Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1e47a4e5-1432-4c33-a690-a17f24ada465","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gyulán épít alkatrészgyárat az Airbus Helicopters.","shortLead":"Gyulán épít alkatrészgyárat az Airbus Helicopters.","id":"20190528_Bekes_megyeben_keszulnek_majd_a_jovo_helikoptereinek_alkatreszei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e47a4e5-1432-4c33-a690-a17f24ada465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0de751de-795a-49ff-a480-48795105c8c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190528_Bekes_megyeben_keszulnek_majd_a_jovo_helikoptereinek_alkatreszei","timestamp":"2019. május. 28. 14:57","title":"Békés megyében készülnek majd a jövő helikoptereinek alkatrészei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abafc5ef-7391-459f-a87c-1c38a36bf137","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az AMD hazai pályán, a Computex szakkiállításon mutatta be a legújabb Intel-verő processzorait.","shortLead":"Az AMD hazai pályán, a Computex szakkiállításon mutatta be a legújabb Intel-verő processzorait.","id":"20190527_amd_ryzen_processzor_computex_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abafc5ef-7391-459f-a87c-1c38a36bf137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d87d2fa0-4094-4df1-b35f-5ff6ceca05f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190527_amd_ryzen_processzor_computex_2019","timestamp":"2019. május. 27. 18:03","title":"Megjöttek az AMD új processzorai, félhet az Intel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba0720e5-11e4-4456-be3e-eb2649d01307","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több vonat is akad, amelynek a késése már egyórásnál is nagyobb.","shortLead":"Több vonat is akad, amelynek a késése már egyórásnál is nagyobb.","id":"20190527_Hibas_valto_okoz_zavart_es_keseseket_a_Nyugati_palyaudvarnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba0720e5-11e4-4456-be3e-eb2649d01307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da6ac440-8780-48f1-9e93-5b80256893d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190527_Hibas_valto_okoz_zavart_es_keseseket_a_Nyugati_palyaudvarnal","timestamp":"2019. május. 27. 19:01","title":"Hibás váltó okoz zavart és késéseket a Nyugati pályaudvarnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a74f2f97-bb08-4abc-94d0-f67c6bf6d121","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lezárulhat a tabáni komplexum lassan 10 éves kálváriája.","shortLead":"Lezárulhat a tabáni komplexum lassan 10 éves kálváriája.","id":"20190529_Ma_szavaz_a_kozgyules_arrol_hogy_a_fovaros_ajanlatot_tesze_a_Rac_furdore","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a74f2f97-bb08-4abc-94d0-f67c6bf6d121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b4487e3-98ae-4a7c-b7a2-c8dbe42fe058","keywords":null,"link":"/kkv/20190529_Ma_szavaz_a_kozgyules_arrol_hogy_a_fovaros_ajanlatot_tesze_a_Rac_furdore","timestamp":"2019. május. 29. 05:24","title":"Ma szavaz a közgyűlés arról, hogy a főváros ajánlatot tesz-e a Rác fürdőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"539397ce-2b50-49fe-92cb-14d49afb32ec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kis összegnek számít 35 euró. Aki siet, annak nem kell kifizetnie az árat, miközben az árucikket, a hangulatos RiME című játékot megkapja.","shortLead":"Nem kis összegnek számít 35 euró. Aki siet, annak nem kell kifizetnie az árat, miközben az árucikket, a hangulatos RiME...","id":"20190528_rime_jatek_letoltes_igyen_epic_game_store","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=539397ce-2b50-49fe-92cb-14d49afb32ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"159f03b6-2910-458c-9d84-079bc30af742","keywords":null,"link":"/tudomany/20190528_rime_jatek_letoltes_igyen_epic_game_store","timestamp":"2019. május. 28. 20:03","title":"11 500 forintba kerül, de most ingyen letöltheti számítógépére a csodaszép RiME játékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8c30286-b383-4d8d-9ae3-acd1bba487da","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lázár nyilatkozatának máris meglett a következménye. ","shortLead":"Lázár nyilatkozatának máris meglett a következménye. ","id":"20190529_Maris_visszavonta_a_Mezohegyesi_Menesbirtok_a_golfpalyatervezos_kozbeszerzest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8c30286-b383-4d8d-9ae3-acd1bba487da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f4c4fbc-6002-4930-b77f-0d98474644fa","keywords":null,"link":"/kkv/20190529_Maris_visszavonta_a_Mezohegyesi_Menesbirtok_a_golfpalyatervezos_kozbeszerzest","timestamp":"2019. május. 29. 09:58","title":"Máris visszavonta a Mezőhegyesi Ménesbirtok a golfpályatervezős közbeszerzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80353a00-e301-4431-8e50-9a8b8ed3f916","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem ártott, hanem segített a DK-nak az, hogy őt felvállalta – mondta Czeglédy Csaba. Ősszel a saját választókerületében szeretne indulni a helyi képviselői posztért.","shortLead":"Nem ártott, hanem segített a DK-nak az, hogy őt felvállalta – mondta Czeglédy Csaba. Ősszel a saját választókerületében...","id":"20190527_Czegledy_Csaba_onkormanyzati_kepviselojelolt_lesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80353a00-e301-4431-8e50-9a8b8ed3f916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6814f9f9-45c6-466e-b547-96cb698c51f7","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_Czegledy_Csaba_onkormanyzati_kepviselojelolt_lesz","timestamp":"2019. május. 27. 17:27","title":"Czeglédy Csaba önkormányzati képviselőjelölt lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"516dc280-6d02-49b6-a42a-524d7b0dc65a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 100 évvel ezelőtt használt repülőgép és a most debütált luxusautó közös vonása a Rolls-Royce-erőforrás.","shortLead":"A 100 évvel ezelőtt használt repülőgép és a most debütált luxusautó közös vonása a Rolls-Royce-erőforrás.","id":"20190527_legendas_oceanatrepulesnek_allit_emleket_ez_az_uj_rollsroyce","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=516dc280-6d02-49b6-a42a-524d7b0dc65a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3df01183-8c60-4837-8e9d-d52c656143e5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190527_legendas_oceanatrepulesnek_allit_emleket_ez_az_uj_rollsroyce","timestamp":"2019. május. 27. 13:21","title":"Legendás óceánátrepülésnek állít emléket ez az új Rolls-Royce","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]