[{"available":true,"c_guid":"08657467-7512-486b-b4db-ecb0d5ce0a85","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nyomoz a rendőrség. ","shortLead":"Nyomoz a rendőrség. ","id":"20190522_Eljaras_indult_az_M7esen_szaladgalo_lovak_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08657467-7512-486b-b4db-ecb0d5ce0a85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43fc1816-b8c2-4d6a-8dd1-ac16b813d343","keywords":null,"link":"/cegauto/20190522_Eljaras_indult_az_M7esen_szaladgalo_lovak_miatt","timestamp":"2019. május. 22. 11:55","title":"Eljárás indult az M7-esen szaladgáló lovak miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c25d11e-b4e4-41a5-b248-d71b403d9273","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Karbantartás lesz.","shortLead":"Karbantartás lesz.","id":"20190521_Tobb_posta_is_hamarabb_zar_jovo_szombaton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c25d11e-b4e4-41a5-b248-d71b403d9273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06ef9b09-b708-4623-87a4-b7d9a2c93236","keywords":null,"link":"/kkv/20190521_Tobb_posta_is_hamarabb_zar_jovo_szombaton","timestamp":"2019. május. 21. 15:20","title":"Több posta is hamarabb zár jövő szombaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2033c0e-d9ec-4069-ab33-e7070109526b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Azt nem ellenőrzik, hogy ki mire költi a pénzt, vagy hogy hogyan tanulja meg az adott nyelvet. ","shortLead":"Azt nem ellenőrzik, hogy ki mire költi a pénzt, vagy hogy hogyan tanulja meg az adott nyelvet. ","id":"20190520_Felmilliot_lehet_kerni_osztol_nyelvtanulasi_diakhitelkent","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2033c0e-d9ec-4069-ab33-e7070109526b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef83c51-aa22-4d3c-a85c-f237fa3a3aef","keywords":null,"link":"/itthon/20190520_Felmilliot_lehet_kerni_osztol_nyelvtanulasi_diakhitelkent","timestamp":"2019. május. 20. 12:54","title":"Félmilliót lehet kérni ősztől nyelvtanulási diákhitelként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"600cea2b-c59d-4026-8f78-db56b26759af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kevesebb, mint 500 ember ment el a törökszentmiklósi tüntetésre, ahová több ellentüntető csoport is érkezett. A tüntetésnek fél 9-kor lett vége, a tüntetők nagy része együtt hagyta el a helyszínt, a romák lakta részt egy időre lezárta a rendőrség. Elterjedt, hogy néhány tüntető mégis a helyszínre megy, a hangulat fél 10 fele nyugodott meg. ","shortLead":"Kevesebb, mint 500 ember ment el a törökszentmiklósi tüntetésre, ahová több ellentüntető csoport is érkezett...","id":"20190521_torokszentmiklos_toroczkai_tuntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=600cea2b-c59d-4026-8f78-db56b26759af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b4160e9-d9d3-4af5-bc15-1aa4d0bbf7f6","keywords":null,"link":"/itthon/20190521_torokszentmiklos_toroczkai_tuntetes","timestamp":"2019. május. 21. 20:44","title":"Erődemonstrációnak kevés volt Toroczkai tüntetése, de a hangulat utána is feszült volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f536a8a0-af62-4485-a903-a6acac71b1f1","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Nem volt alaptörvény-ellenes a csatorna büntetése. ","shortLead":"Nem volt alaptörvény-ellenes a csatorna büntetése. ","id":"20190522_Az_Ab_sem_vedte_meg_a_megbuntetett_TV2t","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f536a8a0-af62-4485-a903-a6acac71b1f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"121616dd-e824-455b-9cd3-ba775a9be025","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Az_Ab_sem_vedte_meg_a_megbuntetett_TV2t","timestamp":"2019. május. 22. 11:39","title":"Az Ab sem védte meg a megbüntetett TV2-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01e57d02-aafe-47b9-9186-821aba124eac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alig egy héttel a bemutató előtt maga a Redmi tette közzé, milyen akkumulátorra számíthatunk az érkező telefonban.","shortLead":"Alig egy héttel a bemutató előtt maga a Redmi tette közzé, milyen akkumulátorra számíthatunk az érkező telefonban.","id":"20190521_redmi_k20_okostelefon_akkumulator_merete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01e57d02-aafe-47b9-9186-821aba124eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acc11dd8-5c87-45cf-8f06-0c060182adc0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190521_redmi_k20_okostelefon_akkumulator_merete","timestamp":"2019. május. 21. 15:33","title":"Hatalmas akkumulátor jön a Redmi olcsó csúcsmobiljába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Maduro saját maga nem mondana le, csak az ellenzéki többségű parlamentben szeretne új választást.","shortLead":"Maduro saját maga nem mondana le, csak az ellenzéki többségű parlamentben szeretne új választást.","id":"20190521_Elorehozott_valasztast_ajanl_a_venezuelai_elnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25343f2a-7525-4936-aa0a-2d0c75030a46","keywords":null,"link":"/vilag/20190521_Elorehozott_valasztast_ajanl_a_venezuelai_elnok","timestamp":"2019. május. 21. 06:24","title":"Előrehozott választást ajánl a venezuelai elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kislány halálának oka vízbefulladás volt. ","shortLead":"A kislány halálának oka vízbefulladás volt. ","id":"20190522_Vadat_emeltek_feltekenysegbol_olte_meg_a_8_eves_solyi_kislanyt_a_16_eves_fiu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e01ac99b-daf5-4ac0-9912-5929efed5e84","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Vadat_emeltek_feltekenysegbol_olte_meg_a_8_eves_solyi_kislanyt_a_16_eves_fiu","timestamp":"2019. május. 22. 10:25","title":"Vádat emeltek: féltékenységből ölte meg a 8 éves sólyi kislányt a 16 éves fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]