[{"available":true,"c_guid":"238be2d9-81ec-4992-9fa1-5460d6a06565","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mostani tervek szerint nem Timmermans lesz az új szereplő, mint ahogy azt korábban Orbán ígérte.","shortLead":"A mostani tervek szerint nem Timmermans lesz az új szereplő, mint ahogy azt korábban Orbán ígérte.","id":"20190307_Lecsereli_a_Junckerplakatokat_a_Fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=238be2d9-81ec-4992-9fa1-5460d6a06565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e7ea513-076e-43a9-9e62-f55e4af5fe03","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_Lecsereli_a_Junckerplakatokat_a_Fidesz","timestamp":"2019. március. 07. 11:00","title":"Junckert leszedik, a családok kerülnek a plakátokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a46c47e-c259-40d1-b8fb-001fbca3c15e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezzel már 13-ra nőtt azoknak a száma, akik március 20-án a kizárásra fognak szavazni. ","shortLead":"Ezzel már 13-ra nőtt azoknak a száma, akik március 20-án a kizárásra fognak szavazni. ","id":"20190305_Az_ir_kormanypart_is_kidobna_a_Fideszt_a_Neppartbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a46c47e-c259-40d1-b8fb-001fbca3c15e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5b05615-646b-4f6f-84f1-a6124d1b744c","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Az_ir_kormanypart_is_kidobna_a_Fideszt_a_Neppartbol","timestamp":"2019. március. 05. 14:08","title":"Az ír kormánypárt is kidobná a Fideszt a Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bd25433-ad7e-4a35-a819-b76884c393ea","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hatvanöt forint órabéremelést ajánlottak egy autóipari beszállító cégnél, de ezt a dolgozók nem fogadták el, így nem csak a Hankook gyárában, de Oroszlányon is kétórás sztrájkkal indul a nap.","shortLead":"Hatvanöt forint órabéremelést ajánlottak egy autóipari beszállító cégnél, de ezt a dolgozók nem fogadták el, így nem...","id":"20190306_Oroszlanyon_is_sztrajkkal_indul_a_szerda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bd25433-ad7e-4a35-a819-b76884c393ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d6bbb36-d957-49d2-9a62-90671ef1b022","keywords":null,"link":"/kkv/20190306_Oroszlanyon_is_sztrajkkal_indul_a_szerda","timestamp":"2019. március. 06. 05:15","title":"Oroszlányon is sztrájkkal indul a szerda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daedf12f-c7e0-402f-9614-54a3fe9700ab","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A Varga Mihály és Palkovics László nevével fémjelzett versenyképességi program a szétaprózódott iskolai felső tagozatok 2022-től induló összevonásával számol, addigra már az iskolabusz-hálózat is működhet. A hozzáértők szerint 120 tanuló alatt nem gazdaságos egy iskolát fönntartani, kérdés, a kormány hol húzza meg a határt.","shortLead":"A Varga Mihály és Palkovics László nevével fémjelzett versenyképességi program a szétaprózódott iskolai felső tagozatok...","id":"20190306_felso_tagozat_osszevonas_varga_palkovics","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=daedf12f-c7e0-402f-9614-54a3fe9700ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4beb4dbd-5731-4534-9cb9-564eaff6d7f2","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_felso_tagozat_osszevonas_varga_palkovics","timestamp":"2019. március. 06. 06:30","title":"Egyre biztosabb a felső tagozatok összevonása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1365cca7-f74d-48ab-8683-9d0da8ddac25","c_author":"Bedő Iván","category":"gazdasag","description":"Úgy tűnik, Magyarország nem szórja Afrikára az elektronikai szemetét, de amúgy az EU gond nélkül mérgezi a fekete kontinens lakóit.","shortLead":"Úgy tűnik, Magyarország nem szórja Afrikára az elektronikai szemetét, de amúgy az EU gond nélkül mérgezi a fekete...","id":"20190305_elektronikai_hulladek_afrika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1365cca7-f74d-48ab-8683-9d0da8ddac25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0170b547-3858-4b43-8298-f5864526a226","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_elektronikai_hulladek_afrika","timestamp":"2019. március. 05. 14:30","title":"Az életükkel játszanak az afrikaiak, hogy Európában olcsóbb legyen a tévé és a mobil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bca1513-e4bb-4eb4-9dbf-64fe78314a98","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tizenöt éven belül 30 százalékra emelkedik Oroszországban a muszlim népesség aránya – jósolja az ország főmuftija. Az ortodox papok szerint az előrejelzés pontos, s az oroszok előbb-utóbb kisebbségbe kerülnek.","shortLead":"Tizenöt éven belül 30 százalékra emelkedik Oroszországban a muszlim népesség aránya – jósolja az ország főmuftija...","id":"20190305_2050re_nem_marad_orosz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8bca1513-e4bb-4eb4-9dbf-64fe78314a98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"856e0473-39bc-4ec9-a3d7-5b65daa6dfc3","keywords":null,"link":"/vilag/20190305_2050re_nem_marad_orosz","timestamp":"2019. március. 05. 12:56","title":"Ugrásszerűen nő a muszlimok aránya Oroszországban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d487f1dc-3464-468c-a9c5-fabf71d18dcc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bealtatózott pezsgő, agyafúrt és \"agyafúrt\" rendőrök, egy \"húsos teremtmény\" - a rendőrség oldalán egy minden ízében Tarantino-filmbe illő történet bontakozott ki.\r

\r

","shortLead":"Bealtatózott pezsgő, agyafúrt és \"agyafúrt\" rendőrök, egy \"húsos teremtmény\" - a rendőrség oldalán egy minden ízében...","id":"20190306_Terhes_kismama_sztripiztancos_anyos_es_tetovalomuvesz_szakacs_fosztott_ki_egy_idos_budaorsit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d487f1dc-3464-468c-a9c5-fabf71d18dcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f9d4fc4-be87-44f4-b861-0ef1eeaaf2c8","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Terhes_kismama_sztripiztancos_anyos_es_tetovalomuvesz_szakacs_fosztott_ki_egy_idos_budaorsit","timestamp":"2019. március. 06. 19:16","title":"Terhes kismama, sztriptíztáncos anyós és tetoválóművész szakács fosztott ki egy idős budaörsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbae6e00-04ac-41dd-baa9-a5665e4a8f03","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Harminchét ország összesen 7500 politikusának weboldalát vizsgálták meg egy átfogó, nemzetközi kutatásban. Kiderült, ötből három közszereplő nem tartja fontosnak a ma már alapvetőnek tekinthető titkosítást, azaz a honlapra látogatók védelmét. A hazai politikusok esetében sokkal rosszabb a helyzet, a biztonsági kutatók a legrosszabbak között emelték ki Magyarországot.","shortLead":"Harminchét ország összesen 7500 politikusának weboldalát vizsgálták meg egy átfogó, nemzetközi kutatásban. Kiderült...","id":"20190307_magyar_politikusok_weboldalai_biztonsagos_bongeszes_https_titkositas_ssl_tanusitvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbae6e00-04ac-41dd-baa9-a5665e4a8f03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb9f6662-6da4-4abd-9274-c570f3c25d81","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_magyar_politikusok_weboldalai_biztonsagos_bongeszes_https_titkositas_ssl_tanusitvany","timestamp":"2019. március. 07. 11:10","title":"10-ből 9 magyar politikus elbukott a vizsgán: isten óvja azokat, akik az oldalaikra tévednek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]