-4d0e-af53-ff39c81262bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12d2f4f3-dfcb-4948-b3f6-cb6bd95d3886","keywords":null,"link":"/tudomany/20190127_10_eves_kihivas_memek_x_irasa_vonalas_sorrendje_xiaomi_osszehajthato_telefonja_telenor_volte_honor_view20","timestamp":"2019. január. 27. 12:00","title":"Ez történt: tízezrek vitáztak össze azon a neten, hogyan kell leírni az X-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8b7439f-76b8-4d03-ae28-9f404836b71b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Lázár Jánossal is együtt vadászó Habsburg-Lotharingiai Mihály egy 117 négyzetméteres várbeli ingatlant bérel mindössze 71 ezer forintért. ","shortLead":"A Lázár Jánossal is együtt vadászó Habsburg-Lotharingiai Mihály egy 117 négyzetméteres várbeli ingatlant bérel...","id":"20190128_Egy_Habsburg_foherceg_is_bagoert_berel_onkormanyzati_lakast_a_Varban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8b7439f-76b8-4d03-ae28-9f404836b71b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64bd8577-e274-4b37-8676-eace13719352","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190128_Egy_Habsburg_foherceg_is_bagoert_berel_onkormanyzati_lakast_a_Varban","timestamp":"2019. január. 28. 06:53","title":"Egy Habsburg főherceg is bagóért bérel önkormányzati lakást a Várban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyetlen napra sem változott meg a magyarországi hírfolyam ezen héten sem. Folytatódtak a Honvédkórház rémtörténetei, az MTVA is úgy kezdte a hetet, ahogy az előzőt befejezte, és kiszivárgott egy felvétel a Jobbik elnökének esküvőjéről – nem az első hitvesi csókról. Heti belpolitikai összefoglaló.","shortLead":"Egyetlen napra sem változott meg a magyarországi hírfolyam ezen héten sem. Folytatódtak a Honvédkórház rémtörténetei...","id":"20190127_Nagy_pofon_lesz_a_vege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8d0627c-ca66-4877-ae6e-591a666a447c","keywords":null,"link":"/itthon/20190127_Nagy_pofon_lesz_a_vege","timestamp":"2019. január. 27. 12:30","title":"Készül a zárójelentés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5090bdcc-b277-46f8-99fd-a62bc29c9ca2","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Ahogy elbántak a véleményét vállaló diákkal, Nagy Blankával, újabb igazolása annak, hogy a Fidesz-rezsim szar alakokat termel. Vélemény.\r

","shortLead":"Ahogy elbántak a véleményét vállaló diákkal, Nagy Blankával, újabb igazolása annak, hogy a Fidesz-rezsim szar alakokat...","id":"201904_ugy_elaljasult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5090bdcc-b277-46f8-99fd-a62bc29c9ca2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2df234b5-eedd-4a91-916e-897307a1a3bc","keywords":null,"link":"/itthon/201904_ugy_elaljasult","timestamp":"2019. január. 27. 16:00","title":"Tóta W. Árpád: Úgy elaljasult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5934bea6-5ddd-4e48-b02a-8c55be8ab0d7","c_author":"-gd-","category":"gazdasag","description":"El kell felejtsünk mindent, amit eddig a várospolitikáról gondoltunk, közös cselekvésre van szükség, hogy Budapest újra Európa térképén legyen - hangoztatta Karácsony Gergely főpolgármester-jelölt szombati programbemutatóján.","shortLead":"El kell felejtsünk mindent, amit eddig a várospolitikáról gondoltunk, közös cselekvésre van szükség, hogy Budapest újra...","id":"20190126_karacsony_gergely_fopolgarmester_jelolt_programbemutato_tarlos_istvan_fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5934bea6-5ddd-4e48-b02a-8c55be8ab0d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"372e75f1-b83e-40cd-be47-06f833f3fdce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190126_karacsony_gergely_fopolgarmester_jelolt_programbemutato_tarlos_istvan_fidesz","timestamp":"2019. január. 26. 12:34","title":"Karácsony: Budapest a demokrácia hiánya miatt is fuldoklik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acd66adf-2cf9-4b1a-a1f4-fb5fc112d284","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A japán Oszaka Naomi nyerte meg az ausztrál nyílt teniszbajnokság női versenyét, mivel a szombati döntőben 7:6 (7-2), 5:7, 6:4-re legyőzte a cseh Petra Kvitovát, ezzel egyben hétfőtől ő lesz az új világelső.","shortLead":"A japán Oszaka Naomi nyerte meg az ausztrál nyílt teniszbajnokság női versenyét, mivel a szombati döntőben 7:6 (7-2...","id":"20190126_Oszaka_a_noi_bajnok_es_a_vilagelso","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=acd66adf-2cf9-4b1a-a1f4-fb5fc112d284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a18c8d70-7ddb-4b14-9545-96b95460f394","keywords":null,"link":"/sport/20190126_Oszaka_a_noi_bajnok_es_a_vilagelso","timestamp":"2019. január. 26. 12:53","title":"Oszaka a női bajnok és a világelső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]