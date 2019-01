Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c03cb9da-4b3a-41c3-99b5-9c6b7d08b33a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán ellenáll a Kínával és Oroszországgal szembeni keményebb amerikai fellépésnek, emiatt még egy amerikai külügyminiszteri látogatás is elképzelhető.","shortLead":"Orbán ellenáll a Kínával és Oroszországgal szembeni keményebb amerikai fellépésnek, emiatt még egy amerikai...","id":"20190128_WSJ_Amerika_bizalma_megrendult_Magyarorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c03cb9da-4b3a-41c3-99b5-9c6b7d08b33a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bd52e75-579e-4389-b05c-94b0c2fe47d3","keywords":null,"link":"/itthon/20190128_WSJ_Amerika_bizalma_megrendult_Magyarorszagban","timestamp":"2019. január. 28. 08:40","title":"WSJ: Amerika bizalma megrendült Magyarországban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da28df18-8050-4e7e-a155-1e47257faec0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr vélhetően nem kis örömmel fogadta az autóján elhelyezett apróságokat. ","shortLead":"A sofőr vélhetően nem kis örömmel fogadta az autóján elhelyezett apróságokat. ","id":"20190128_a_nap_fotoja_romantikus_meglepetes_a_solymari_parkoloban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da28df18-8050-4e7e-a155-1e47257faec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"979b7267-1c3a-448a-bd36-7eda9d4f8264","keywords":null,"link":"/cegauto/20190128_a_nap_fotoja_romantikus_meglepetes_a_solymari_parkoloban","timestamp":"2019. január. 28. 06:41","title":"A nap fotója: romantikus meglepetés a solymári parkolóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ffdf89-3252-476b-a088-6c5dfdd0c8e8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az amerikai elnök falat emelne a mexikói határra, hogy megállítsa a feketemunkásokat. Akiket a saját golfklubja is alkalmazott.","shortLead":"Az amerikai elnök falat emelne a mexikói határra, hogy megállítsa a feketemunkásokat. Akiket a saját golfklubja is...","id":"20190127_Kirugtak_a_be_nem_jelentett_migransokat_Trump_golfklubjabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86ffdf89-3252-476b-a088-6c5dfdd0c8e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"086f34ad-1a55-49b9-84b4-7a58c696d86f","keywords":null,"link":"/kkv/20190127_Kirugtak_a_be_nem_jelentett_migransokat_Trump_golfklubjabol","timestamp":"2019. január. 27. 18:18","title":"Kirúgták a be nem jelentett migránsokat Trump golfklubjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f92a170-975e-4d58-a8bb-9bcdfad8c1b2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Blikk úgy tudja, a színész ismét Budapestre jön. ","shortLead":"A Blikk úgy tudja, a színész ismét Budapestre jön. ","id":"20190128_Schwarzenegger_mondhat_beszedet_Vajna_temetesen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f92a170-975e-4d58-a8bb-9bcdfad8c1b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd74aabb-e0a1-4aed-b510-6f627b9c908a","keywords":null,"link":"/kultura/20190128_Schwarzenegger_mondhat_beszedet_Vajna_temetesen","timestamp":"2019. január. 28. 05:42","title":"Schwarzenegger mondhat beszédet Vajna temetésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aff045e-7a79-4cc8-85e8-28050d301a58","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az utolsó pillanatban bemutatott vészfékezés és kormányzás csak tetézte bajt.","shortLead":"Az utolsó pillanatban bemutatott vészfékezés és kormányzás csak tetézte bajt.","id":"20190127_fekvorendor_autos_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8aff045e-7a79-4cc8-85e8-28050d301a58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f92724df-893e-41b5-b72d-e9bc945920dc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190127_fekvorendor_autos_video","timestamp":"2019. január. 28. 04:07","title":"Videó: ennyire nem érdemes pánikba esni a fekvőrendőr miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fae12ee7-bbf7-4f10-a299-7b27a0b0f310","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A rakétatechnológiát akarja segítségül hívni a kávé tökéletes pörköléséhez egy amerikai és egy egyesült arab emírségekbeli vállalkozó, akik jövőre tervezik a világűrbe juttatni kávépörkölő kapszulájukat.","shortLead":"A rakétatechnológiát akarja segítségül hívni a kávé tökéletes pörköléséhez egy amerikai és egy egyesült arab...","id":"20190128_vilagur_raketa_kaveporkoles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fae12ee7-bbf7-4f10-a299-7b27a0b0f310&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"905c5036-b3f9-4509-bcc0-173340b962ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20190128_vilagur_raketa_kaveporkoles","timestamp":"2019. január. 28. 19:33","title":"Űrbe lőtt kapszulával készítené el a tökéletes kávét két vállalkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d32b9ea-e151-4528-96d2-f0cfcacbf190","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Audi ingolstadti központjában sem tudnak gyártani, mert hiányoznak az autókhoz a győri egységben készülő motorok. ","shortLead":"Az Audi ingolstadti központjában sem tudnak gyártani, mert hiányoznak az autókhoz a győri egységben készülő motorok. ","id":"20190128_A_nemet_Audikozpontot_is_megbenitottak_a_Gyorben_sztrajkolok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d32b9ea-e151-4528-96d2-f0cfcacbf190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4d157d2-e46c-473a-9ebc-72a7438a9f17","keywords":null,"link":"/kkv/20190128_A_nemet_Audikozpontot_is_megbenitottak_a_Gyorben_sztrajkolok","timestamp":"2019. január. 28. 13:13","title":"A német Audi-központot is megbénították a Győrben sztrájkolók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be80fac3-1cd1-485f-8ead-077213bb8c4a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy másik bánya gátja is átszakadhat a magas vízállás miatt. Az embereket felküldték a városuk legmagasabban található pontjára.","shortLead":"Egy másik bánya gátja is átszakadhat a magas vízállás miatt. Az embereket felküldték a városuk legmagasabban található...","id":"20190127_Menjenek_a_varos_legmagasabb_pontjara__ujabb_gat_szakadhat_at_Braziliaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be80fac3-1cd1-485f-8ead-077213bb8c4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad4fee88-3e9b-4875-9e33-883fa597a616","keywords":null,"link":"/kkv/20190127_Menjenek_a_varos_legmagasabb_pontjara__ujabb_gat_szakadhat_at_Braziliaban","timestamp":"2019. január. 27. 16:59","title":"\"Menjenek a város legmagasabb pontjára\" - újabb gát szakadhat át Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]