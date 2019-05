Havi szinten csaknem 2 millió ember keres autót a Használtautó.hu felületén, nem csak preferenciájukat, az elérhető és eladott autók jellemzőit is mutatja az Autópiaci Trendek adatbázis. Az idei első negyedéves adatok is belekerültek, így már a legfrissebb tendenciák is jól láthatók.

Egyértelmű, hogy a legtöbb vevő benzines autót szeretne, és ezek közt a Ford Focus minden tekintetben a kedvenc. Az első negyedévben 1 509 819 keresés irányult erre a modellre, ebből 717 331 esetben benzines, 184 924 keresésnél dízel verziót áhítottak a potenciális vásárlók.

A dízel üzemanyagú autókra szűrők közül a legtöbben Audi A4-re keresnek, majd az A6 és a szintén konszerntárs Volkswagen Passat következik. Az A4 összesítettben is második, de a statisztika jól mutatja, ez a modell még mindig dízelmotorral a népszerűbb.

© autonavigator.hu

Az alternatív hajtásmódú modellek keresési listáját egyértelműen a Toyota uralja, de jegyezzük meg ismét: a csakis elektromosként létező modellek (például Nissan Leaf) esetén sem szokás a motorfajta szerinti szűkítés.

Annak ellenére, hogy a Ford Focus a használtpiac legnépszerűbb modellje, egy Ford általában 23 nap után talál új gazdát, egy Suzuki egy héttel hamarabb, már 16 nap után. Persze nem csak ez a különbség köztük, az idei első három hónapban keresett Fordok átlagosan 12 évesek és 1 623 779 forint átlagárúak voltak, a Suzukik jellemzően 15,6 évesek, 921 486 forintosak.