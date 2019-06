Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d9d7fcf2-81fa-44fd-a1ac-be28a0b5988b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Operaház főigazgatója szerint Orbán Viktor feleségének, Lévai Anikónak napi betevője a kultúra.","shortLead":"Az Operaház főigazgatója szerint Orbán Viktor feleségének, Lévai Anikónak napi betevője a kultúra.","id":"20190613_Okovacs_Szilveszter_Futes_meg_viz_sincs_nemhogy_lazac","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9d7fcf2-81fa-44fd-a1ac-be28a0b5988b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f00972a-0891-4f14-987e-a87511d36f9e","keywords":null,"link":"/kultura/20190613_Okovacs_Szilveszter_Futes_meg_viz_sincs_nemhogy_lazac","timestamp":"2019. június. 13. 17:47","title":"Ókovács Szilveszter: Fűtés meg víz sincs, nemhogy lazac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2400bdd1-c41c-45ec-90c4-028c96512a0f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kijött az Álom doktor első trailere.","shortLead":"Kijött az Álom doktor első trailere.","id":"20190614_stephen_king_ragyogas_doctor_sleep_alom_doktor_ewan_mcgregor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2400bdd1-c41c-45ec-90c4-028c96512a0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f68f8572-3c2e-4927-8005-609de0edc96e","keywords":null,"link":"/kultura/20190614_stephen_king_ragyogas_doctor_sleep_alom_doktor_ewan_mcgregor","timestamp":"2019. június. 14. 19:02","title":"Stephen King odavan a Ragyogás folytatásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d946c83-e919-4d38-83ea-6d414981c9b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Végre kiderült, miért is ment a Los Angeles-i E3-ra, a videojátékosok legnagyobb ünnepének számító expóra a Netflix. ","shortLead":"Végre kiderült, miért is ment a Los Angeles-i E3-ra, a videojátékosok legnagyobb ünnepének számító expóra a Netflix. ","id":"20190613_stranger_things_netflix_e3_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d946c83-e919-4d38-83ea-6d414981c9b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"596f8524-88d0-41ce-8ed8-ab275c7ef197","keywords":null,"link":"/tudomany/20190613_stranger_things_netflix_e3_2019","timestamp":"2019. június. 13. 19:33","title":"Különleges mobiljátékot csinált a remek Stranger Things sorozatából a Netflix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49480356-5fc3-428c-b41e-6f4c7f0fbb79","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A megkötött új szerződések száma már csökken, de a most készülő építmények száma nagyot nőtt.","shortLead":"A megkötött új szerződések száma már csökken, de a most készülő építmények száma nagyot nőtt.","id":"20190614_Egy_ev_alatt_40_szazalekkal_nott_a_magyar_epitoipar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49480356-5fc3-428c-b41e-6f4c7f0fbb79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45d25f82-0b99-4e0d-9040-0b246d08157f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190614_Egy_ev_alatt_40_szazalekkal_nott_a_magyar_epitoipar","timestamp":"2019. június. 14. 09:25","title":"Egy év alatt 40 százalékkal nőtt a magyar építőipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f66cbb8e-a096-499b-82ab-fc10c25e6726","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"De csak fél évre. A rendvédelmi szervvé átalakuló hivatalt már nem ő fogja vezetni.","shortLead":"De csak fél évre. A rendvédelmi szervvé átalakuló hivatalt már nem ő fogja vezetni.","id":"20190614_Miniszteri_biztos_lesz_a_Menekultugyi_Hivatal_eddigi_vezetoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f66cbb8e-a096-499b-82ab-fc10c25e6726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dd9557f-60f9-4c6b-9033-4a248733c49c","keywords":null,"link":"/itthon/20190614_Miniszteri_biztos_lesz_a_Menekultugyi_Hivatal_eddigi_vezetoje","timestamp":"2019. június. 14. 07:30","title":"Miniszteri biztos lesz a Menekültügyi Hivatal eddigi vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2729ca3e-9faa-43c3-8908-92ed3d64ee1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy újabb deepfake-technológiával készült videó terjed a közösségi oldalakon, amely újfent arra figyelmeztet, hogy nem szabad mindent elhinni, amit a neten látunk/hallunk.","shortLead":"Egy újabb deepfake-technológiával készült videó terjed a közösségi oldalakon, amely újfent arra figyelmeztet, hogy nem...","id":"20190614_deepfake_video_mark_zuckerberg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2729ca3e-9faa-43c3-8908-92ed3d64ee1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2cdb91d-69e4-4a88-9309-bb4437ae8533","keywords":null,"link":"/tudomany/20190614_deepfake_video_mark_zuckerberg","timestamp":"2019. június. 14. 20:03","title":"Egyszer csak megjelent a kanapén Mark Zuckerberg, és lopott adatokról kezdett halandzsázni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d2049ed-c5a9-4f4d-88c4-f0e9c8ee876b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy hónap múlva India elindítja második Hold-misszióját. Bejelentésük szerint \"sima\" landolást terveznek, ami után útnak indítanak egy holdjárót is.","shortLead":"Egy hónap múlva India elindítja második Hold-misszióját. Bejelentésük szerint \"sima\" landolást terveznek, ami után...","id":"20190613_isro_csandrajan_2_indiai_holdmisszio_holdjaro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d2049ed-c5a9-4f4d-88c4-f0e9c8ee876b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d266c907-fbd8-4ef8-8222-6b07fba9999c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190613_isro_csandrajan_2_indiai_holdmisszio_holdjaro","timestamp":"2019. június. 13. 21:03","title":"India megint elindul a Holdra, ezúttal ott hagynak egy kutatójárműt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5b8f394-7df1-4d2f-a614-da44a1051857","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Litéren történt az eset, az állat sokkos állapotban volt. ","shortLead":"Litéren történt az eset, az állat sokkos állapotban volt. ","id":"20190614_Rendorok_mentettek_meg_az_arokparton_fekvo_hogutat_kapott_kutyat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5b8f394-7df1-4d2f-a614-da44a1051857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60bb3e36-1395-4c15-88ef-954060c558af","keywords":null,"link":"/elet/20190614_Rendorok_mentettek_meg_az_arokparton_fekvo_hogutat_kapott_kutyat","timestamp":"2019. június. 14. 16:16","title":"Rendőrök mentették meg az árokparton fekvő, hőgutát kapott kutyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]