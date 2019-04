Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"13b1a53b-7a1c-4210-b7a6-856d3b24d297","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szaharai porral keveredik a csapadékzóna, az eredmény látványos saras eső lehet.","shortLead":"Szaharai porral keveredik a csapadékzóna, az eredmény látványos saras eső lehet.","id":"20190423_Saras_eso_erkezik_Magyarorszagra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13b1a53b-7a1c-4210-b7a6-856d3b24d297&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"636ba8a8-ec6d-4e4f-aaf3-e61338b4f34b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190423_Saras_eso_erkezik_Magyarorszagra","timestamp":"2019. április. 23. 14:49","title":"Saras eső érkezik Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0050b2d0-4c68-49c7-9dbd-6cd1d69388b0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Tarlós István és Palkovics László kedden megállapodott az éjfél és reggel 5 közötti repülési tilalomról. ","shortLead":"Tarlós István és Palkovics László kedden megállapodott az éjfél és reggel 5 közötti repülési tilalomról. ","id":"20190423_Augusztustol_betiltjak_az_ejszakai_forgalmat_Ferihegyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0050b2d0-4c68-49c7-9dbd-6cd1d69388b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd2e23a4-28a3-4b75-8547-5b910c88b251","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190423_Augusztustol_betiltjak_az_ejszakai_forgalmat_Ferihegyen","timestamp":"2019. április. 23. 13:10","title":"Augusztustól betiltják az éjszakai forgalmat Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8319a60-d9ce-4be0-bc68-ad43d29937ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Pepsi orosz leányvállalata mást állított, az amerikai vezetőség most egyértelműsítette: nem lesznek Pepsi-reklámok az éjszakai égbolton.","shortLead":"Bár a Pepsi orosz leányvállalata mást állított, az amerikai vezetőség most egyértelműsítette: nem lesznek...","id":"20190424_pepsi_startrocket_reklamok_az_egbolton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8319a60-d9ce-4be0-bc68-ad43d29937ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"349041e7-c24a-444e-88f2-24f419ffd04e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190424_pepsi_startrocket_reklamok_az_egbolton","timestamp":"2019. április. 24. 15:03","title":"Megnyugodhatunk: nem fogja reklámra használni a Pepsi az égboltot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03085515-95e6-4bfc-ab62-19286dd928a2","c_author":"Jakus Ibolya","category":"itthon","description":"Odáig fajult a hatalom paranoiája, hogy kitiltja a közterekről a fricskát, poént és sziporkát, minden négyzetcentimétert kisajátítva a háborús bűnösöktől koppintott gyűlöletpropagandájának. Ez a HVG hetilap ajánlója Jakus Ibolya felelős szerkesztőtől.","shortLead":"Odáig fajult a hatalom paranoiája, hogy kitiltja a közterekről a fricskát, poént és sziporkát, minden...","id":"201917_itt_aplakathol_aplakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03085515-95e6-4bfc-ab62-19286dd928a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a1272b4-0fb1-4343-9468-a10c41c4a19d","keywords":null,"link":"/itthon/201917_itt_aplakathol_aplakat","timestamp":"2019. április. 25. 11:55","title":"Jakus Ibolya: Itt a plakát, hol a plakát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"992ae672-9803-438c-83fe-312beb28e25d","c_author":"Izsák Norbert","category":"elet","description":"A cavakészítés szívcsakrájában, a katalán Sant Sadurní d’Anoiában jártunk, ahol gyöngyöző bor áron kínálnak világszínvonalú pezsgőket. Az őrült spanyolok filoxérafiestát is tartanak.





","shortLead":"A cavakészítés szívcsakrájában, a katalán Sant Sadurní d’Anoiában jártunk, ahol gyöngyöző bor áron kínálnak...","id":"20190424_Gasztroturista_terdig_cavaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=992ae672-9803-438c-83fe-312beb28e25d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cc6d566-1040-4a7b-8b56-16e5575939d2","keywords":null,"link":"/elet/20190424_Gasztroturista_terdig_cavaban","timestamp":"2019. április. 24. 18:10","title":"Gasztroturista térdig cavában – ahol ünneplik a szőlőgyökértetűt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7459e1ad-1e28-4b56-8ffa-a792b26a5b18","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az allergiásokra való tekintettel nem árulnak többé mogyorót a légitársaság gépein. ","shortLead":"Az allergiásokra való tekintettel nem árulnak többé mogyorót a légitársaság gépein. ","id":"20190424_Van_egy_nasi_amit_tobbe_nem_vehet_meg_az_easyJetjaratokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7459e1ad-1e28-4b56-8ffa-a792b26a5b18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2efe3a9-1b29-4480-826e-8948344f55d9","keywords":null,"link":"/kkv/20190424_Van_egy_nasi_amit_tobbe_nem_vehet_meg_az_easyJetjaratokon","timestamp":"2019. április. 24. 19:41","title":"Van egy nasi, amit többé nem vehet meg az easyJet-járatokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3a41dd4-a5cb-45a7-b09b-3bba3c375224","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tavaly év végén rendezte a kormány a kórházak adósságát, mostanra újra 29 milliárd forint a lejárt tartozás.","shortLead":"Tavaly év végén rendezte a kormány a kórházak adósságát, mostanra újra 29 milliárd forint a lejárt tartozás.","id":"20190423_Harom_honap_alatt_megduplazodott_a_korhazak_adossaga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3a41dd4-a5cb-45a7-b09b-3bba3c375224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cca0b422-daf2-46c8-b49e-ac8061c8d7a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190423_Harom_honap_alatt_megduplazodott_a_korhazak_adossaga","timestamp":"2019. április. 23. 14:23","title":"Három hónap alatt megduplázódott a kórházak adóssága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2219b5f-3923-4899-8da5-cb9a91a99c5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nevükkel is vállalják véleményüket azok a Boeing-dolgozók, akik szerint súlyos mulasztások történnek a Boeing charlestoni, 787-es Dreamlinereket összeszerelő üzemében.","shortLead":"Nevükkel is vállalják véleményüket azok a Boeing-dolgozók, akik szerint súlyos mulasztások történnek a Boeing...","id":"20190424_boeing_charleston_gyar_minosegi_problemak_faa_nyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2219b5f-3923-4899-8da5-cb9a91a99c5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f235549-fed2-4c70-bd97-094db5c90802","keywords":null,"link":"/tudomany/20190424_boeing_charleston_gyar_minosegi_problemak_faa_nyt","timestamp":"2019. április. 24. 08:33","title":"Szivárogtatnak a dolgozók: kritikus hibák vannak a Boeing repülőgépgyárában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]