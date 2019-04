Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"196b7d31-d502-4ab5-ae9c-4deaf5fd8de6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Suzuki SX4 megelőzte a korábbi listavezető Vitarát. ","shortLead":"A Suzuki SX4 megelőzte a korábbi listavezető Vitarát. ","id":"20190413_Tronfosztas_a_magyar_autopiacon_mast_imadnak_a_magyarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=196b7d31-d502-4ab5-ae9c-4deaf5fd8de6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2199814-15be-4e71-aa8b-d2d507a89383","keywords":null,"link":"/cegauto/20190413_Tronfosztas_a_magyar_autopiacon_mast_imadnak_a_magyarok","timestamp":"2019. április. 13. 13:51","title":"Trónfosztás a magyar autópiacon, mást imádnak a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99c5616e-5bf9-453c-8236-7e27bf3a5646","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Salgótarjánban nem sok építkezésen sürögnek a munkások, de ahol igen, az éppen egy építőipari vállalkozás új székhelye, amely a néhány évvel ezelőtt becsődölt CBA franchise, Palóc Nagykereskedelmi Kft. egykori telephelyén épül. A Silver 2009 Kft. ráadásul nem csak új helyre költözik, de olyan jó híre van, hogy külföldről is hazajönnek az emberek, hogy a cégnél dolgozhassanak. ","shortLead":"Salgótarjánban nem sok építkezésen sürögnek a munkások, de ahol igen, az éppen egy építőipari vállalkozás új székhelye...","id":"20190414_Ausztriabol_nezve_is_van_csabito_hazai_epitoipari_ceg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99c5616e-5bf9-453c-8236-7e27bf3a5646&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a17a0805-55ed-42e5-a3bc-19fef21a9bb3","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190414_Ausztriabol_nezve_is_van_csabito_hazai_epitoipari_ceg","timestamp":"2019. április. 14. 11:34","title":"Ausztriából nézve is van csábító hazai építőipari cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a636b696-e8d9-48fb-8dd7-706b636e1bb2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bűvös 1,50 méter, ez volna a biztonságos távolság, amikor egy autó elhalad egy bringás mellett, ha ez nem adott várni kellene. Ez volna az ideális.","shortLead":"A bűvös 1,50 méter, ez volna a biztonságos távolság, amikor egy autó elhalad egy bringás mellett, ha ez nem adott várni...","id":"20190414_autos_bringas_tavolsag_15_meter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a636b696-e8d9-48fb-8dd7-706b636e1bb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fd1bad6-6e7b-410b-b611-0aa1df06a672","keywords":null,"link":"/cegauto/20190414_autos_bringas_tavolsag_15_meter","timestamp":"2019. április. 14. 11:12","title":"Az autósok kétharmada veszélyesen közel megy a bringásokhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"148da688-8f13-40f5-9b28-f44c6900c36a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A reggeli kávé mellé időzítette KRESZmenők filmjének negyedik epizódját a magyar rendőrség, amely a gyorshajtás veszélyeiről szól. ","shortLead":"A reggeli kávé mellé időzítette KRESZmenők filmjének negyedik epizódját a magyar rendőrség, amely a gyorshajtás...","id":"20190413_Itt_az_agymenositett_KRESZfilm_uj_resze","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=148da688-8f13-40f5-9b28-f44c6900c36a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7718e0ae-e294-4e5b-8341-40783d8bd294","keywords":null,"link":"/cegauto/20190413_Itt_az_agymenositett_KRESZfilm_uj_resze","timestamp":"2019. április. 13. 08:27","title":"Itt az agymenősített KRESZ-film új része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"553e31bc-c0a2-4763-81e9-a9473bda7606","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mostantól élesben is bevetik a brit rendőrök azt a közlekedési táblát, ami a mobilosokat figyelmezteti majd.","shortLead":"Mostantól élesben is bevetik a brit rendőrök azt a közlekedési táblát, ami a mobilosokat figyelmezteti majd.","id":"20190414_kozlekedesi_tabla_kresz_telefon_hasznalat_figyelmeztetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=553e31bc-c0a2-4763-81e9-a9473bda7606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f9c75ad-08c0-486f-8bd4-09a3eb1dcceb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190414_kozlekedesi_tabla_kresz_telefon_hasznalat_figyelmeztetes","timestamp":"2019. április. 14. 08:03","title":"Nagyot néznek majd az autósok, ha ezt a KRESZ-táblát bevezetik itthon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Iszik és vezet.","shortLead":"Iszik és vezet.","id":"20190413_Ketszer_is_ittasan_vezetett_majd_harmadjara_elkotott_egy_autot__szinten_ittasan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d668575-51d6-4813-a60a-f7512ef8891f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190413_Ketszer_is_ittasan_vezetett_majd_harmadjara_elkotott_egy_autot__szinten_ittasan","timestamp":"2019. április. 13. 17:10","title":"Kétszer is ittasan vezetett, majd harmadjára elkötött egy autót – szintén ittasan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef24d666-498b-4b0a-8915-8855fcdc04d9","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Nincs több viszonylagosság, csak az van, aki Alekszandar Vucsics szerb elnök mellett van, és az, aki ellene. Mindegy, hogy jobboldali egy párt, vagy baloldali, vége van a megosztottságnak, csak így győzhetünk - ez volt a Vucsics elnök távozását követelő eddigi legnagyobb belgrádi tüntetés legfőbb üzenete. Bár a kormánypárti médiumok azt jósolták, hogy a negyedik hónapja minden szombaton felvonuló tüntetők rombolni akarnak és államcsínyre készülnek, nem volt semmiféle rendzavarás. ","shortLead":"Nincs több viszonylagosság, csak az van, aki Alekszandar Vucsics szerb elnök mellett van, és az, aki ellene. Mindegy...","id":"20190413_Most_is_tizezren_tuntettek_Orban_szovetsegese_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef24d666-498b-4b0a-8915-8855fcdc04d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a29f213-9ef2-4ec1-a5bc-23c92d399c76","keywords":null,"link":"/vilag/20190413_Most_is_tizezren_tuntettek_Orban_szovetsegese_ellen","timestamp":"2019. április. 13. 20:55","title":"Újabb ultimátumot hirdetett a szerb ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08ec80ea-4bff-4979-86c4-9b56b5e39ee7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elég sokat segítenek az ilyen felvételek a rendőrség munkájában. És megint egy olyan dolog, amit sok más gyártó helyett, a Tesla tud. ","shortLead":"Elég sokat segítenek az ilyen felvételek a rendőrség munkájában. És megint egy olyan dolog, amit sok más gyártó...","id":"20190412_tesla_sentry_mode_kamera_autofeltores","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08ec80ea-4bff-4979-86c4-9b56b5e39ee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8d4d652-9081-4ce7-8d98-738f49ae0c88","keywords":null,"link":"/cegauto/20190412_tesla_sentry_mode_kamera_autofeltores","timestamp":"2019. április. 12. 15:26","title":"Végig vette a Tesla védelmi kamerája, ahogy dolgozik a kocsifeltörő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]