Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0cb67e7d-28ab-4a17-8822-813249b2961e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Valamint Béres Ilona, Csókay András, Hargitay András, Kállai Kiss Ernő és poszthumusz Antall József, illetve Mindszenty József hercegprímás.\r

\r

","shortLead":"Valamint Béres Ilona, Csókay András, Hargitay András, Kállai Kiss Ernő és poszthumusz Antall József, illetve Mindszenty...","id":"20190327_Budapest_diszpolgara_lett_Korda_Gyorgy_es_Darnyi_Tamas_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0cb67e7d-28ab-4a17-8822-813249b2961e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7918c20c-6cd7-4576-8ac2-5db7836c9176","keywords":null,"link":"/kultura/20190327_Budapest_diszpolgara_lett_Korda_Gyorgy_es_Darnyi_Tamas_is","timestamp":"2019. március. 27. 14:19","title":"Budapest díszpolgára lett Korda György és Darnyi Tamás is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ebd2516-8466-4f86-88d1-7ff1c913f7dd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Inkább zenei karrierjét építgeti tovább.","shortLead":"Inkább zenei karrierjét építgeti tovább.","id":"20190328_Radics_Gigi_kiszall_az_XFaktorbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ebd2516-8466-4f86-88d1-7ff1c913f7dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce99ea82-67e4-4444-8dab-7310292b2f02","keywords":null,"link":"/elet/20190328_Radics_Gigi_kiszall_az_XFaktorbol","timestamp":"2019. március. 28. 07:44","title":"Radics Gigi kiszáll az X-Faktorból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7943021c-599a-48ea-9edf-4ef576934de1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sokat gyúrnak, ők a legtöbbet az EU-ban, mi meg alig. ","shortLead":"Sokat gyúrnak, ők a legtöbbet az EU-ban, mi meg alig. ","id":"20190328_Itt_van_meg_egy_dolog_amiben_a_romanok_lenyomnak_minket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7943021c-599a-48ea-9edf-4ef576934de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6079d110-62c4-4354-89a8-0b676efb9b76","keywords":null,"link":"/elet/20190328_Itt_van_meg_egy_dolog_amiben_a_romanok_lenyomnak_minket","timestamp":"2019. március. 28. 12:05","title":"Itt van még egy dolog, amiben a románok lenyomnak minket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97bdd3df-a618-4f36-a27e-bd7f347b9615","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A cél ezzel nem a védekezés, hanem a gondolkodás a jövőről - mondja Novák Katalin Emmi-államtitkár.\r

","shortLead":"A cél ezzel nem a védekezés, hanem a gondolkodás a jövőről - mondja Novák Katalin Emmi-államtitkár.\r

","id":"20190327_Novak_Katalin_Europa_ne_legyen_migranskontinens","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97bdd3df-a618-4f36-a27e-bd7f347b9615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5cb350e-0bb6-415f-8dbd-7faa226d1732","keywords":null,"link":"/itthon/20190327_Novak_Katalin_Europa_ne_legyen_migranskontinens","timestamp":"2019. március. 27. 12:59","title":"130 oldalas magyarázatot küld a kormány a Néppártnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"684bac77-ec91-47ca-a35b-f59c06b0e50c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És értelmezhető programja sem – ezeket mondta Siófokon a politikus. Aztán rátért az EP-választásra.","shortLead":"És értelmezhető programja sem – ezeket mondta Siófokon a politikus. Aztán rátért az EP-választásra.","id":"20190329_Kosa_Lajos_szerint_az_ellenzeknek_nincsenek_intellektualisan_jelentos_vezetoi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=684bac77-ec91-47ca-a35b-f59c06b0e50c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ca1f84d-add4-48bc-9111-1ff747a72867","keywords":null,"link":"/itthon/20190329_Kosa_Lajos_szerint_az_ellenzeknek_nincsenek_intellektualisan_jelentos_vezetoi","timestamp":"2019. március. 29. 05:20","title":"Kósa Lajos szerint az ellenzéknek nincsenek intellektuálisan jelentős vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50a1fe2e-492b-4473-9a9d-ada30d925995","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Szerethető függőségeink címmel írtunk ki grafikai és fotópályázatot, az április 15-i határidőig pedig sokféleképpen szeretnénk megszólítani a bizonytalanokat, megerősíteni a magabiztosakat, és motiválni mindenkit, aki beküldené megörökített szenvedélyét. A szakmai zsűrit is kifaggattuk.","shortLead":"Szerethető függőségeink címmel írtunk ki grafikai és fotópályázatot, az április 15-i határidőig pedig sokféleképpen...","id":"20190326_Szeretheto_fuggosegeink__Mit_mond_a_zsuri_Fazekas_Istvan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50a1fe2e-492b-4473-9a9d-ada30d925995&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3993b618-8314-4d0f-ba71-9d79989ce48e","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190326_Szeretheto_fuggosegeink__Mit_mond_a_zsuri_Fazekas_Istvan","timestamp":"2019. március. 29. 08:00","title":"Szerethető függőségeink – Mit mond a zsűri? Fazekas István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"e35b1c4f-addd-4326-bd11-36d26beb082e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Galícia egyes részein akár 29 Celsius fokig emelkedhet a hőmérséklet, Portugália egyes részein pedig 28 fok is lehet. ","shortLead":"Galícia egyes részein akár 29 Celsius fokig emelkedhet a hőmérséklet, Portugália egyes részein pedig 28 fok is lehet. ","id":"20190327_Olyan_meleg_van_hogy_erdotuzek_pusztitanak_Portugaliaban_es_Spanyolorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e35b1c4f-addd-4326-bd11-36d26beb082e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecb62ae8-2862-4c2c-ba14-f6861ae82410","keywords":null,"link":"/vilag/20190327_Olyan_meleg_van_hogy_erdotuzek_pusztitanak_Portugaliaban_es_Spanyolorszagban","timestamp":"2019. március. 27. 21:55","title":"Olyan meleg van, hogy erdőtüzek pusztítanak Portugáliában és Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28c79318-15cc-429e-963c-81ba7edb8927","c_author":"Farkas Edina Lina","category":"elet","description":"Nadia Murad, Malala Juszafzai és Sonita Alizadeh ma már a női erő jelképe, pedig mindannyian olyan országban születtek, ahol a nőknek – bármi történjen is velük vagy ellenük – hallgatniuk és tűrniük kell. Mindannyian megjárták a poklot, és fiatal koruk ellenére már most rengeteget tettek azért, hogy kicsit jobb legyen ezen a világon élni. Ehhez viszont újra és újra fel kell tépniük a saját sebeiket. Így lesznek traumák árán hősök.","shortLead":"Nadia Murad, Malala Juszafzai és Sonita Alizadeh ma már a női erő jelképe, pedig mindannyian olyan országban születtek...","id":"20190328_Akik_traumak_aran_lettek_hosok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28c79318-15cc-429e-963c-81ba7edb8927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a906fe0a-7e62-4d00-988b-b1ff6d03ea5d","keywords":null,"link":"/elet/20190328_Akik_traumak_aran_lettek_hosok","timestamp":"2019. március. 28. 17:15","title":"Ezeket a nőket nem lehet megfélemlíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]