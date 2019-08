Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea417ab4-195e-4314-9e0e-8c851255d1f2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Legalábbis a CSU ezt szeretné. ","shortLead":"Legalábbis a CSU ezt szeretné. ","id":"20190825_Nemet_allampapirral_a_klimavedelemert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea417ab4-195e-4314-9e0e-8c851255d1f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ec30442-6e38-4478-beba-73693a23da1e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190825_Nemet_allampapirral_a_klimavedelemert","timestamp":"2019. augusztus. 25. 14:55","title":"Német állampapírral a klímavédelemért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A főpolgármester mindezt a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában fejtette ki, ahol azt is elmondta, hogy enyhe többségre számít a fővárosi közgyűlésben.



","shortLead":"A főpolgármester mindezt a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában fejtette ki, ahol azt is elmondta, hogy enyhe...","id":"20190825_Tarlos_hevenyeszett_es_valtozatossag_nelkuli_destabilizalasi_kiserlet_az_ellenzeki_kampany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5f5a961-496d-4a51-b00b-913d2bcef223","keywords":null,"link":"/itthon/20190825_Tarlos_hevenyeszett_es_valtozatossag_nelkuli_destabilizalasi_kiserlet_az_ellenzeki_kampany","timestamp":"2019. augusztus. 25. 12:22","title":"Tarlós: hevenyészett és változatosság nélküli destabilizálási kísérlet az ellenzéki kampány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"853f1aa5-6341-4c1f-bef7-ca0f5978bf79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár a Zöldlomb utcai tragédiát nem sikerült megelőzni, a rendőrség most azt magyarázza, fellépnek a családon belüli erőszak ellen. Egyetlen hibás intézkedés alapján nem lehet az egész testület munkáját megítélni – írják.","shortLead":"Bár a Zöldlomb utcai tragédiát nem sikerült megelőzni, a rendőrség most azt magyarázza, fellépnek a családon belüli...","id":"20190826_Kodosen_fogalmazva_magyarazkodik_a_rendorseg_a_brutalis_csaladgyilkossag_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=853f1aa5-6341-4c1f-bef7-ca0f5978bf79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cd73b99-52c6-414b-80e2-4a80d0897e08","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Kodosen_fogalmazva_magyarazkodik_a_rendorseg_a_brutalis_csaladgyilkossag_utan","timestamp":"2019. augusztus. 26. 11:54","title":"Ködösen fogalmazva magyarázkodik a rendőrség a brutális családgyilkosság után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"399b7523-74fd-456a-93f1-53bd1135d787","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hivatalos forrásból derült ki, mikor mutatkozik be a világnak a Huawei újabb Kirin lapkakészlete, amelyen már az 5G modemnek is sikerült helyet szorítani.","shortLead":"Hivatalos forrásból derült ki, mikor mutatkozik be a világnak a Huawei újabb Kirin lapkakészlete, amelyen már az 5G...","id":"20190826_huawei_hisilicon_kirin_990_chip_ifa_2019_berlin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=399b7523-74fd-456a-93f1-53bd1135d787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61f76781-04e4-4fb3-b2f9-13a97386f657","keywords":null,"link":"/tudomany/20190826_huawei_hisilicon_kirin_990_chip_ifa_2019_berlin","timestamp":"2019. augusztus. 26. 15:03","title":"Ettől az apró chiptől lesznek még gyorsabbak a Huawei új telefonjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6026e0e-4c26-41e7-9a50-146b0b2f0c81","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az eddiginél is szigorúbban korlátoznák a lakbérletárakat Berlinben.","shortLead":"Az eddiginél is szigorúbban korlátoznák a lakbérletárakat Berlinben.","id":"20190826_Olcsobbak_lehetnek_a_berlini_alberletek_a_budapestieknel_ha_megvalosul_a_varosvezetes_terve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6026e0e-4c26-41e7-9a50-146b0b2f0c81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73cf0a85-a85c-47e6-994f-94fa75dc5a18","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190826_Olcsobbak_lehetnek_a_berlini_alberletek_a_budapestieknel_ha_megvalosul_a_varosvezetes_terve","timestamp":"2019. augusztus. 26. 18:10","title":"Olcsóbbak lehetnek a berlini albérletek a budapestieknél, ha megvalósul a városvezetés terve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06bf5e95-e9f6-4e7a-9f90-4b1227f2062f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Simán vesztett a magyar csapat az Eb harmadik csoportmeccsén.","shortLead":"Simán vesztett a magyar csapat az Eb harmadik csoportmeccsén.","id":"20190826_roplabda_magyar_valogatott_azerbajdzsan_europa_bajnoksag_vereseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06bf5e95-e9f6-4e7a-9f90-4b1227f2062f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c234d7-d48f-4075-8348-e45fcbf6b521","keywords":null,"link":"/sport/20190826_roplabda_magyar_valogatott_azerbajdzsan_europa_bajnoksag_vereseg","timestamp":"2019. augusztus. 26. 22:06","title":"Kikapott a magyar röplabda-válogatott Azerbajdzsántól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b7c17e-be8d-4bde-807d-b88cc3836821","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az éles eszéről híres amerikai elnök többször is felvetette, vajon a nukleáris fegyverek alkalmasak lennének-e az USA partjai felé tartó hurrikánok megállítására.","shortLead":"Az éles eszéről híres amerikai elnök többször is felvetette, vajon a nukleáris fegyverek alkalmasak lennének-e az USA...","id":"20190826_donald_trump_hurrikan_atombomba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86b7c17e-be8d-4bde-807d-b88cc3836821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18f89ad0-417e-42f6-9a24-09c575882a0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190826_donald_trump_hurrikan_atombomba","timestamp":"2019. augusztus. 26. 09:03","title":"Trump szerint atombombát kell dobni a hurrikánokra, úgy (valószínűleg) megállíthatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a68f5e-7438-4085-919e-7200958709d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Látványos, belső nézetes felvételekkel tűzdelt videót tett közzé a Magyar Honvédség 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázisa az augusztus 20-ai légi produkcióról.","shortLead":"Látványos, belső nézetes felvételekkel tűzdelt videót tett közzé a Magyar Honvédség 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázisa...","id":"20190826_augusztus_20_gripenek_budapest_felett_belso_nezetes_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73a68f5e-7438-4085-919e-7200958709d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8904cd7-de4e-44fa-b105-b6f7ea26d03f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190826_augusztus_20_gripenek_budapest_felett_belso_nezetes_video","timestamp":"2019. augusztus. 26. 09:33","title":"Videó: Ezt látták a Gripenek pilótái, amikor augusztus 20-án áthúztak Budapest felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]