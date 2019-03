Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd067f4e-d625-4787-9c33-cdebf4dc8028","c_author":"Para-Kovács Imre","category":"velemeny","description":"Nyilván ők is tudják, mi is tudjuk: annak, amin dolgoznak, éppen semmi köze a kereszténydemokráciához.","shortLead":"Nyilván ők is tudják, mi is tudjuk: annak, amin dolgoznak, éppen semmi köze a kereszténydemokráciához.","id":"201911_konyorgok_szenteljuk_fel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd067f4e-d625-4787-9c33-cdebf4dc8028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aae61e1-c809-4dbb-a635-f29a76b2b4d0","keywords":null,"link":"/velemeny/201911_konyorgok_szenteljuk_fel","timestamp":"2019. március. 17. 09:00","title":"Para-Kovács Imre: Könyörgök, szenteljük fel!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"390d1148-812f-4141-a810-3beeeaa400a9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy fegyveres egy villamoson nyitott tüzet az emberekre, majd elmenekült. A rendőrség közölte, terrortámadás is lehet a cselekmény. Egy ember meghalt. A rendőrség nagy erőkkel keres egy török születésű férfit. Cikkünk frissül.","shortLead":"Egy fegyveres egy villamoson nyitott tüzet az emberekre, majd elmenekült. A rendőrség közölte, terrortámadás is lehet...","id":"20190318_Lovoldozes_Utrechtben_a_rendorseg_nagy_erokkel_keresi_az_elkovetot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=390d1148-812f-4141-a810-3beeeaa400a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"975a8a20-06d0-49ce-b192-7bb3d9954d35","keywords":null,"link":"/vilag/20190318_Lovoldozes_Utrechtben_a_rendorseg_nagy_erokkel_keresi_az_elkovetot","timestamp":"2019. március. 18. 11:53","title":"Lövöldözés, egy halott Utrechtben, a rendőrség nagy erőkkel keresi az elkövetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447a8b71-f62c-45c5-8d36-dfa42c7fb20d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Terrorelhárítási Központ szombaton közölte, együttműködik a pénteki új-zélandi terrorcselekmény elkövetőjével kapcsolatos vizsgálatokban az érintett országok partner szolgálataival Brenton Tarrant magyarországi utazási és tartózkodási körülményeinek teljes körű feltárása érdekében. A gyilkos az egész térséget bejárta, Magyarország, Románia és Bulgária mellett megfordult Boszniában, Horvátországban Szerbiában és Törökországban is. ","shortLead":"A Terrorelhárítási Központ szombaton közölte, együttműködik a pénteki új-zélandi terrorcselekmény elkövetőjével...","id":"20190316_A_TEK_is_nyomoz_a_christchurci_gyilkos_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=447a8b71-f62c-45c5-8d36-dfa42c7fb20d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d545cd13-82fb-4635-b63a-f663c0538ba9","keywords":null,"link":"/itthon/20190316_A_TEK_is_nyomoz_a_christchurci_gyilkos_ugyeben","timestamp":"2019. március. 16. 16:14","title":"A TEK is nyomoz a christchurchi gyilkos ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9ee9f95-c52c-4211-865a-9222eae10f04","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rui Pintot Magyarországon házi őrizetben volt. ","shortLead":"Rui Pintot Magyarországon házi őrizetben volt. ","id":"20190318_Lecsukhatjak_hazajaban_a_Football_Leaks_szivarogtatojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9ee9f95-c52c-4211-865a-9222eae10f04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"337839c6-3170-4a0d-9e59-1faf504cce35","keywords":null,"link":"/vilag/20190318_Lecsukhatjak_hazajaban_a_Football_Leaks_szivarogtatojat","timestamp":"2019. március. 18. 10:38","title":"Lecsukhatják hazájában a Football Leaks szivárogtatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e81735-2f22-4fe5-b7a1-48f1b6191599","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":" Az Európai Néppárt (EPP) szerdán vitatja meg azon tagpártjai kezdeményezését, amelyek a Fidesz kizárását kérték, de egyelőre minden lehetőség nyitva áll - közölte Manfred Weber, az EPP frakcióvezetője és csúcsjelöltje az európai parlamenti választásokon Bukarestben, ahol a pártcsalád helyi és regionális vezetőinek értekezletén vett részt.","shortLead":" Az Európai Néppárt (EPP) szerdán vitatja meg azon tagpártjai kezdeményezését, amelyek a Fidesz kizárását kérték, de...","id":"20190316_Weber_ami_a_Fideszt_illeti_minden_lehetoseg_nyitva_all","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50e81735-2f22-4fe5-b7a1-48f1b6191599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e5313c0-e221-47db-9218-5dc029b115ed","keywords":null,"link":"/itthon/20190316_Weber_ami_a_Fideszt_illeti_minden_lehetoseg_nyitva_all","timestamp":"2019. március. 16. 17:10","title":"Weber: Ami a Fideszt illeti, minden lehetőség nyitva áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ad75cfb-f89d-466c-9ae9-4abd9b6a1469","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Arató András pedig épp közismert mesterkélt mosolyáról beszél egy családon belüli erőszak elleni oldalt propagáló videóban.\r

\r

","shortLead":"Arató András pedig épp közismert mesterkélt mosolyáról beszél egy családon belüli erőszak elleni oldalt propagáló...","id":"20190318_Ujabb_kozismert_memarc_bukkan_fel_egy_kormanyzati_projektben_Hide_the_Pain_Harold","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ad75cfb-f89d-466c-9ae9-4abd9b6a1469&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bdbcbac-585c-4d7b-b5d8-b893e4c8ee00","keywords":null,"link":"/elet/20190318_Ujabb_kozismert_memarc_bukkan_fel_egy_kormanyzati_projektben_Hide_the_Pain_Harold","timestamp":"2019. március. 18. 13:49","title":"Újabb közismert mémarc bukkan fel egy kormányzati projektben: Hide the Pain Harold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő Győr 39-26-ra legyőzte az Érd csapatát a női kézilabda Magyar Kupa elődöntőjében, a debreceni Főnix Csarnokban zajló négyes döntő első játéknapján.","shortLead":"A címvédő Győr 39-26-ra legyőzte az Érd csapatát a női kézilabda Magyar Kupa elődöntőjében, a debreceni Főnix...","id":"20190316_Osszejott_a_noi_kezilabdasoknal_a_csucsdonto_a_kupaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1491388f-2668-4a88-8d6b-209b5ede42e2","keywords":null,"link":"/sport/20190316_Osszejott_a_noi_kezilabdasoknal_a_csucsdonto_a_kupaban","timestamp":"2019. március. 16. 17:55","title":"Összejött a női kézilabdásoknál a csúcsdöntő a kupában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiút a jánoshalmi vasútállomásnál látták utoljára. ","shortLead":"A fiút a jánoshalmi vasútállomásnál látták utoljára. ","id":"20190317_Eltunt_14_eves_fiut_keresnek_BacsKiskun_megyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feea2d36-2416-4590-a115-c03bfc5e9f38","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Eltunt_14_eves_fiut_keresnek_BacsKiskun_megyeben","timestamp":"2019. március. 17. 15:10","title":"Eltűnt 14 éves fiút keresnek Bács-Kiskun megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]