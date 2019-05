Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"02d8e300-5b49-4eb6-b03e-5ec7d8efe4f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbánt olyan vezetőként mutatják be a videóban, aki szeretné elfújni az emberi jogok lángját. ","shortLead":"Orbánt olyan vezetőként mutatják be a videóban, aki szeretné elfújni az emberi jogok lángját. ","id":"20190528_Most_az_Amnesty_videojan_kerult_illusztris_tarsasagba_Orban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02d8e300-5b49-4eb6-b03e-5ec7d8efe4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbd1fc9c-8547-4800-89f4-7080963b1a4b","keywords":null,"link":"/itthon/20190528_Most_az_Amnesty_videojan_kerult_illusztris_tarsasagba_Orban","timestamp":"2019. május. 28. 19:18","title":"Most az Amnesty videóján került illusztris társaságba Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ede7a593-406b-44b6-a593-59a761da2c3d","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Jóval több kimaradás és baleset volt a BKV-nál 2018-ban, mint a megelőző évben, ebben a munkaerőhiány és a járművek elöregedése is szerepet játszott. A villamosok átlagéletkora például majdnem 35 év. A cég emiatt jóval kevesebb szolgáltatási díjat kapott a kelleténél. 2019-re 15 milliárd forintos veszteséget várnak.","shortLead":"Jóval több kimaradás és baleset volt a BKV-nál 2018-ban, mint a megelőző évben, ebben a munkaerőhiány és a járművek...","id":"20190529_bkv_fovaros_tomegkozlekedes_elektronikus_jegyrendszer_eves_beszamolo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ede7a593-406b-44b6-a593-59a761da2c3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0da92a1b-0a79-40fb-9a4c-8f9dea27a173","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190529_bkv_fovaros_tomegkozlekedes_elektronikus_jegyrendszer_eves_beszamolo","timestamp":"2019. május. 29. 11:45","title":"Segélykiáltással ér fel a BKV éves jelentése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fiatal férfi valószínűleg drog hatása alatt állt. ","shortLead":"A fiatal férfi valószínűleg drog hatása alatt állt. ","id":"20190528_Kiugrott_egy_ferfi_egy_Kalvin_teri_hotel_ablakabol_raesett_egy_kocsira_meztelen_vetkozott_majd_elsetalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9afaf95-7d4e-4aff-8264-1ec8e3e5ccac","keywords":null,"link":"/elet/20190528_Kiugrott_egy_ferfi_egy_Kalvin_teri_hotel_ablakabol_raesett_egy_kocsira_meztelen_vetkozott_majd_elsetalt","timestamp":"2019. május. 28. 19:44","title":"Kiugrott egy férfi egy Kálvin téri hotel ablakából, ráesett egy kocsira, meztelenre vetkőzött, majd elsétált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"946a6ed4-45c0-4872-8de6-a98268639f29","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első teaser még tényleg nem sokat mutat a 6-os sorozat örököséből, a sportos négyajtós kupéból.","shortLead":"Az első teaser még tényleg nem sokat mutat a 6-os sorozat örököséből, a sportos négyajtós kupéból.","id":"20190528_bmw_8_grand_coupe_teaser","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=946a6ed4-45c0-4872-8de6-a98268639f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74072e1c-ed7a-419b-8b74-34395e086409","keywords":null,"link":"/cegauto/20190528_bmw_8_grand_coupe_teaser","timestamp":"2019. május. 28. 10:18","title":"Egy poros videóban már feltűnik a BMW 8-as Grand Coupé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e47a4e5-1432-4c33-a690-a17f24ada465","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jövőre indulhat az Airbus-gyár építése a város által biztosított területen, ahol 2021-től gyártanak helikopter-fődarabokat. Ebből az alkalomból adott ki egy közleményt a helyhatóság.","shortLead":"Jövőre indulhat az Airbus-gyár építése a város által biztosított területen, ahol 2021-től gyártanak...","id":"20190529_A_nagy_orom_kozepette_belerugott_az_MSZPbe_a_gyulai_onkormanyzat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e47a4e5-1432-4c33-a690-a17f24ada465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad9ef082-5873-4f4a-a90e-c6135c4835da","keywords":null,"link":"/kkv/20190529_A_nagy_orom_kozepette_belerugott_az_MSZPbe_a_gyulai_onkormanyzat","timestamp":"2019. május. 29. 16:07","title":"A nagy airbusos örömködésben jól belerúgott a szocialistákba a gyulai önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nyílt titok, hogy a kínai Huawei saját operációs rendszert fejleszt mobileszközeihez. Úgy tűnik, most már a név is megvan. ","shortLead":"Nyílt titok, hogy a kínai Huawei saját operációs rendszert fejleszt mobileszközeihez. Úgy tűnik, most már a név is...","id":"20190528_huawei_android_google_operacios_rendszer_ark_os","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3633040-2ffc-4583-93ab-d0dc63874d1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190528_huawei_android_google_operacios_rendszer_ark_os","timestamp":"2019. május. 28. 17:33","title":"Úgy tűnik, megvan, mire cseréli az Androidot a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db904da0-6a82-4149-98ae-7b36b6ba64e0","c_author":"Weyer Béla","category":"vilag","description":"Magyar és magyar között, ha külföldön él, választójogilag is van különbség. Mert van, aki szavazhat kényelmesen, előzékeny kiszolgálással levélben – és van, aki még személyesen sem. Weyer Béla, a HVG berlini tudósítója tanúja volt az alábbi történetnek. ","shortLead":"Magyar és magyar között, ha külföldön él, választójogilag is van különbség. Mert van, aki szavazhat kényelmesen...","id":"20190528_Berlinben_el_Akkor_Budapestre_kuldtek_a_levelet_hogy_szavazhat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db904da0-6a82-4149-98ae-7b36b6ba64e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c80f2a1c-ce6f-4288-a5c8-dac39081a4e1","keywords":null,"link":"/vilag/20190528_Berlinben_el_Akkor_Budapestre_kuldtek_a_levelet_hogy_szavazhat","timestamp":"2019. május. 28. 12:30","title":"Berlinben él? Akkor Budapestre küldték a levelet, hogy szavazhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78975b93-7736-4e97-bfd2-17a1a3a27b74","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unió állam-és kormányfői nem mondták ki, hogy bojkottálják a csúcsjelölti rendszert, de azért megüzenték az Európai Parlamentnek, hogy a javaslatot márpedig ők teszik az Európai Bizottság elnökének a személyére. Könnyen lehet, hogy Merkel és az Európai Néppárt kiállása sem lesz elég ahhoz, hogy Manfred Weber töltse be ezt a funkciót.","shortLead":"Az Európai Unió állam-és kormányfői nem mondták ki, hogy bojkottálják a csúcsjelölti rendszert, de azért megüzenték...","id":"20190528_Weber_cscstallkoz_Brsszel_Eurpai_Tancs_cscsjellt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78975b93-7736-4e97-bfd2-17a1a3a27b74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"026c48bd-1ae1-40bf-9c84-fdd6109715db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190528_Weber_cscstallkoz_Brsszel_Eurpai_Tancs_cscsjellt","timestamp":"2019. május. 28. 23:45","title":"Megüzenték az uniós vezetők: Weber próbálkozhat, de nincs sok esélye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]