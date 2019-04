Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"686461c6-cbe7-44d3-b50c-7007e5409eda","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az őskőkorszakból származó, 30 ezer éves barlangrajzokra bukkantak régészek az Isztriai félszigeten, a Limi-csatorna fjordszerű öblének egyik oldalán található Romuald-barlangban.","shortLead":"Az őskőkorszakból származó, 30 ezer éves barlangrajzokra bukkantak régészek az Isztriai félszigeten, a Limi-csatorna...","id":"20190412_Felfedeztek_Horvatorszag_elso_barlangrajzait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=686461c6-cbe7-44d3-b50c-7007e5409eda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d701e8ae-8db0-45b1-9c12-78f770cd63f2","keywords":null,"link":"/kultura/20190412_Felfedeztek_Horvatorszag_elso_barlangrajzait","timestamp":"2019. április. 12. 09:54","title":"Felfedezték Horvátország első barlangrajzait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2685a83a-eb97-4324-ae11-2d0d562a9146","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy különös kísérletével csaknem a frászt hozta az emberekre a NASA Norvégiában, ahol két rakéta különös fényeket idézett elő az égbolton.","shortLead":"Egy különös kísérletével csaknem a frászt hozta az emberekre a NASA Norvégiában, ahol két rakéta különös fényeket...","id":"20190411_nasa_norvegia_eszaki_feny_azure_raketa_kiserlet_foldonkivuliek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2685a83a-eb97-4324-ae11-2d0d562a9146&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46b37f6d-c1d8-485d-a8d5-8999c4c34618","keywords":null,"link":"/tudomany/20190411_nasa_norvegia_eszaki_feny_azure_raketa_kiserlet_foldonkivuliek","timestamp":"2019. április. 11. 19:03","title":"Azt hitték, a földönkívüliek azok, pedig csak a NASA \"játszott\" egyet Norvégiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c20c79fe-3db0-4d19-bda4-d1400fcacce5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A százméteres árok falaira helységneveket fognak felvésni. ","shortLead":"A százméteres árok falaira helységneveket fognak felvésni. ","id":"20190412_Fotok_igy_fog_kinezni_a_Nemzeti_Osszetartozas_arka_a_Kossuth_teren","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c20c79fe-3db0-4d19-bda4-d1400fcacce5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afd98aee-47b5-45ac-bf23-b95844ac5509","keywords":null,"link":"/elet/20190412_Fotok_igy_fog_kinezni_a_Nemzeti_Osszetartozas_arka_a_Kossuth_teren","timestamp":"2019. április. 12. 15:21","title":"Fotók: Így fog kinézni a Nemzeti Összetartozás árka a Kossuth téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9e33d23-a4e8-4e92-8d1c-97ba4c683f28","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak térden állva lehet felmenni rajta.","shortLead":"Csak térden állva lehet felmenni rajta.","id":"20190412_300_ev_utan_ismet_lathato_a_romai_Szent_lepcso","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9e33d23-a4e8-4e92-8d1c-97ba4c683f28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a0ea819-4de4-4a41-8ca1-380fb936bfde","keywords":null,"link":"/elet/20190412_300_ev_utan_ismet_lathato_a_romai_Szent_lepcso","timestamp":"2019. április. 12. 14:08","title":"300 év után ismét látható a római Szent lépcső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe5bb8d6-4fef-46fe-9684-9e56aac71079","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A himesházai versenyző a pályákon oktatja a riválisait, őt pedig az osztálytermekben oktatják a nebulóknak. ","shortLead":"A himesházai versenyző a pályákon oktatja a riválisait, őt pedig az osztálytermekben oktatják a nebulóknak. ","id":"20190412_a_nap_fotoi_altalanos_iskolai_tananyag_lett_michelisz_norbi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe5bb8d6-4fef-46fe-9684-9e56aac71079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2af79406-a202-49c7-8409-2d506f593ffc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190412_a_nap_fotoi_altalanos_iskolai_tananyag_lett_michelisz_norbi","timestamp":"2019. április. 12. 06:41","title":"A nap fotói: általános iskolai tananyag lett Michelisz Norbi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75041b58-74f0-43fd-812a-891e9a2c5f77","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Nem szokás álnéven írt cikket megjelentetni a Die Zeit német liberális hetilapban, Beda Magyarral most mégis kivételt tettek. Ez a demokrácia haláltánca – írja a szerző. A nagyon hosszú cikk akkora hullámokat vetett, hogy Anne Applebaum és Kovács Zoltán a szokásosnál is parázsabb vitát folytattak. ","shortLead":"Nem szokás álnéven írt cikket megjelentetni a Die Zeit német liberális hetilapban, Beda Magyarral most mégis kivételt...","id":"20190412_Alneven_irta_meg_a_nemet_liberalis_lapban_egy_volt_CEUs_Magyarorszag_elveszett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75041b58-74f0-43fd-812a-891e9a2c5f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"371dd1e6-2488-47ef-9939-d93090f4a945","keywords":null,"link":"/itthon/20190412_Alneven_irta_meg_a_nemet_liberalis_lapban_egy_volt_CEUs_Magyarorszag_elveszett","timestamp":"2019. április. 12. 12:20","title":"Álnéven írta meg a német liberális lapban egy volt CEU-s: Magyarország elveszett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08ec80ea-4bff-4979-86c4-9b56b5e39ee7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elég sokat segítenek az ilyen felvételek a rendőrség munkájában. És megint egy olyan dolog, amit sok más gyártó helyett, a Tesla tud. ","shortLead":"Elég sokat segítenek az ilyen felvételek a rendőrség munkájában. És megint egy olyan dolog, amit sok más gyártó...","id":"20190412_tesla_sentry_mode_kamera_autofeltores","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08ec80ea-4bff-4979-86c4-9b56b5e39ee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8d4d652-9081-4ce7-8d98-738f49ae0c88","keywords":null,"link":"/cegauto/20190412_tesla_sentry_mode_kamera_autofeltores","timestamp":"2019. április. 12. 15:26","title":"Végig vette a Tesla védelmi kamerája, ahogy dolgozik a kocsifeltörő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c6a6d7e-ef10-4bf7-b3a9-1657be3d0730","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Több mint kétezer település szerepel a listán.","shortLead":"Több mint kétezer település szerepel a listán.","id":"20190412_Kozzetette_a_kormany_hol_erheto_el_a_falusi_csok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c6a6d7e-ef10-4bf7-b3a9-1657be3d0730&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a139fbe-6118-47ac-9fcc-a03598ceeb5d","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190412_Kozzetette_a_kormany_hol_erheto_el_a_falusi_csok","timestamp":"2019. április. 12. 11:43","title":"Közzétette a kormány, hol érhető el a falusi csok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]