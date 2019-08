Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"93fe5301-b76c-4d64-b0a6-483aa8db022c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nem sikerült elsőre csatlakoznia a Nemzetközi Űrállomáshoz (ISS) a Szojuz MSZ-14 űrhajónak, amely ember alakú robotot szállít a fedélzetén; két nap múlva újra megkísérlik a dokkolást - közölték az orosz űrkutatási hivatalban.","shortLead":"Nem sikerült elsőre csatlakoznia a Nemzetközi Űrállomáshoz (ISS) a Szojuz MSZ-14 űrhajónak, amely ember alakú robotot...","id":"20190824_Nem_ugy_sikerult_az_orosz_urrobot_elso_kalandja_ahogy_terveztek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93fe5301-b76c-4d64-b0a6-483aa8db022c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a9d30a6-9a3c-4a60-a8f7-2d02612b1317","keywords":null,"link":"/tudomany/20190824_Nem_ugy_sikerult_az_orosz_urrobot_elso_kalandja_ahogy_terveztek","timestamp":"2019. augusztus. 24. 19:06","title":"Nem úgy sikerült az orosz űrrobot első kalandja, ahogy tervezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e30a4a1-b00a-4e30-afda-a745cc71eb41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A II. kerületi nyomozók elfogták azt a párost, akik egy autót törtek fel az Ördögárok úton.","shortLead":"A II. kerületi nyomozók elfogták azt a párost, akik egy autót törtek fel az Ördögárok úton.","id":"20190824_rendorseg_autofeltores_budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e30a4a1-b00a-4e30-afda-a745cc71eb41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29e637bc-8f97-40d1-a442-e36ade4047ea","keywords":null,"link":"/itthon/20190824_rendorseg_autofeltores_budapest","timestamp":"2019. augusztus. 24. 21:30","title":"Már akkor kiszúrták őket a rendőrök, amikor csak tervezték egy autó feltörését, nem is jutottak messzire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy felmérés szerint nagyon sok tűzoltó készül a pálya elhagyására, szinte minden válaszadó szerint magasabb bérre és a szolgálati nyugdíj visszaállítására lenne szükség.\r

","shortLead":"Egy felmérés szerint nagyon sok tűzoltó készül a pálya elhagyására, szinte minden válaszadó szerint magasabb bérre és...","id":"20190824_A_szakszervezet_felmerese_szerint_a_tuzoltok_haromnegyede_fontolgatja_a_palya_elhagyasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30c0f8da-0272-49c9-a676-ed446dc83509","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190824_A_szakszervezet_felmerese_szerint_a_tuzoltok_haromnegyede_fontolgatja_a_palya_elhagyasat","timestamp":"2019. augusztus. 24. 13:05","title":"A szakszervezet felmérése szerint a tűzoltók háromnegyede fontolgatja a pálya elhagyását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f738c13-d3d4-47df-9615-ca53fc333564","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"De minek.","shortLead":"De minek.","id":"20190825_Kihuztak_a_hatos_lotto_szamait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f738c13-d3d4-47df-9615-ca53fc333564&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f757d012-4c75-45e6-9f26-c7859defd2fb","keywords":null,"link":"/itthon/20190825_Kihuztak_a_hatos_lotto_szamait","timestamp":"2019. augusztus. 25. 17:18","title":"Kihúzták a hatos lottó számait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dc9efa6-5857-45d8-89ac-9d6a23cb2b42","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper kiadója szerint a Spotify több millió dollárral tartozik neki.","shortLead":"A rapper kiadója szerint a Spotify több millió dollárral tartozik neki.","id":"20190824_Eminem_kiadoja_tobb_millio_dollaros_jogdijat_kovetel_a_Spotifytol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5dc9efa6-5857-45d8-89ac-9d6a23cb2b42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b04c1440-c224-4a2b-bc42-db4cce1c6a99","keywords":null,"link":"/elet/20190824_Eminem_kiadoja_tobb_millio_dollaros_jogdijat_kovetel_a_Spotifytol","timestamp":"2019. augusztus. 24. 19:50","title":"Eminem kiadója több millió dolláros jogdíjat követel a Spotifytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fadbf4f3-f638-45d3-9ffb-74fd8a5fbbc1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A brit kományfő szerint nem fizetnek az EU-nak, ha nincs megállapodás. Ez az uniós támogatásokat is veszélybe sodorhatja.","shortLead":"A brit kományfő szerint nem fizetnek az EU-nak, ha nincs megállapodás. Ez az uniós támogatásokat is veszélybe...","id":"20190825_Boris_Johnson_az_utolso_pillanatig_bizonytalan_mi_lesz_a_Brexittel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fadbf4f3-f638-45d3-9ffb-74fd8a5fbbc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f6f20c4-de82-41b1-a426-4bc42871e17a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190825_Boris_Johnson_az_utolso_pillanatig_bizonytalan_mi_lesz_a_Brexittel","timestamp":"2019. augusztus. 25. 15:55","title":"Boris Johnson: Az utolsó pillanatig bizonytalan, mi lesz a Brexittel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb2b158e-8d61-438f-b5b5-412e6af4bc14","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy visszapillantó tükör segítségével haladt hátrafelé tiltakozásul az esőerdőkben történt erdőirtások miatt a protestáló férfi","shortLead":"Egy visszapillantó tükör segítségével haladt hátrafelé tiltakozásul az esőerdőkben történt erdőirtások miatt...","id":"20190824_Egy_indonez_ferfi_700_kilometert_gyalogolt_hatrafele_az_esoerdok_megmenteseert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb2b158e-8d61-438f-b5b5-412e6af4bc14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0658ddc7-ed29-4824-b539-2d89aae4e91b","keywords":null,"link":"/elet/20190824_Egy_indonez_ferfi_700_kilometert_gyalogolt_hatrafele_az_esoerdok_megmenteseert","timestamp":"2019. augusztus. 24. 16:19","title":"Egy indonéz férfi 700 kilométert gyalogolt hátrafelé az esőerdők megmentéséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c96471b0-5dc0-4803-b2b7-6ad4ec9b7e67","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pontosan 80 évvel ezelőtt mutatták be az Óz, a csodák csodája című nagy sikerű musicalt. A jeles évfordulót a Google is megünnepli.","shortLead":"Pontosan 80 évvel ezelőtt mutatták be az Óz, a csodák csodája című nagy sikerű musicalt. A jeles évfordulót a Google is...","id":"20190826_oz_a_csodak_csodaja_80_eves_piros_cipo_tornado_google_easter_egg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c96471b0-5dc0-4803-b2b7-6ad4ec9b7e67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be8252e8-a5c7-4825-ba8a-e2b2d5d6712b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190826_oz_a_csodak_csodaja_80_eves_piros_cipo_tornado_google_easter_egg","timestamp":"2019. augusztus. 26. 08:33","title":"Van egy perce? Írja be a Google-be ezt a címet, csak aztán nehogy beleszédüljön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]