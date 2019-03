Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"16dc6996-d033-4788-b855-0dbff78a9d1c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ausztriában négyszer annyi ember jut el síelni, mint Magyarországon.","shortLead":"Ausztriában négyszer annyi ember jut el síelni, mint Magyarországon.","id":"20190303_Meg_valami_amiben_lemaradtunk_az_osztrakoktol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16dc6996-d033-4788-b855-0dbff78a9d1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64bb3306-7f5b-4ee4-80ce-4f775149d8bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_Meg_valami_amiben_lemaradtunk_az_osztrakoktol","timestamp":"2019. március. 03. 09:31","title":"Még valami, amiben lemaradtunk az osztrákoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d05a5c61-7c71-44bf-8250-35a0937edcc1","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A gyerekekre a gumicsizmáik nyomait és müzliszeleteinek csomagolópapírjait követve találtak rá vasárnap a rendőrök.","shortLead":"A gyerekekre a gumicsizmáik nyomait és müzliszeleteinek csomagolópapírjait követve találtak rá vasárnap a rendőrök.","id":"20190304_44_oran_at_bolyongott_ket_kislany_a_kaliforniai_vadonban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d05a5c61-7c71-44bf-8250-35a0937edcc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75c919a2-7549-471e-863c-30c0b4a8da91","keywords":null,"link":"/elet/20190304_44_oran_at_bolyongott_ket_kislany_a_kaliforniai_vadonban","timestamp":"2019. március. 04. 14:39","title":"44 órán át bolyongott két kislány a kaliforniai vadonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"702ef774-b216-4aad-8b39-a7427025110d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A területen vízparti villapark és hotel is épül, de az érintett ingatlancégek tagadják, hogy ők tették volna.","shortLead":"A területen vízparti villapark és hotel is épül, de az érintett ingatlancégek tagadják, hogy ők tették volna.","id":"20190304_Valaki_letarolta_a_kiemelten_vedett_nadast_Balatonakaliban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=702ef774-b216-4aad-8b39-a7427025110d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53dafc01-bf70-4325-8633-ad4ecaf171b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190304_Valaki_letarolta_a_kiemelten_vedett_nadast_Balatonakaliban","timestamp":"2019. március. 04. 18:27","title":"Valaki letarolta a kiemelten védett nádast Balatonakaliban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Egy akkora átszervezést, mint amit a Volánnál ígérnek, nem lehet színvonalcsökkenés nélkül átvészelni az érdekképviselet szerint.","shortLead":"Egy akkora átszervezést, mint amit a Volánnál ígérnek, nem lehet színvonalcsökkenés nélkül átvészelni...","id":"20190303_Buszsoforok_tomeges_kirugasatol_fel_a_szakszervezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8644e4a4-b24f-4f4c-bd9c-24c6e7d1f1c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_Buszsoforok_tomeges_kirugasatol_fel_a_szakszervezet","timestamp":"2019. március. 03. 18:51","title":"Buszsofőrök tömeges kirúgásától fél a szakszervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f4e1266-89c9-418f-88be-4af3d740f0d6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elektromos rendszerrel nem stimmelt valami, ami azért érdekes, mert a felújításkor elviekben ezt is át kellett nézni. ","shortLead":"Az elektromos rendszerrel nem stimmelt valami, ami azért érdekes, mert a felújításkor elviekben ezt is át kellett...","id":"20190304_Tuzveszely_miatt_be_kellett_zarni_egy_erdi_ovodat_pedig_most_ujitottak_fel_tizmilliokbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f4e1266-89c9-418f-88be-4af3d740f0d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaff6533-178f-4f70-8498-cb149f7c7f5c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190304_Tuzveszely_miatt_be_kellett_zarni_egy_erdi_ovodat_pedig_most_ujitottak_fel_tizmilliokbol","timestamp":"2019. március. 04. 18:44","title":"Tűzveszély miatt be kellett zárni egy érdi óvodát, pedig most újították fel tízmilliókból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5ede7a1-778f-425d-9899-66a78b58ad7c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állításuk szerint kényszerítették őket, hogy a Kurd Munkáspártnak dolgozzanak, de végül elszöktek. ","shortLead":"Állításuk szerint kényszerítették őket, hogy a Kurd Munkáspártnak dolgozzanak, de végül elszöktek. ","id":"20190304_Birosag_ele_allt_Szegeden_a_terrorizmus_finanszirozasaval_vadolt_kurd_hazaspar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5ede7a1-778f-425d-9899-66a78b58ad7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fc20387-2862-42f3-9ba8-bbe67c513916","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_Birosag_ele_allt_Szegeden_a_terrorizmus_finanszirozasaval_vadolt_kurd_hazaspar","timestamp":"2019. március. 04. 19:36","title":"Bíróság elé állt Szegeden a terrorizmus finanszírozásával vádolt kurd házaspár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0993d61e-122d-443c-b9c8-e66980a6d016","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Libanoni, marokkói és ukrán pártok is döntenek majd a Fidesz jövőjéről az Európai Néppárt választmányában, de az igazi döntés a németek kezében lesz március 20-án. ","shortLead":"Libanoni, marokkói és ukrán pártok is döntenek majd a Fidesz jövőjéről az Európai Néppárt választmányában, de az igazi...","id":"20190305_orban_epp_fidesz_joseph_daul_kizaras_juncker","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0993d61e-122d-443c-b9c8-e66980a6d016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"455b5dfb-9d97-4383-ba5c-a28cde748e71","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_orban_epp_fidesz_joseph_daul_kizaras_juncker","timestamp":"2019. március. 05. 06:30","title":"Jók Orbán esélyei, de könnyen a Néppárt „hasznos idiótái” nevethetnek a végén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbb5595b-a27c-4040-a703-0fa7236e09a5","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Mura-híd felújítása miatt március 18-tól július 31-ig lezárják a Letenye-Gorican I. közúti határátkelőhelyet.","shortLead":"A Mura-híd felújítása miatt március 18-tól július 31-ig lezárják a Letenye-Gorican I. közúti határátkelőhelyet.","id":"20190304_hataratkelo_magyar_horvat_hatar_letenye_lezaras_hid_mura_felujitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbb5595b-a27c-4040-a703-0fa7236e09a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79a5f15b-b6f2-4ec6-98f1-036877f1cd1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190304_hataratkelo_magyar_horvat_hatar_letenye_lezaras_hid_mura_felujitas","timestamp":"2019. március. 04. 11:56","title":"Több hónapra lezárnak egy átkelőt a magyar–horvát határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]