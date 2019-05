Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a47244f4-ed32-4efd-a08d-f2ddd2bfb3d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hetilapnak az elsőfokú ítélet szerint címlapon is helyreigazítási kötelezettsége van.","shortLead":"A hetilapnak az elsőfokú ítélet szerint címlapon is helyreigazítási kötelezettsége van.","id":"20190503_Harom_dologban_is_valotlant_allitott_a_Momentumrol_a_Figyelo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a47244f4-ed32-4efd-a08d-f2ddd2bfb3d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"699dcaba-e0dd-40ec-9b3e-86952541b181","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_Harom_dologban_is_valotlant_allitott_a_Momentumrol_a_Figyelo","timestamp":"2019. május. 03. 19:03","title":"Három dologban is valótlant állított a Momentumról a Figyelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bb885cf-058e-406d-bfee-4c70aa48e3a1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M5-ös autópályán észlelték a különös együttállást.","shortLead":"Az M5-ös autópályán észlelték a különös együttállást.","id":"20190503_Harom_furgonbol_epult_a_roman_dilivonat_de_a_rendoroknek_nem_jott_be","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bb885cf-058e-406d-bfee-4c70aa48e3a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ea5ac75-d988-47ae-9e75-7c52cc04fcef","keywords":null,"link":"/cegauto/20190503_Harom_furgonbol_epult_a_roman_dilivonat_de_a_rendoroknek_nem_jott_be","timestamp":"2019. május. 03. 13:56","title":"Három furgonból épült a román dilivonat, de a rendőröknek nem jött be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fbbb733-26e8-4274-a27e-e1fd8f064960","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A májusi ünnepek után elbocsátják azt az orosz óvodavezetőt, aki térdre kényszerítette az egyik óvodást, és arra kényszerítette őt, hogy csókolja meg az őt tápláló anyaföldet. A nagy felháborodást kiváltott incidensről videó is készült.","shortLead":"A májusi ünnepek után elbocsátják azt az orosz óvodavezetőt, aki térdre kényszerítette az egyik óvodást, és arra...","id":"20190503_Megcsokoltattak_Krasznodarban_a_foldet_a_nem_eleg_hazafias_ovodassal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5fbbb733-26e8-4274-a27e-e1fd8f064960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"714b2c8e-81cd-4fe7-a503-4076a79ebb21","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_Megcsokoltattak_Krasznodarban_a_foldet_a_nem_eleg_hazafias_ovodassal","timestamp":"2019. május. 03. 13:28","title":"Megcsókoltatták Krasznodarban a földet a nem elég hazafias óvodással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88f0a6c6-a87d-4107-a522-549fa02b7db0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube közlése szerint több mint 10 ezer moderátor dolgozik azon, hogy ne kerüljön terrorista kontent a nézők elé.","shortLead":"A YouTube közlése szerint több mint 10 ezer moderátor dolgozik azon, hogy ne kerüljön terrorista kontent a nézők elé.","id":"20190503_youtube_terrorista_videok_moderacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88f0a6c6-a87d-4107-a522-549fa02b7db0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8697911-232a-4a27-8489-0d18527319a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190503_youtube_terrorista_videok_moderacio","timestamp":"2019. május. 03. 14:03","title":"1 000 000+ videót néztek át a YouTube moderátorai, hogy kiszűrjék a terrorista tartalmakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc651643-0e81-47f8-ad56-0526ba20af4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap estétől jöhet a hideg és az erős szél.","shortLead":"Vasárnap estétől jöhet a hideg és az erős szél.","id":"20190503_Majusi_eso_melle_johet_a_ho_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc651643-0e81-47f8-ad56-0526ba20af4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1fd027e-2b56-4184-bd5a-8c6bd6483d06","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_Majusi_eso_melle_johet_a_ho_is","timestamp":"2019. május. 03. 14:03","title":"Májusi eső mellé jöhet a hó is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dd4f6ed-6a28-496b-b12c-2d69a6ad58fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokkolta az UNESCO világörökség központjának vezetőit a magyar kormány eljárása, amellyel megpróbálta megakadályozni, hogy a szervezet Budapestre érkező ellenőrei a világörökségi helyszíneken zajló építkezések miatt aggódó civilekkel is beszélhessenek. A turpisság kiderült, az azonban még mindig nem, hogy mit írt/ígért a kormány a beruházásokat évek óta több ponton kifogásoló nemzetközi szervezetnek. ","shortLead":"Sokkolta az UNESCO világörökség központjának vezetőit a magyar kormány eljárása, amellyel megpróbálta megakadályozni...","id":"20190503_UNESCO_vilagorokseg_liget_projekt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9dd4f6ed-6a28-496b-b12c-2d69a6ad58fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c10791bf-aaba-4848-ae83-0847fdcb612d","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_UNESCO_vilagorokseg_liget_projekt","timestamp":"2019. május. 03. 16:46","title":"Újra Budapesten jártak az UNESCO világörökség-ellenőrei – és ledöbbentek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb024ad0-295b-4e2a-94ca-7b04738deea5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Litvánia legyőzte Dél-Koreát a hoki-vb-n, ezzel utolérte Magyarországot a pontversenyben. A magyar-kazah és a litván-szlovén meccseken fog eldőlni, hogy Magyarország vagy Litvánia esik-e ki.","shortLead":"Litvánia legyőzte Dél-Koreát a hoki-vb-n, ezzel utolérte Magyarországot a pontversenyben. A magyar-kazah és...","id":"20190504_Az_utolso_helyre_csuszott_a_magyar_hokivalogatott_a_vbn","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb024ad0-295b-4e2a-94ca-7b04738deea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ef1074d-dfe3-4c45-b959-9a827e01c43b","keywords":null,"link":"/sport/20190504_Az_utolso_helyre_csuszott_a_magyar_hokivalogatott_a_vbn","timestamp":"2019. május. 04. 20:19","title":"Az utolsó helyre csúszott a magyar hokiválogatott a vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e94bc86-a068-4142-b0b5-f73f9f91a1dc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók által nemrég azonosított közel 200 ezer vírusfaj sokkal több, mint a korábbi kutatásokból ismert összes.","shortLead":"A kutatók által nemrég azonosított közel 200 ezer vírusfaj sokkal több, mint a korábbi kutatásokból ismert összes.","id":"20190503_tengeri_virusfajok_200_ezer_tara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e94bc86-a068-4142-b0b5-f73f9f91a1dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"482ceebb-e53e-4d8f-a8fe-5def04478db8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190503_tengeri_virusfajok_200_ezer_tara","timestamp":"2019. május. 03. 17:03","title":"Eddig azt hitték, hogy 15 ezer vírusfaj van a vizekben, most kiderült, hogy 195 728","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]