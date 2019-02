Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"db110683-8962-4a0f-b500-96a345d5ac06","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hosszan tartó betegség után, életének 67. évében meghalt Rátonyi Gábor, Zugló egykori polgármestere, a Fővárosi Közgyűlés korábbi tagja, úszó, öttusázó, mesteredző – közölte a Főpolgármesteri Hivatal.","shortLead":"Hosszan tartó betegség után, életének 67. évében meghalt Rátonyi Gábor, Zugló egykori polgármestere, a Fővárosi...","id":"20190226_meghalt_ratonyi_gabor_zuglo_volt_polgarmestere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db110683-8962-4a0f-b500-96a345d5ac06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e84ac5a5-c3f7-4e1e-b18d-3665a71a6c61","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_meghalt_ratonyi_gabor_zuglo_volt_polgarmestere","timestamp":"2019. február. 26. 17:43","title":"Meghalt Rátonyi Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81125c61-7e38-4101-96fa-748bfb73be77","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több csúcs is megdőlt a lakossági betéteknél 2018-ban: majdnem 14 százalékkal emelkedett az állomány, és ezzel történelmi csúcsot ért el, de soha nem látott szintre nőtt a lekötetlen betétek aránya is.","shortLead":"Több csúcs is megdőlt a lakossági betéteknél 2018-ban: majdnem 14 százalékkal emelkedett az állomány, és ezzel...","id":"20190228_lakossagi_betet_csucsot_dont_lekotetlen_betet_jegybank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81125c61-7e38-4101-96fa-748bfb73be77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"584b2a4b-99fb-49d2-ad92-79eb6e9e7e16","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190228_lakossagi_betet_csucsot_dont_lekotetlen_betet_jegybank","timestamp":"2019. február. 28. 05:22","title":"Ömlött a pénz tavaly a lakossági betétekbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6c49aba-c778-4f04-b4a2-eae4767881fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állításnak nincs semmilyen tudományos alapja. ","shortLead":"Az állításnak nincs semmilyen tudományos alapja. ","id":"20190228_Eltuntette_a_Netflix_a_dokumentumfilmet_amely_azt_allitotta_hogy_a_gyokerkezelesek_rakot_okoznak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6c49aba-c778-4f04-b4a2-eae4767881fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dab8fda9-ce33-4236-9108-c05284683298","keywords":null,"link":"/elet/20190228_Eltuntette_a_Netflix_a_dokumentumfilmet_amely_azt_allitotta_hogy_a_gyokerkezelesek_rakot_okoznak","timestamp":"2019. február. 28. 06:56","title":"Eltüntette a Netflix a dokumentumfilmet, amely azt állította, hogy a gyökérkezelések rákot okoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d15ccfb-5e18-432b-8490-79ba151e4b84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Országgyűlési határozati javaslattá konvertálja az LMP azt a diplomáciai nyilatkozatot, amit Orbán Viktor is aláírt, pedig ebben elítélik a menekültekkel kapcsolatos gyűlöletkeltést. Így a fideszes képviselőknek dönteniük kell: vagy szembemennek a kormány migránsozó politikájával, vagy leszavazzák azt, amit maga a főnökük szentesített.\r

\r

","shortLead":"Országgyűlési határozati javaslattá konvertálja az LMP azt a diplomáciai nyilatkozatot, amit Orbán Viktor is aláírt...","id":"20190226_Orban_szignojaval_hozna_ciki_helyzetbe_a_Fideszt_Ungar_Peter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d15ccfb-5e18-432b-8490-79ba151e4b84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6421514e-2fc6-4709-8b58-8435fcdc69f3","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Orban_szignojaval_hozna_ciki_helyzetbe_a_Fideszt_Ungar_Peter","timestamp":"2019. február. 26. 13:40","title":"Orbán szignójával hozná ciki helyzetbe a fideszeseket Ungár Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21abd5b1-179d-4a89-a381-c7e3ce007e11","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Az egyik vonat vezetője meghalt a tragédiában.","shortLead":"Az egyik vonat vezetője meghalt a tragédiában.","id":"20190227_Ket_elovarosi_vasut_utkozott_Rio_de_Janerioban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21abd5b1-179d-4a89-a381-c7e3ce007e11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59bb11bc-766f-4aa0-b834-77c97163711f","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190227_Ket_elovarosi_vasut_utkozott_Rio_de_Janerioban","timestamp":"2019. február. 27. 22:16","title":"Két elővárosi vonat ütközött Rio de Janerióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4641cfa1-c077-43b8-9778-42b490d66c06","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Elmérgesedni látszik helyzet a Spar áruházláncnál, miután kirobbant az arról szóló vita, hogy több szakképzett dolgozójuk esetében nem a jogszabályban előírt garantált bérminimumot alkalmazták alapbérként – írja a Magyar Nemzet.","shortLead":"Elmérgesedni látszik helyzet a Spar áruházláncnál, miután kirobbant az arról szóló vita, hogy több szakképzett...","id":"20190228_kereskedelmi_dolgozok_fuggetlen_szakszervezete_spar_garantalt_berminimum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4641cfa1-c077-43b8-9778-42b490d66c06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73f8d209-0390-4f93-a432-2c3d51280192","keywords":null,"link":"/kkv/20190228_kereskedelmi_dolgozok_fuggetlen_szakszervezete_spar_garantalt_berminimum","timestamp":"2019. február. 28. 06:45","title":"Egy szakszervezet szerint a Spar kivonulhat Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67125355-4da6-4b07-898e-c835a92bb7ed","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Itt a lehetőség, hogy várbeli lakásokra pályázzon, az önkormányzat pénzügyi bizottsága ugyanis hétfői ülésén rábólintott több üres, általában felújítandó lakás bérbeadására – tudta meg a hvg.hu. A bérleti díj sokkal barátibbnak tűnik a piacon megszokottnál, viszont költeni kell a lelakott ingatlanokra. Kérdés, végül kik költözhetnek majd a főváros legfrekventáltabb részére, Orbán Viktor rezidenciájának szomszédságába.","shortLead":"Itt a lehetőség, hogy várbeli lakásokra pályázzon, az önkormányzat pénzügyi bizottsága ugyanis hétfői ülésén...","id":"20190226_Legyen_Orban_Viktor_szomszedja_palyazatot_irnak_ki_varbeli_lakasokra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67125355-4da6-4b07-898e-c835a92bb7ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35bd1f76-e3f6-4f5e-9778-1bfb38ed0b59","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Legyen_Orban_Viktor_szomszedja_palyazatot_irnak_ki_varbeli_lakasokra","timestamp":"2019. február. 26. 12:32","title":"Legyen Orbán Viktor szomszédja: pályázatot írnak ki várbeli lakásokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65a3ab7c-e8ec-4d02-a6f7-aa21a2d3e8ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz Internet Research Agency-t már régóta azzal vádolja az USA, hogy álhírekkel és zavarkeltéssel igyekeznek beavatkozni az amerikai választásba.","shortLead":"Az orosz Internet Research Agency-t már régóta azzal vádolja az USA, hogy álhírekkel és zavarkeltéssel igyekeznek...","id":"20190227_egyesult_allamok_cyber_command_internet_research_agency","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65a3ab7c-e8ec-4d02-a6f7-aa21a2d3e8ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebec6f0f-081b-40c1-bc2b-af6d3edfeecf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190227_egyesult_allamok_cyber_command_internet_research_agency","timestamp":"2019. február. 27. 14:03","title":"Lecsapott az amerikai kiberkommandó az orosz trollgyárra, és sikerült őket lekapcsolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]