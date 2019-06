Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b65bfe8-2703-4d25-a6e7-be3f31b1f33c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Závecz Research friss kutatása szerint a Fidesz, a DK és a Momentum az EP-választás után sem vesztett lendületéből.","shortLead":"A Závecz Research friss kutatása szerint a Fidesz, a DK és a Momentum az EP-választás után sem vesztett lendületéből.","id":"20190617_zavecz_research_junius_momentum_dk_fidesz_mszp_mi_hazank_mozgalom_lmp_ketfarku_kutyapart_parbeszed","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b65bfe8-2703-4d25-a6e7-be3f31b1f33c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e1758a6-4382-4222-a49f-d36e876822a3","keywords":null,"link":"/itthon/20190617_zavecz_research_junius_momentum_dk_fidesz_mszp_mi_hazank_mozgalom_lmp_ketfarku_kutyapart_parbeszed","timestamp":"2019. június. 17. 16:33","title":"Závecz: A Momentum a 60 felettiek körében is egyre népszerűbb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfadf360-deac-4cf0-b9b2-3f92e4e306d1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ugyan beszavazták az Európai Parlamentbe Heinz-Christian Strachét, nem fog beülni oda.","shortLead":"Ugyan beszavazták az Európai Parlamentbe Heinz-Christian Strachét, nem fog beülni oda.","id":"20190617_Nem_veszi_at_az_EPmandatumat_a_bukott_osztrak_alkancellar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfadf360-deac-4cf0-b9b2-3f92e4e306d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfc5648b-3ce8-4232-b0ec-de9bd3c0bcf7","keywords":null,"link":"/vilag/20190617_Nem_veszi_at_az_EPmandatumat_a_bukott_osztrak_alkancellar","timestamp":"2019. június. 17. 12:50","title":"Nem veszi át az EP-mandátumát a bukott osztrák alkancellár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907644e4-ea6f-4bab-a087-9279d176f33f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Budapesten csak addig tartható a helyzet, amíg nem történik egy nagy baleset, sok sérülttel, és a vidéki ellátás is hamarosan kritikussá válhat – írták a Magyar Traumatológus Társaság közgyűlését összehívó levélben.","shortLead":"Budapesten csak addig tartható a helyzet, amíg nem történik egy nagy baleset, sok sérülttel, és a vidéki ellátás is...","id":"20190618_Az_osszeomloban_levo_baleseti_ellatas_miatt_rendkivuli_kozgyulesre_hivjak_a_traumatologusokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=907644e4-ea6f-4bab-a087-9279d176f33f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96caff48-31d4-49bf-b3ec-009d9dd39920","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190618_Az_osszeomloban_levo_baleseti_ellatas_miatt_rendkivuli_kozgyulesre_hivjak_a_traumatologusokat","timestamp":"2019. június. 18. 18:25","title":"Az összeomlóban lévő baleseti ellátás miatt rendkívüli közgyűlésre hívják a traumatológusokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e004533-3d77-464a-aee6-c52f1f604216","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hatalmas internetes karriert futott be a videó, amelyből kiderül: eddig rosszul pucoltuk a fokhagymát.","shortLead":"Hatalmas internetes karriert futott be a videó, amelyből kiderül: eddig rosszul pucoltuk a fokhagymát.","id":"20190618_Ha_mindig_is_kinlodott_a_fokhagyma_hamozasaval_ezt_latnia_kell","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e004533-3d77-464a-aee6-c52f1f604216&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6d874fc-68e7-4c27-887f-ee994a001aac","keywords":null,"link":"/elet/20190618_Ha_mindig_is_kinlodott_a_fokhagyma_hamozasaval_ezt_latnia_kell","timestamp":"2019. június. 18. 13:04","title":"Ha mindig is kínlódott a fokhagyma hámozásával, ezt látnia kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc6c0116-ae19-4449-8ffd-e8c688791b5a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az oktatási intézménynek a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kutatásokra, azon belül is az MI etikai oldalával foglalkozó munkákra kell fordítani az óriási összeget.","shortLead":"Az oktatási intézménynek a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kutatásokra, azon belül is az MI etikai oldalával...","id":"20190619_544_milliard_forintot_adomanyozott_egy_kogazdag_uzletember_az_Oxfordi_Egyetemnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc6c0116-ae19-4449-8ffd-e8c688791b5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3943a94e-03e0-4d8d-a5c0-5633793cbda0","keywords":null,"link":"/kkv/20190619_544_milliard_forintot_adomanyozott_egy_kogazdag_uzletember_az_Oxfordi_Egyetemnek","timestamp":"2019. június. 19. 07:58","title":"54,4 milliárd forintot adományozott egy kőgazdag üzletember az Oxfordi Egyetemnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff5dd1c5-ed8f-4fdf-a32f-d155bff264e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Práter utcától az Üllői útig kergette a rablót, akit aztán a rendőrök gyorsan elfogtak.","shortLead":"A Práter utcától az Üllői útig kergette a rablót, akit aztán a rendőrök gyorsan elfogtak.","id":"20190618_Csak_cigarettaert_ment_vegul_rablot_uldozott_egy_fotos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff5dd1c5-ed8f-4fdf-a32f-d155bff264e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4c5e894-b0fa-4d19-b471-a350a6bca0c3","keywords":null,"link":"/elet/20190618_Csak_cigarettaert_ment_vegul_rablot_uldozott_egy_fotos","timestamp":"2019. június. 18. 14:14","title":"Csak cigarettáért ment, végül rablót üldözött egy fotós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6f9d5ac-7cf2-4710-9c67-cfd72cc508ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"György Csongort és párját egyértelműen a szexuális irányultságuk miatt utasították el.","shortLead":"György Csongort és párját egyértelműen a szexuális irányultságuk miatt utasították el.","id":"20190617_alberlet_meleg_par_tasz_buntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6f9d5ac-7cf2-4710-9c67-cfd72cc508ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c39a9a1c-1500-4eaf-a07c-3566dfb5e82c","keywords":null,"link":"/itthon/20190617_alberlet_meleg_par_tasz_buntetes","timestamp":"2019. június. 17. 20:42","title":"Nem adta ki a lakását egy meleg párnak, büntetést kaphat a tulajdonos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5af54b1-5e73-4a39-a7c0-52377afbc287","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A több százmilliós épület több mint 250 négyzetméteres. ","shortLead":"A több százmilliós épület több mint 250 négyzetméteres. ","id":"20190618_Korabban_tarsashaz_volt_a_villa_amelyet_Meszaros_lanya_es_ferje_megvett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5af54b1-5e73-4a39-a7c0-52377afbc287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3ae81f5-2d04-4875-82c8-0158d4b1d117","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190618_Korabban_tarsashaz_volt_a_villa_amelyet_Meszaros_lanya_es_ferje_megvett","timestamp":"2019. június. 18. 06:51","title":"Korábban társasház volt a villa, amelyet Mészáros lánya és férje megvett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]