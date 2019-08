Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f590d8b9-80ae-48cf-851f-9cfa1a2c1e69","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Hamarosan minden egyes netes fizetésnél egy SMS-ben kapott kódot is be kell majd pötyögni. Ez csak ideiglenes megoldás lesz, a szigorúbb azonosítást a telefonok ujjlenyomat-olvasójával vagy arcfelismeréssel kell majd valószínűleg oldani. A szigorításra azért is van szükség, mert a bankok és az ügyfelek közé beengednek új szolgáltatókat.","shortLead":"Hamarosan minden egyes netes fizetésnél egy SMS-ben kapott kódot is be kell majd pötyögni. Ez csak ideiglenes megoldás...","id":"20190810_psd2_bank_atutalas_mnb_bankolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f590d8b9-80ae-48cf-851f-9cfa1a2c1e69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed5f48de-6e47-42ca-9e7e-99b0cf606de2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190810_psd2_bank_atutalas_mnb_bankolas","timestamp":"2019. augusztus. 10. 07:00","title":"Szeptembertől egy darabig macerásabb lesz neten fizetni, de aztán jön a Kánaán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a40f816-7371-46ca-9da8-506722f0374a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Elköltözik Németországból Aj Vej-vej világhírű kínai ellenzéki művész, döntését a német társadalom zártságával indokolta egy pénteki lapinterjúban.","shortLead":"Elköltözik Németországból Aj Vej-vej világhírű kínai ellenzéki művész, döntését a német társadalom zártságával...","id":"20190809_Zartnak_tartja_es_elhagyja_Nemetorszagot_VejVej","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a40f816-7371-46ca-9da8-506722f0374a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31384944-295a-4a99-ad57-546129adff1f","keywords":null,"link":"/kultura/20190809_Zartnak_tartja_es_elhagyja_Nemetorszagot_VejVej","timestamp":"2019. augusztus. 09. 13:40","title":"Zártnak tartja és elhagyja Németországot Vej-Vej","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf8bf303-3a2f-43df-9f71-b8d3e25b541e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elszökött egy kilencéves kislány XI. kerületi otthonából, s miután édesanyja bejelentést tett a rendőrségen, az egyenruhások egy kutyát is bevetettek a keresésre.","shortLead":"Elszökött egy kilencéves kislány XI. kerületi otthonából, s miután édesanyja bejelentést tett a rendőrségen...","id":"20190809_Rendorkutya_talalta_meg_az_elszokott_kislanyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf8bf303-3a2f-43df-9f71-b8d3e25b541e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f5c0b75-9d88-4b89-b1cf-3c9ce042681d","keywords":null,"link":"/itthon/20190809_Rendorkutya_talalta_meg_az_elszokott_kislanyt","timestamp":"2019. augusztus. 09. 17:46","title":"Rendőrkutya találta meg az elszökött kislányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f701baa-504e-4da0-8c3c-83badc8a5502","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyártók szerint laboratóriumi eredményekkel is igazolható, hogy nincs benne káros sugárzás. A bevételt a katasztrófa miatt hátrányosan érintett régiókra akarják fordítani. Ízre pedig inkább pálinka az Atomik vodka, mint vodka.\r

\r

","shortLead":"A gyártók szerint laboratóriumi eredményekkel is igazolható, hogy nincs benne káros sugárzás. A bevételt a katasztrófa...","id":"20190808_Itt_az_elso_vodka_a_csernobili_zonabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f701baa-504e-4da0-8c3c-83badc8a5502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"202c7d9b-40c6-4d86-a203-4aa93db4c350","keywords":null,"link":"/elet/20190808_Itt_az_elso_vodka_a_csernobili_zonabol","timestamp":"2019. augusztus. 08. 20:58","title":"Itt az első vodka a csernobili zónából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8e24d04-c70b-4dec-b74a-5b83d391bbe1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rothschlild-zsiráf (Giraffa camelopardalis rothschildi) született a Nyíregyházi Állatparkban, az utóddal együtt már hét zsiráf látható a sóstógyógyfürdői látványosságban.","shortLead":"Rothschlild-zsiráf (Giraffa camelopardalis rothschildi) született a Nyíregyházi Állatparkban, az utóddal együtt már hét...","id":"20190808_Zsirafborju_szuletett_a_Nyiregyhazi_Allatparkban__fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8e24d04-c70b-4dec-b74a-5b83d391bbe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7fa7241-08f1-4d0c-a3c1-6e471ec8877c","keywords":null,"link":"/elet/20190808_Zsirafborju_szuletett_a_Nyiregyhazi_Allatparkban__fotok","timestamp":"2019. augusztus. 08. 14:30","title":"Zsiráfborjú született a Nyíregyházi Állatparkban – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Úgy tudni, a kocsiban román vendégmunkások utaztak, 8 embert kellett kórházba vinni, egyiküket a helyszínen ellátták.","shortLead":"Úgy tudni, a kocsiban román vendégmunkások utaztak, 8 embert kellett kórházba vinni, egyiküket a helyszínen ellátták.","id":"20190810_Kilencen_megserultek_miutan_egy_kisbusz_az_arokba_hajtott_az_M5oson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bc403b0-7079-428f-a587-936287668cbc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190810_Kilencen_megserultek_miutan_egy_kisbusz_az_arokba_hajtott_az_M5oson","timestamp":"2019. augusztus. 10. 09:33","title":"Kilencen megsérültek, miután egy kisbusz az árokba hajtott az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d605b044-097b-4634-ba78-ed94d60961b8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az orvosok még nincsenek megelégedve, de szerencsésnek mondja magát, mert időben felfedezték a betegségét.","shortLead":"Az orvosok még nincsenek megelégedve, de szerencsésnek mondja magát, mert időben felfedezték a betegségét.","id":"20190808_A_betegsegerol_beszelt_Nadasdy_Adam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d605b044-097b-4634-ba78-ed94d60961b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae51c83-ba05-4e5f-9362-540fdc9f1210","keywords":null,"link":"/elet/20190808_A_betegsegerol_beszelt_Nadasdy_Adam","timestamp":"2019. augusztus. 08. 14:30","title":"A betegségéről beszélt Nádasdy Ádám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d48b6eaf-9b45-4468-bd51-dce96fb9c461","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Többen úgy vélik, hogy a Viking speciális orrkiképzése is hozzájárult a május 29-i Hableány-balesethez.","shortLead":"Többen úgy vélik, hogy a Viking speciális orrkiképzése is hozzájárult a május 29-i Hableány-balesethez.","id":"20190810_szallodahajo_viking_sigyn_orrkikepzes_hableany_setahajo_tragedia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d48b6eaf-9b45-4468-bd51-dce96fb9c461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91ee1d59-9936-4542-89d8-138f8b23b140","keywords":null,"link":"/tudomany/20190810_szallodahajo_viking_sigyn_orrkikepzes_hableany_setahajo_tragedia","timestamp":"2019. augusztus. 10. 10:44","title":"Hableány-katasztrófa: a szakértők kitiltatnák a Viking hajóit a magyar vizekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]