Személyekkel megpakolva, biciklikkel és csomagokkal teletömve is nyúztuk a legújabb oroszlános típust, melynek akkora a beltere, hogy még egy rögtönzött kispályás focimeccset is tudtunk benne tartani. Nem mellesleg a 7 ülésesekre járó állami támogatás is igényelhető rá.

2019-ben a divatterepjárók mindent elárasztanak és manapság talán még azok is ilyen terepjáró-szerű emelt hasmagasságú négykerekűekbe ülnek, akik tegnap még elítélően nyilatkoztak a kategóriáról. A miértre sokan azt a választ adják, hogy a SUV-ok praktikusabbak, mint a normál személyautók.



Ebben ugyan akad igazság, de ezen a területen a terepjárósra faragott kocsiknak még mindig komoly a lemaradásuk a kihalófélben lévő egyterűek mögött. Sőt, belefuthatunk olyan crossoverekbe, melyek a divat oltárán lényegében minden praktikumot feláldoznak.

Jelen tesztalanyunk nem ilyen, igaz nincs is túl sok köze a SUV-okhoz. Családi autóként használva viszont abszolút verhetetlen. Mutatjuk, hogy miért szerethető a 2019-ben enyhén árral szemben úszó Peugeot Rifter.

© László Ferenc

Dobozos

A Rifter egy teljesen új modell a francia gyártó termékkínálatában, azonban messze nem előzmény nélküli, hiszen az elődjét úgy hívták, hogy Partner Tepee. Igen, ez az a modell, mely tulajdonképpen egy kisméretű haszonjármű személyautósra faragott változata. És amely Citroën Berlingo és Opel Combo Life néven is elérhető.

A triumvirátus tagjait szerencsére nemcsak a márkaembléma különbözteti meg egymástól. Mind közül talán az Opel nevezhető a leginkább személyautósnak, a Citroën a maga bohókás életfilozófiájával hódít, a Peugeotnál pedig enyhén terepjárósra vették a figurát. No persze a technikai alapok valahol a lemezek alatt ugyanazok, hiszen mégiscsak a PSA-csoportról és a hatékony autógyártás mintapéldájáról beszélünk.

© László Ferenc

A motorháztető nagyon rövid és magasan húzódik, az alatta lévő szellős térben pedig a tesztautóban lévőnél akár kétszer nagyobb motor is elférne. Az utastér a lehető legnagyobbra lett méretezve, ez bizony egy "dobozos" autó, amit szinte teljesen függőleges oldalfalak határolnak. Az első ülésekben helyet foglalva elérhetetlenül messzinek tűnik a szélvédő, így az odacuppantott tartóban lévő okostelefont nem is túl könnyű kezelni.

Az utasok nem hagyományos kialakítású-, hanem leereszthető ablakos tolóajtókon keresztül szállhatnak ki és be, ami családi felhasználás esetén aranyat ér. A gyerkőcök nem vágják neki az ajtót a mellettünk parkoló autónak, ráadásul még igen szűk helyen is megoldható a ki- és beszállás. A hátsó ajtó hatalmas méretű és kell némi fizikai erő a lecsukásához. Pozitívum, hogy külön nyitható az ablaka, így ha csak néhány kisebb dolgot szeretnénk bedobni a raktérbe, ahhoz nem kell felnyitni az egész ajtót.

© László Ferenc

© László Ferenc

A Rifternek nem kell túl nagy parkolóhely, hiszen 4,4 méteres hosszúsága révén körülbelül akkora, mint egy normál kompakt személyautó. Kívül tehát messze nem nagy az új Peugeot, belül viszont tényleg hatalmas. Olyannyira, hogy akár kis túlzással élve még egy kis fedettpályás focimeccset is tarthatunk a belsejében:

Ehhez néhány egyszerű mozdulattal le kell hajtani a három különálló hátsó ülést, illetve ugyancsak vízszintbe kell hajtani az anyósülést. Utóbbi feladat sajnos nem olyan egyszerű, ugyanis a művelethez ki kell szerelni az ülés kartámláját, amit elég nyakatekert módon lehet megoldani.

A rakodóperem igen alacsony és hatalmas keresztmetszeten keresztül lehet pakolni a csomagteret. Utóbbi alaphelyzetben 775 literes és akár 3,5 köbméterig bővíthető. Így mutat, ha négy személy és négy bicikli utazik a Rifterben:

© László Ferenc

A 25 kilogramm teherbírású kalaptartót egyszerűen ki lehet venni a helyéről, és egy alsóbb pozícióban is egyszerűen rögzíthető. Ily módon megoldható, hogy a ráhelyezett tárgyak egy erősebb fékezéskor ne feltétlenül landoljanak a hátul ülők nyakában.

© László Ferenc

Rakodóhely-bajnok

Az utastérben lévő kisebb-nagyobb tárolóhelyek és rekeszek összkapacitása megközelíti a 190 litert. Összehasonlításképp, egy városi kisautónak nem sokkal nagyobb a hátsó normál csomagtere.

Az egyik legnagyobb tárolóhely a csomagtér feletti plafonban lévő doboz, mely mind hátulról, mind elölről egyszerűen megközelíthető és rakodható. Ugyancsak rengeteg kisebb-nagyobb kacatot el tud nyelni az utastér közepén a panoráma üvegtető alatt végighúzódó úgynevezett Zenith-tető. Ez a LED hangulatvilágítású, részben átlátszó polcos megoldás önmagában 92 literes. És szerintünk megéri az érte elkért 350 ezer forintos felárat.

© László Ferenc

Az első utas előtt három méretes, részben csukható tárolóhely található, amit úgy oldottak meg a fejlesztők, hogy az utaslégzsákot a plafonba rejtették. Italtartókból sehol sincs hiány és az első utas lábánál még egy fedél mögé bújtatott 230 V-os dugaljt is elrejtenek, ha kifizetünk érte 30 ezer forintot.

Tárolóhelyből a kormány, a központi kijelző és a váltókor mögé is került egy-egy darab, a középkonzol elhúzható redőnye alatt pedig egy újabb jókora rakodóhely áll a rendelkezésünkre. Az első ülések háttámlájából egy-egy kis italtartós asztalka hajtható le, a fejtér és a lábtér bőven átlag feletti, és nemcsak a tető-, hanem az oldalablakok is kaptak saját árnyékolót.

© László Ferenc

Élet a volán mögött

Az i-Cockpit nagyon bejött a Peugeot 508-ban, azonban a Rifterben enyhén erőltetett az általa képviselt kisméretű és alul-felül csapott kormány, valamint a távolba és magasra helyezett részben digitális műszeregység. Furcsa érzés egy dobozos családi autót gokart-kormánnyal terelgetni, mindenesetre egész gyorsan megszokható a dolog.

A középen lévő érintőkijelző 8 colos képátlójú, a rajta megjelenített menürendszer közepesen logikus és ízléses. A bal alsó sarokban a hangerő-állító tekerőgomb, a jobb alsó sarokban pedig egy fedetlen USB-aljzat található. A rögzítőfék elektronikus kivitelű és a váltókar mellett kapott helyet a billenőkapcsolója.

© László Ferenc

A tesztautó kéziváltóját nem igazán tudtuk megszeretni. A váltókar eleve egy picit túl messze van, másrészt a harmadik és ötödik fokozatok kapcsolásához még messzebb kell nyújtózkodnunk. Ráadásul fokozatból csak ötöt kapunk és a váltó pontosságát sem neveznénk példaértékűnek.

Az 1,5 literes HDI dízelmotor leginkább a takarékossága miatt szerethető. A 4,3-as gyári fogyasztást ugyan lehetetlen hozni, de az általunk mért 6 literes érték még így is baráti, főleg annak ismeretében, hogy a tesztidőszak során szinte végig teljes terheléssel közlekedtünk. A 100 lóerős teljesítmény és a 250 Nm-es nyomaték kevés ehhez az autóhoz, az előzéseket alaposan meg kell gondolni, és előttük érdemes akár kettőt is visszaváltani.

© László Ferenc

Álló helyzetből 12,5 másodperc alatt gyorsíthatunk fel 100-ra, a végsebesség 170 km/h. Autópályatempónál percenként 2600-at fordul a főtengely, az üzemanyagtartály 53 literes.

Látatlanban sokkal jobb választásnak tűnik a 400 ezer forinttal drágább másik HDI erőforrás, mely hasonlóan 1,5 literes lökettérfogatból 130 lóerőt és 300 Nm-t produkál. Ráadásul e mellé már rendelhető a nyolcfokozatú automataváltó, melynek ára 800 ezer forint.

© László Ferenc

Benzines fronton jelenleg csak és kizárólag a 110 lovas PureTech egység érhető el, ami mellé már hatfokozatú kéziváltó jár. Később várhatóan érkezik ennek a motornak a 130 lóerős változata is, amelyhez automataváltót is lehet majd rendelni. Ugyancsak érkezőben a 4x4-es változat, addig is azonban 155 ezer forintért olyan menetválasztót rendelhetünk a Rifterhez, mely havas és homokos talajon magabiztosabbá teszi a haladást és lejtmenet szabályzót is magában foglal.

Itt jegyzendő meg, hogy a Peugeot 3 centiméterrel megemelte a kasztnit, ami ha nem is varázsolja terepjáróvá az autót, ahhoz elég, hogy kényes helyzetekben ne érjen le a kocsi alja.

© László Ferenc

Opciók

A tesztautó 5 üléses kivitelű, a további 2 kiszerelhető hátsó ülés felára mindössze 240 ezer forint. És a 7 üléses Rifterre júliustól természetesen minden további nélkül igénybe vehető a nagycsaládosoknak járó 2,5 millió forintos állami támogatás.

250 ezer forint ellenében nyújtott tengelytávval is kapható a Rifter. Ez esetben az autó 35 centiméterrel, a tengelytáv pedig 19 centiméterrel hosszabb, mint az általunk kipróbált alapmodell esetében. És mindkét hosszúságú változat rendelhető 7 személyes kivitelben.

© László Ferenc

A hosszabb Rifter esetében a csomagtartó már alaphelyzetben 1050 literes és az ülések lehajtásával egészen 4000 literig bővíthető.

Az akár álló helyzetig fékező adaptív tempomat 115 ezer-, a kulcs nélküli indítás ugyancsak 115 ezer-, a kétzónás automata klíma pedig 85 ezer forintba kerül.

© László Ferenc

Konklúzió, árak

+ : az egyik legpraktikusabb családi autó, hatalmas csomagtér, rengeteg kisebb-nagyobb tárolóhely, kis fogyasztás, 7 üléses és nyújtott változata is van. –: ötfokozatú kéziváltó, gyenge az alap dízelmotor, furcsa műszerfal, kopogósan kemény műanyagok.

Amennyiben a mindent átható praktikum és a hatalmas csomagtér sokkal többet nyom a latban, mind a trendi divatterepjárós külső, remekül járhatunk egy Peugeot Rifterrel, ami több mint ideális családi autó. Ráadásul csak minimálisan kerül többe a hosszított-, illetve a 7 üléses változat, és ez utóbbira nyártól minden további nélkül kérhető a 2,5 milliós támogatás.

Az ötfokozatú kéziváltó és a gyengécske dízelmotor sajnos ront az összképen, így aki teheti az válassza inkább az erősebb dízelmotorral és automataváltóval a franciát.

Legolcsóbban 5,11 millió forintért vásárolhatunk Riftert, mely összegért egy 110 lovas benzinmotoros Access kivitel lehet a miénk. A dízelmotoros változat 5,69 millió forinttól indul, az Allure felszereltségű tesztautó alapára 6,49 millió forint, ami esetünkben a megannyi extra miatt végül 7,74 millió forintra nőtt.

© László Ferenc

