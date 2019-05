Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c4d5351-52d3-40e5-9042-02f4d46f04e4","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"A gyerekeik nem érezték jól magukat az iskolában, és amúgy sem azt tanulták, amire húsz év múlva szükségük lesz, elkezdtek hát gondolkodni, mit tudnak tenni, hogy mindez megváltozzon. Utánaolvastak, szakértőket kérdeztek meg, és összehoztak szűk egy év alatt egy alternatív iskolát, a Fürkészt. Az alapítókkal, Berecz Zoltánnal és feleségével, Berecz Melindával beszélgettünk.","shortLead":"A gyerekeik nem érezték jól magukat az iskolában, és amúgy sem azt tanulták, amire húsz év múlva szükségük lesz...","id":"20190529_furkesz_iskola_alternativ_pedagogia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c4d5351-52d3-40e5-9042-02f4d46f04e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4b1f9df-9a12-4437-912f-97fdf6068ee5","keywords":null,"link":"/elet/20190529_furkesz_iskola_alternativ_pedagogia","timestamp":"2019. május. 29. 20:00","title":"„A hagyományos oktatási rendszerhez képest mindent ellenkezőképp kell csinálni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad12cbb1-7efa-49e5-8413-ce2bc4956fb4","c_author":"Hercsel Adél","category":"kkv","description":"Debreczeni Ildikó kényszerből alapította meg jelmezkészítő cégét, ma meg több százmillió forint az éves árbevételük, és egymásnak adják nála a kilincset a világ vezető operaházainak jelmeztervezői.","shortLead":"Debreczeni Ildikó kényszerből alapította meg jelmezkészítő cégét, ma meg több százmillió forint az éves árbevételük, és...","id":"20190528_szolnok_varroda_jelmez_art_kft_tisza_tavi_fesztival_opera_debreczeni_ildiko_jelmeztervezo_virtuozok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad12cbb1-7efa-49e5-8413-ce2bc4956fb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f0f95dc-d127-4723-ae60-ab42ca64187b","keywords":null,"link":"/kkv/20190528_szolnok_varroda_jelmez_art_kft_tisza_tavi_fesztival_opera_debreczeni_ildiko_jelmeztervezo_virtuozok","timestamp":"2019. május. 28. 17:00","title":"Rongyok között nőtt fel a szolnoki színházban, most a világ operacsillagai feszítenek a jelmezeiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0d30a65-d7b3-4b95-93cc-8aaa511df1db","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr 125-130 km/órás sebességgel gázolta el a férfit, majd karambolozott egy másik autóval. Annak a vezetője maradandó fogyatékosságot szenvedett. A baleset tavaly ősszel történt, az ügyészség most vádat emelt a BMW-s ellen. ","shortLead":"A sofőr 125-130 km/órás sebességgel gázolta el a férfit, majd karambolozott egy másik autóval. Annak a vezetője...","id":"20190529_kokain_kabitoszer_ittas_sofor_bmw_erd_idos_ember_halalos_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0d30a65-d7b3-4b95-93cc-8aaa511df1db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"885515a0-496f-4fc1-9903-f23c539c7875","keywords":null,"link":"/cegauto/20190529_kokain_kabitoszer_ittas_sofor_bmw_erd_idos_ember_halalos_baleset","timestamp":"2019. május. 29. 09:48","title":"Ittas volt, és kokaint is fogyasztott a BMW-s, aki halálra gázolt egy idős embert Érden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54aeac9a-56bf-4363-a07d-174511f95f3c","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Gary Lineker szállóigévé vált értékelését kissé aktualizálva jogos a kérdés: szerencse vagy tudatos pénzügyi építkezés eredménye, hogy idén csak angol csapatok kerültek az európai fociligák döntőjébe? Arra készüljünk-e, hogy Anglia úgy fogja uralni az európai focit, ahogy eddig Spanyolország tette?","shortLead":"Gary Lineker szállóigévé vált értékelését kissé aktualizálva jogos a kérdés: szerencse vagy tudatos pénzügyi építkezés...","id":"20190529_bl_donto_europa_liga_foci_angolok_arsenal_chelsea_tottenham_liverpool","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54aeac9a-56bf-4363-a07d-174511f95f3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fa99822-7221-47d0-8c3c-0f8f3a19d6f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190529_bl_donto_europa_liga_foci_angolok_arsenal_chelsea_tottenham_liverpool","timestamp":"2019. május. 29. 15:10","title":"A foci az a játék, amit huszonketten játszanak, és idén mindent az angolok nyernek, de miért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cff12d2-3b66-4ae9-a204-91db5c4f2e43","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció négy EP-képviselője az ALDE képviselőcsoporthoz tart, Gyurcsány Brüsszelbe készül, ahol Guy Verhofstadttal fog tárgyalni a DK képviselőinek ALDE-frakcióhoz történő csatlakozásáról.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció négy EP-képviselője az ALDE képviselőcsoporthoz tart, Gyurcsány Brüsszelbe készül, ahol Guy...","id":"20190528_Verhofstadthoz_csatlakoznanak_Gyurcsany_EPkepviseloi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4cff12d2-3b66-4ae9-a204-91db5c4f2e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da712bf0-8910-40ff-af52-eaac37212e8e","keywords":null,"link":"/itthon/20190528_Verhofstadthoz_csatlakoznanak_Gyurcsany_EPkepviseloi","timestamp":"2019. május. 28. 09:26","title":"Verhofstadthoz csatlakoznának Gyurcsány EP-képviselői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0459050-9b32-4354-80a9-ead3821b6347","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyoldalúra sikerült az időjárás és a közlekedési cég harca.","shortLead":"Egyoldalúra sikerült az időjárás és a közlekedési cég harca.","id":"20190529_Padlora_kuldte_az_eso_a_BKKt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0459050-9b32-4354-80a9-ead3821b6347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a738586-5b42-4fef-8a34-bd99891d294f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190529_Padlora_kuldte_az_eso_a_BKKt","timestamp":"2019. május. 29. 16:13","title":"Padlóra küldte az eső a BKK-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"186d422e-16a0-4730-b9bf-ed87ec8ce1a3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az EP-választás eredményét nem fogja befolyásolni, de pár szavazat elveszett: hét magyar kérte, hogy Rijádban voksolhasson, az ő borítékjaikat tartalmazó urna szabálytalan volt.","shortLead":"Az EP-választás eredményét nem fogja befolyásolni, de pár szavazat elveszett: hét magyar kérte, hogy Rijádban...","id":"20190529_Szabalytalan_az_egyik_kulkepviseleti_urna_nem_szamoljak_ossze_az_abba_dobott_szavazatokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=186d422e-16a0-4730-b9bf-ed87ec8ce1a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f89f9304-b0aa-43c4-94f1-5044f1219b66","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_Szabalytalan_az_egyik_kulkepviseleti_urna_nem_szamoljak_ossze_az_abba_dobott_szavazatokat","timestamp":"2019. május. 29. 15:24","title":"Szabálytalan az egyik külképviseleti urna, nem számolják össze az abba dobott szavazatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85b7a6ba-2661-4feb-9845-44334adb9719","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Az 1-es villamos meghosszabbítására már 2025-ig sor kerülhet, a 2-es metrót viszont valószínűleg 10 éven belül nem kötik össze a HÉV-vel, és a 3-as és a 4-es metrót sem fogják egyhamar meghosszabbítani. ","shortLead":"Az 1-es villamos meghosszabbítására már 2025-ig sor kerülhet, a 2-es metrót viszont valószínűleg 10 éven belül nem...","id":"20190529_Itt_a_lista_a_kovetkezo_budapesti_epitkezesekrol_jon_a_dugodij_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85b7a6ba-2661-4feb-9845-44334adb9719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5bfa954-270c-4681-b5e2-de92ecfac362","keywords":null,"link":"/cegauto/20190529_Itt_a_lista_a_kovetkezo_budapesti_epitkezesekrol_jon_a_dugodij_is","timestamp":"2019. május. 29. 13:15","title":"Itt a lista a következő budapesti építkezésekről, jön a dugódíj is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]