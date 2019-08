Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f8f6a8e-b5fc-4444-9ad8-bd84bcd9dc01","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"kultura","description":"Nem szabad senkit indokolatlanul bírálni. Orbán Viktort se.","shortLead":"Nem szabad senkit indokolatlanul bírálni. Orbán Viktort se.","id":"20190801_TGM_A_keresztyen_szabadsag_Helyesbites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f8f6a8e-b5fc-4444-9ad8-bd84bcd9dc01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7256e2c-8714-4e3e-be2b-873474cd4eeb","keywords":null,"link":"/kultura/20190801_TGM_A_keresztyen_szabadsag_Helyesbites","timestamp":"2019. augusztus. 01. 12:00","title":"TGM: A keresztyén szabadság. Helyesbítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10628f6f-3882-4bdb-a6df-5e5f981986dd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kellett hozzá Kubica nagyon előzékeny csapattársa, George Russell is, aki tudja, hogy kell megénekeltetni a közönséget.","shortLead":"Kellett hozzá Kubica nagyon előzékeny csapattársa, George Russell is, aki tudja, hogy kell megénekeltetni a közönséget.","id":"20190802_Ilyen_orult_hangulatot_csinaltak_a_Hungaroringen_a_lengyel_szurkolok_Robert_Kubicanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10628f6f-3882-4bdb-a6df-5e5f981986dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d239c7-db09-48a2-a864-3a09f541a6a9","keywords":null,"link":"/elet/20190802_Ilyen_orult_hangulatot_csinaltak_a_Hungaroringen_a_lengyel_szurkolok_Robert_Kubicanak","timestamp":"2019. augusztus. 02. 08:40","title":"Ilyen őrült hangulatot csináltak a Hungaroringen a lengyel szurkolók Robert Kubicának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1b90ec2-aca2-4c59-87be-21bbdb3d6878","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szóváltás után hamar elfajultak az események, a népesebb társaság rúgta-ütötte a másikat.\r

\r

","shortLead":"Szóváltás után hamar elfajultak az események, a népesebb társaság rúgta-ütötte a másikat.\r

\r

","id":"20190801_Botokkal_vertek_biciklivel_dobaltak_ket_petfurdoi_lakost","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1b90ec2-aca2-4c59-87be-21bbdb3d6878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db241819-2923-44ef-9869-4e098a2f849c","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Botokkal_vertek_biciklivel_dobaltak_ket_petfurdoi_lakost","timestamp":"2019. augusztus. 01. 15:05","title":"Botokkal vertek, biciklivel dobáltak két pétfürdői lakost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"412b3125-b630-4b99-9247-6623a7950441","c_author":"Gergely Márton","category":"tudomany","description":"Jó pénzért bárkiknek elmagyarázom, mekkora marhák – mondja Jorgen Randers, a klímastratégia professzora, a Norvég Üzleti Iskola volt igazgatója. A 75 éves akadémikus állítja, a Föld lakossága 2050 után gyors csökkenésnek indul, a felmelegedést viszont a katasztrófa határáig tolja az emberi önzés. A legutóbbi HVG-ben megjelent interjú a magyar kormányoldalon több véleményformálót is felzaklatott.","shortLead":"Jó pénzért bárkiknek elmagyarázom, mekkora marhák – mondja Jorgen Randers, a klímastratégia professzora, a Norvég...","id":"201930__jorgen_randers_klimakutato__demografiai_tevhitekrol_anepessegfogyas_elonyeirol__legalabb_figyeljenek_oda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=412b3125-b630-4b99-9247-6623a7950441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ecc0b57-abb9-4c4f-8d96-7e3ee08e2478","keywords":null,"link":"/tudomany/201930__jorgen_randers_klimakutato__demografiai_tevhitekrol_anepessegfogyas_elonyeirol__legalabb_figyeljenek_oda","timestamp":"2019. július. 31. 14:00","title":"Jorgen Randers: „Végre azokat a nőket kellene jutalmazni, akik nem alapítanak nagycsaládot” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5d5e143-84ea-4221-8ed0-43f5af39bf10","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De nem azért. ","shortLead":"De nem azért. ","id":"20190802_Ripost_Andy_Vajna_Tmea_baba_gyerek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5d5e143-84ea-4221-8ed0-43f5af39bf10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b85d0c7b-6717-4342-b194-aa71b1d439c9","keywords":null,"link":"/elet/20190802_Ripost_Andy_Vajna_Tmea_baba_gyerek","timestamp":"2019. augusztus. 02. 09:26","title":"A Ripost kiderítette: már nem születhet gyermeke Andy Vajnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3b5ae9f-704f-432d-978c-4da8892ea1e6","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Az egyik legígéretesebb magyar dizájner, Fülöp Fruzsina szerint az okos anyagoké és az okos formáké a jövő. Az alkotásaival ezt már bebizonyította.","shortLead":"Az egyik legígéretesebb magyar dizájner, Fülöp Fruzsina szerint az okos anyagoké és az okos formáké a jövő...","id":"20190731_Magyar_betonpadokkal_a_vilaghir_fele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3b5ae9f-704f-432d-978c-4da8892ea1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c3adcde-5094-487b-acc4-eca6392d0e4d","keywords":null,"link":"/kultura/20190731_Magyar_betonpadokkal_a_vilaghir_fele","timestamp":"2019. július. 31. 13:57","title":"Magyar betonpadokkal a világhír felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"231b23bd-fcca-45ef-ab50-8df9b87fe4ae","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Jövőre már csaknem 200 milliárdos lesz a Liget Budapest számlája – mondja Baán László, a projekt miniszteri biztosa, cserébe idén már látunk is belőle valamit. A Szépművészeti főigazgatója azt is elárulta, hogyan kell megszerezni a pénzt nagy értékű műalkotásokra. Baánnal a csütörtökön megjelenő HVG-ben olvashat interjút.","shortLead":"Jövőre már csaknem 200 milliárdos lesz a Liget Budapest számlája – mondja Baán László, a projekt miniszteri biztosa...","id":"20190801_Baan_Laszlo_Szo_sincs_a_Ligetprojekt_leallitasanak_igenyerol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=231b23bd-fcca-45ef-ab50-8df9b87fe4ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8563cba-23d7-4fb6-8f0b-5bd2c803ff3d","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Baan_Laszlo_Szo_sincs_a_Ligetprojekt_leallitasanak_igenyerol","timestamp":"2019. augusztus. 01. 13:20","title":"Baán László: Szó sincs a Liget-projekt leállításának igényéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9295f06a-a443-4222-91bb-6501708c98df","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elkövető a mészárlás után öngyilkos lett. ","shortLead":"Az elkövető a mészárlás után öngyilkos lett. ","id":"20190802_Zagrab_meszarlas_ongyilkos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9295f06a-a443-4222-91bb-6501708c98df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df385ee2-f0e3-43f9-91c5-c068fe61c4be","keywords":null,"link":"/vilag/20190802_Zagrab_meszarlas_ongyilkos","timestamp":"2019. augusztus. 02. 09:49","title":"Agyonlőttek hat embert, köztük egy gyereket Zágrábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]