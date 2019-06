Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d3c409e-babc-4bb1-a516-38715166a03f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiáll a CEU az MTA és a tudomány szabadsága mellett, miután a kormány benyújtotta törvényjavaslatát a kutatóintézetek kiszervezéséről.\r

\r

","shortLead":"Kiáll a CEU az MTA és a tudomány szabadsága mellett, miután a kormány benyújtotta törvényjavaslatát a kutatóintézetek...","id":"20190605_A_CEU_az_MTAugyrol_Nem_jo_a_versenykepessegnek_ha_a_tudomany_nem_szabad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d3c409e-babc-4bb1-a516-38715166a03f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"499dc5f0-ab91-43e8-aa85-acefd4c83016","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_A_CEU_az_MTAugyrol_Nem_jo_a_versenykepessegnek_ha_a_tudomany_nem_szabad","timestamp":"2019. június. 05. 11:11","title":"A CEU az MTA-ügyről: Nem jó a versenyképességnek, ha a tudomány nem szabad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccfe6fb9-79cc-44f6-a7e8-f92ca7d2710e","c_author":"T. R.","category":"gazdasag","description":"Írását úgy zárja: wei wu wei.","shortLead":"Írását úgy zárja: wei wu wei.","id":"20190605_Matolcsy_osi_mexikoi_mondassal_vezette_fel_hogy_2030ra_mi_mindenben_leszunk_vilagelsok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccfe6fb9-79cc-44f6-a7e8-f92ca7d2710e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ea8c4eb-5b00-4b2b-8cd2-e1142b7882e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190605_Matolcsy_osi_mexikoi_mondassal_vezette_fel_hogy_2030ra_mi_mindenben_leszunk_vilagelsok","timestamp":"2019. június. 05. 15:17","title":"Matolcsy ősi mexikói mondással vezette fel, hogy 2030-ra mi mindenben leszünk világelsők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5290dbc-6f59-43ef-8f23-d6e17767d5a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EPP szóvivője is cáfolta, hogy a magyar képviselők nem indulhatnak tisztségekért a frakcióban. ","shortLead":"Az EPP szóvivője is cáfolta, hogy a magyar képviselők nem indulhatnak tisztségekért a frakcióban. ","id":"20190604_Szajer_En_dontottem_ugy_hogy_nem_indulok_a_nepparti_frakcio_alelnoksegeert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5290dbc-6f59-43ef-8f23-d6e17767d5a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8e359fe-4eef-4035-ac61-e7d68ef2496b","keywords":null,"link":"/itthon/20190604_Szajer_En_dontottem_ugy_hogy_nem_indulok_a_nepparti_frakcio_alelnoksegeert","timestamp":"2019. június. 04. 16:08","title":"Szájer: Én döntöttem úgy, hogy nem indulok a néppárti frakció alelnökségéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"110ceeef-6056-40c6-9d30-3c1fdb5b948b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Így emlékeztek a trianoni békeszerződés évfordulójára.","shortLead":"Így emlékeztek a trianoni békeszerződés évfordulójára.","id":"20190604_Gyerekek_enekeltek_a_Parlament_elott_a_Nemzeti_Osszetartozas_Napjan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=110ceeef-6056-40c6-9d30-3c1fdb5b948b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b72e233-7933-4118-9019-47b8723483fe","keywords":null,"link":"/itthon/20190604_Gyerekek_enekeltek_a_Parlament_elott_a_Nemzeti_Osszetartozas_Napjan","timestamp":"2019. június. 04. 12:38","title":"Hétezer gyerek énekelt a Parlament előtt a Nemzeti Összetartozás Napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a130c759-3b98-451f-96fb-1a685377a6a7","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Tömegszerencsétlenségek vagy természeti katasztrófák esetén rugalmasabb lesz a procedúra.","shortLead":"Tömegszerencsétlenségek vagy természeti katasztrófák esetén rugalmasabb lesz a procedúra.","id":"20190605_dunai_hajobaleset_hableany_rendelet_modositas_boncolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a130c759-3b98-451f-96fb-1a685377a6a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47f48e64-d250-4345-8248-ff567445ca7f","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_dunai_hajobaleset_hableany_rendelet_modositas_boncolas","timestamp":"2019. június. 05. 21:24","title":"Máris megjelent a rendelet a tömegszerencsétlenségek esetén követendő eljárásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67aeba83-5731-4964-b82f-8bc0bc4dd325","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A három és fél méteres állat több üveg vörösbort is összetört. ","shortLead":"A három és fél méteres állat több üveg vörösbort is összetört. ","id":"20190604_Reggeli_kave_helyett_egy_aligator_fogadta_a_konyhaban__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67aeba83-5731-4964-b82f-8bc0bc4dd325&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78082108-553b-4f7c-b54d-0ff2dd8a9b16","keywords":null,"link":"/elet/20190604_Reggeli_kave_helyett_egy_aligator_fogadta_a_konyhaban__video","timestamp":"2019. június. 04. 10:25","title":"Reggeli kávé helyett egy aligátor fogadta a konyhában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca62f4ad-ea23-49bc-b573-0fdf2c8129e3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Külföldiek célkeresztben.","shortLead":"Külföldiek célkeresztben.","id":"20190605_adotorveny_sport","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca62f4ad-ea23-49bc-b573-0fdf2c8129e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4fe72c9-eccc-467f-bd19-dcd79c4ddf5b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190605_adotorveny_sport","timestamp":"2019. június. 05. 05:43","title":"Azt hitte, nem tud további adókedvezményt adni a kormány a sportolóknak? Tévedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bcbd740-2a63-4077-a62e-ce91f0b38270","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A Magyar Telekom eladja a Száva utcai adótornyot, a kormány határozatban rendelkezett az ingatlan megvásárlásáról 1,7 milliárd forintért.","shortLead":"A Magyar Telekom eladja a Száva utcai adótornyot, a kormány határozatban rendelkezett az ingatlan megvásárlásáról 1,7...","id":"20190604_A_kormany_megveszi_Budapest_harmadik_legmagasabb_epitmenyet_tudja_melyik_az","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7bcbd740-2a63-4077-a62e-ce91f0b38270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf36e64a-c153-4635-978c-d8ea477cc7ec","keywords":null,"link":"/kkv/20190604_A_kormany_megveszi_Budapest_harmadik_legmagasabb_epitmenyet_tudja_melyik_az","timestamp":"2019. június. 04. 13:05","title":"A kormány megveszi Budapest harmadik legmagasabb építményét, tudja, melyik az?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]