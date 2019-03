Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2ed0d29-7feb-47f2-be42-259777eb0053","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Már tagadhatatlan, hogy az ember áll a globális felmelegedés mögött, a bizonyítékok elérték a tudományos valószínűség legmagasabb fokát.","shortLead":"Már tagadhatatlan, hogy az ember áll a globális felmelegedés mögött, a bizonyítékok elérték a tudományos valószínűség...","id":"20190303_globalis_felmelegedes_emberi_tevekenyseg_klimavaltozas_ipcc_valoszinuseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2ed0d29-7feb-47f2-be42-259777eb0053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7d52846-89fe-4623-bab4-dcccb8078604","keywords":null,"link":"/tudomany/20190303_globalis_felmelegedes_emberi_tevekenyseg_klimavaltozas_ipcc_valoszinuseg","timestamp":"2019. március. 03. 08:03","title":"Megvannak az adatok: már tagadhatatlan, hogy az ember áll a globális felmelegedés mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbb5595b-a27c-4040-a703-0fa7236e09a5","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Mura-híd felújítása miatt március 18-tól július 31-ig lezárják a Letenye-Gorican I. közúti határátkelőhelyet.","shortLead":"A Mura-híd felújítása miatt március 18-tól július 31-ig lezárják a Letenye-Gorican I. közúti határátkelőhelyet.","id":"20190304_hataratkelo_magyar_horvat_hatar_letenye_lezaras_hid_mura_felujitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbb5595b-a27c-4040-a703-0fa7236e09a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79a5f15b-b6f2-4ec6-98f1-036877f1cd1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190304_hataratkelo_magyar_horvat_hatar_letenye_lezaras_hid_mura_felujitas","timestamp":"2019. március. 04. 11:56","title":"Több hónapra lezárnak egy átkelőt a magyar–horvát határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"851737bb-16c7-48f8-ba17-22fc6f031597","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Washington támogatta szíriai erők szorosabbra vonták az ostromgyűrűt az Iszlám Állam utolsó szíriai zárványa körül az iraki határ közelében, és vasárnap döntő ütközetre készülnek a dzsihadisták ellen - mondta el egy katonai szóvivő.\r

\r

","shortLead":"A Washington támogatta szíriai erők szorosabbra vonták az ostromgyűrűt az Iszlám Állam utolsó szíriai zárványa körül...","id":"20190303_Donto_csatara_keszulnek_az_Iszlam_Allam_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=851737bb-16c7-48f8-ba17-22fc6f031597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b6d7d0-6867-44c9-8ab1-f0333487fc95","keywords":null,"link":"/vilag/20190303_Donto_csatara_keszulnek_az_Iszlam_Allam_ellen","timestamp":"2019. március. 03. 10:37","title":"Döntő csatára készülnek az Iszlám Állam ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0fdf3f5-c7e1-4cbf-9b32-42c629ab6a99","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem bánta meg, hogy egy 15 évest vett feleségül, mert a lány akarta.","shortLead":"Nem bánta meg, hogy egy 15 évest vett feleségül, mert a lány akarta.","id":"20190303_Hollandiaba_vinne_vissza_az_Iszlam_Allamtol_hazatero_lanyt_a_ferje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0fdf3f5-c7e1-4cbf-9b32-42c629ab6a99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c86e7d58-f0af-491a-86c9-88501a3ae3d2","keywords":null,"link":"/vilag/20190303_Hollandiaba_vinne_vissza_az_Iszlam_Allamtol_hazatero_lanyt_a_ferje","timestamp":"2019. március. 03. 16:43","title":"Hollandiába vinné vissza az Iszlám Államtól hazatérő lányt a férje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a86f1e8a-77db-4000-84ea-ece09a212b06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jövő héten hétfőn és csütörtökön lesz a legmelegebb.","shortLead":"A jövő héten hétfőn és csütörtökön lesz a legmelegebb.","id":"20190303_Ma_meg_eshet_hetfon_akar_20_fok_is_lehet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a86f1e8a-77db-4000-84ea-ece09a212b06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0859bd86-8102-458e-832b-060796f0f317","keywords":null,"link":"/itthon/20190303_Ma_meg_eshet_hetfon_akar_20_fok_is_lehet","timestamp":"2019. március. 03. 09:53","title":"Ma még eshet, hétfőn akár 20 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8859d14a-9cc3-4623-a6ac-00d0b4b2d81f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új technológiát tesztelnek Tokióban, hogy még idejében jelezhető legyen, ha váratlan viharok vagy tornádó csapna le.","shortLead":"Új technológiát tesztelnek Tokióban, hogy még idejében jelezhető legyen, ha váratlan viharok vagy tornádó csapna le.","id":"20190304_tokioi_olimpia_tornado_elorejelzrse_gerilla_vihar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8859d14a-9cc3-4623-a6ac-00d0b4b2d81f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1b25941-45b9-49c9-9834-15002878ce7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_tokioi_olimpia_tornado_elorejelzrse_gerilla_vihar","timestamp":"2019. március. 04. 18:03","title":"30 mp alatt megmondja, mi lesz 30 perc múlva: új tornádóriasztón dolgoznak Tokióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f5fc9f-6a0f-4097-8523-31488bd655e7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Operettszínházból távozni kényszerülő rendező a zaklatási ügye óta nem kapott munkát.","shortLead":"Az Operettszínházból távozni kényszerülő rendező a zaklatási ügye óta nem kapott munkát.","id":"20190304_Pinter_Tibor_dob_mentoovet_Kerenyi_Miklos_Gabornak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58f5fc9f-6a0f-4097-8523-31488bd655e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26647380-123b-4645-8c7c-d7541d2bd199","keywords":null,"link":"/elet/20190304_Pinter_Tibor_dob_mentoovet_Kerenyi_Miklos_Gabornak","timestamp":"2019. március. 04. 09:15","title":"Pintér Tibor dob mentőövet Kerényi Miklós Gábornak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a02196e2-2a03-4cb1-bc25-cf377d887f79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kásler Miklós a jelenlevők előtt megfogadta, hogy a jövőben is „a magyar nemzet és a székelység jobbulására és emelkedésére tesz, példásan, mindenben.”","shortLead":"Kásler Miklós a jelenlevők előtt megfogadta, hogy a jövőben is „a magyar nemzet és a székelység jobbulására és...","id":"20190304_Tiszteletbeli_Szekelynek_neveztek_ki_Kasler_Miklost","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a02196e2-2a03-4cb1-bc25-cf377d887f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25504988-c140-4e6e-908d-fdc218947003","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_Tiszteletbeli_Szekelynek_neveztek_ki_Kasler_Miklost","timestamp":"2019. március. 04. 21:55","title":"Tiszteletbeli Székelynek nevezték ki Kásler Miklóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]