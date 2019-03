Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66e3e833-98c9-41ac-a37b-2a01c0eb9a6f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Kampányt indítanának a tejtermelők, hogy elriasszák a vásárlókat a Penny Markettől.","shortLead":"Kampányt indítanának a tejtermelők, hogy elriasszák a vásárlókat a Penny Markettől.","id":"20190326_Az_olcso_tej_ellen_tuntettek_a_Pennynel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66e3e833-98c9-41ac-a37b-2a01c0eb9a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"990afa3e-9c09-42a3-ad92-225f768dd981","keywords":null,"link":"/kkv/20190326_Az_olcso_tej_ellen_tuntettek_a_Pennynel","timestamp":"2019. március. 26. 11:10","title":"Az olcsó tej ellen tüntettek a Pennynél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852d0603-74e5-480f-99ec-f19bf9e7bf57","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Olyan fejlesztésekre költi 2030-ig a Magyar Turisztikai Ügynökség az öt kiemelt turisztikai fejlesztési térségre kapott állami pénzt, amilyenekre csak akarja. Eddig 300 milliárd odaítéléséről döntött a kormány, de messze még 2030.","shortLead":"Olyan fejlesztésekre költi 2030-ig a Magyar Turisztikai Ügynökség az öt kiemelt turisztikai fejlesztési térségre kapott...","id":"20190326_A_kormany_kiallitott_egy_300_milliard_forintos_bianko_csekket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=852d0603-74e5-480f-99ec-f19bf9e7bf57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2028db3e-d37c-4a0a-98a4-8a2b3739dcdd","keywords":null,"link":"/kkv/20190326_A_kormany_kiallitott_egy_300_milliard_forintos_bianko_csekket","timestamp":"2019. március. 26. 16:38","title":"A kormány kiállított egy 300 milliárd forintos, biankó csekket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1a76150-b609-4c24-a2af-40969f6f5404","c_author":"Révész Sándor","category":"kultura","description":"Szentirmay László újságíró a kádári Magyarország egyik „legszabadabb” helyén vezette az egyik legfontosabb politikai vitafórumot. Most jelent meg az erről és a félszabad politizálás egykori világáról szóló könyve.","shortLead":"Szentirmay László újságíró a kádári Magyarország egyik „legszabadabb” helyén vezette az egyik legfontosabb politikai...","id":"20190326_Polvax_a_Kozgazon_Amikor_Aczel_Gyorgy_teljesen_megetette_a_tarsasagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1a76150-b609-4c24-a2af-40969f6f5404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75dfffc9-6595-4364-b1f2-6929e72cc640","keywords":null,"link":"/kultura/20190326_Polvax_a_Kozgazon_Amikor_Aczel_Gyorgy_teljesen_megetette_a_tarsasagot","timestamp":"2019. március. 26. 20:00","title":"Amikor Aczél György teljesen megetette a társaságot a Közgázon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8ad15dc-f3e0-425f-919d-a24d026c5941","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Leginkább azt kérdőjelezik meg, ha már eloltották a járművet, miért kell felfeszegetni az ajtókat például.","shortLead":"Leginkább azt kérdőjelezik meg, ha már eloltották a járművet, miért kell felfeszegetni az ajtókat például.","id":"20190327_autotuz_video_mercedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8ad15dc-f3e0-425f-919d-a24d026c5941&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b29ef464-712f-4ca4-8e93-7b89e1333656","keywords":null,"link":"/cegauto/20190327_autotuz_video_mercedes","timestamp":"2019. március. 27. 09:07","title":"Kétmilliós nézettségnél jár egy videó, amin egy autót oltanak a tűzoltók, elsőre elég barbár módon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42384b62-6eb5-4fdf-a920-a2147217dcca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy bolgár bokszoló túltolta a győzelmi ünneplést.","shortLead":"Egy bolgár bokszoló túltolta a győzelmi ünneplést.","id":"20190326_Lehete_spontan_csok_ennel_kinosabb_a_kamera_elott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42384b62-6eb5-4fdf-a920-a2147217dcca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d892d5e-0d9e-46c7-aa34-3b07b438d391","keywords":null,"link":"/elet/20190326_Lehete_spontan_csok_ennel_kinosabb_a_kamera_elott","timestamp":"2019. március. 26. 12:35","title":"Lehet-e spontán csók ennél kínosabb a kamera előtt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca01c928-cb6c-4772-873c-dea432192bc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Origo, és a Lokál után a karaktergyilkos támadást eredetileg elindító Ripost elleni sajtópert is megnyerte első fokon Nagy Blanka, akit a kormányközeli lapok azzal próbáltak lejáratni, hogy több tárgyból is bukásra áll. Ez azt jelenti, hogy a bíróság kimondta: Ómolnár Miklós lapjának is le kell hoznia a hazugságokat helyreigazító közleményt.","shortLead":"Az Origo, és a Lokál után a karaktergyilkos támadást eredetileg elindító Ripost elleni sajtópert is megnyerte első...","id":"20190326_Haromszoros_bukta_a_birosag_elmesztelte_a_Nagy_Blankat_lejarato_Ripostot_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca01c928-cb6c-4772-873c-dea432192bc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96dfb75a-575b-4391-9e9d-8a22f505efb9","keywords":null,"link":"/itthon/20190326_Haromszoros_bukta_a_birosag_elmesztelte_a_Nagy_Blankat_lejarato_Ripostot_is","timestamp":"2019. március. 26. 16:15","title":"Totális bukta: Nagy Blanka padlóra küldte a jegyeiről hazudó Ripostot is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ba47251-6330-41b8-bc46-300e8d26e979","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy túlélés krónikáját írta meg Clara Royer francia irodalomtörténész, aki most arról is beszélt, miért tartotta a Nobel-díjat szerencse-katasztrófának Kertész Imre.","shortLead":"Egy túlélés krónikáját írta meg Clara Royer francia irodalomtörténész, aki most arról is beszélt, miért tartotta...","id":"20190326_Kertesz_Imre_nem_akart_a_holokauszt_bohocava_valni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ba47251-6330-41b8-bc46-300e8d26e979&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"994c4d03-4adb-4f45-b896-2f3f9beb8e05","keywords":null,"link":"/kultura/20190326_Kertesz_Imre_nem_akart_a_holokauszt_bohocava_valni","timestamp":"2019. március. 26. 10:37","title":"„Kertész Imre nem akart a holokauszt bohócává válni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36ba7bd2-067a-452d-85de-a458fa631b6a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hét év után kezdett szigorítani kamatpolitikáján a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa, mikor kedden, bár az alapkamatot változatlanul hagyta, megemelte az egynapos jegybanki betétek kamatát. Matolcsy György jegybankelnöksége alatt ilyen még nem történt, a döntést a jegybankelnök Nagy Márton és Windisch László alelnökökkel magyarázta meg. ","shortLead":"Hét év után kezdett szigorítani kamatpolitikáján a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa, mikor kedden, bár...","id":"20190326_matolcsy_sajtotajekoztato_kamatdontes_szigoritas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36ba7bd2-067a-452d-85de-a458fa631b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a8732f7-4ac3-4863-9c8f-ece1a3ba3a60","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190326_matolcsy_sajtotajekoztato_kamatdontes_szigoritas","timestamp":"2019. március. 26. 15:02","title":"Matolcsyék elmondják, hogy miért szigorítottak a kamatpolitikán - élő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]