[{"available":true,"c_guid":"f0cdd75f-9619-4f7c-8896-864f85c72a19","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A halálos fenyegetéseket kapó napilaptulajdonos nemcsak a kínai politikusokat haragította magára, hanem Hongkong üzleti elitjét is.","shortLead":"A halálos fenyegetéseket kapó napilaptulajdonos nemcsak a kínai politikusokat haragította magára, hanem Hongkong üzleti...","id":"201936_jimmy_lai_hongkong_vedelmezoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0cdd75f-9619-4f7c-8896-864f85c72a19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc427847-01d4-4670-adc9-c7b2487a8fa5","keywords":null,"link":"/vilag/201936_jimmy_lai_hongkong_vedelmezoje","timestamp":"2019. szeptember. 08. 14:00","title":"Bemutatjuk Jimmy Lai médiamágnást, Hongkong védelmezőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"345ddbd6-a165-4679-ad4f-776c4b0751e1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok felfüggesztette a béketárgyalásokat az afganisztáni tálib lázadókkal egy minapi kabuli merényletük miatt - jelentette be Donald Trump amerikai elnök szombat este a Twitteren.","shortLead":"Az Egyesült Államok felfüggesztette a béketárgyalásokat az afganisztáni tálib lázadókkal egy minapi kabuli merényletük...","id":"20190908_Trump_megint_a_Twitteren_uzente_meg_hogy_ez_igy_nem_megy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=345ddbd6-a165-4679-ad4f-776c4b0751e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ce7d1ad-e3e9-4c2c-b414-4ecf601433df","keywords":null,"link":"/vilag/20190908_Trump_megint_a_Twitteren_uzente_meg_hogy_ez_igy_nem_megy","timestamp":"2019. szeptember. 08. 09:21","title":"Trump megint a Twitteren üzente meg, hogy ez így nem megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2228f1f8-11fa-4982-9729-6c095421e145","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Oroszországban vasárnap 16 régió vezetőjét, 13 regionális törvényhozás képviselőit, 22 adminisztratív központ önkormányzati képviselőit és 3 központ vezetőjét választják meg.","shortLead":"Oroszországban vasárnap 16 régió vezetőjét, 13 regionális törvényhozás képviselőit, 22 adminisztratív központ...","id":"20190908_Kozel_120_ezer_tisztsegviselot_valasztanak_ma_meg_Oroszorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2228f1f8-11fa-4982-9729-6c095421e145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8036a45-8ec6-4fac-a45e-0d18dcb7b2fc","keywords":null,"link":"/vilag/20190908_Kozel_120_ezer_tisztsegviselot_valasztanak_ma_meg_Oroszorszagban","timestamp":"2019. szeptember. 08. 11:13","title":"Közel 120 ezer tisztségviselőt választanak ma meg Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f24df4d-8b4d-4a85-bddc-ed6b1f5facca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Zene legyen veled!","shortLead":"A Zene legyen veled!","id":"20190908_Star_Wars_LEGO_zenekar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f24df4d-8b4d-4a85-bddc-ed6b1f5facca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0030fdc6-ec97-448b-accc-b42d7c54d46c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190908_Star_Wars_LEGO_zenekar","timestamp":"2019. szeptember. 08. 14:24","title":"Hallotta már a Star Wars főcímdalát 96 Lego-droid előadásában? (videóval)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e45c2457-8272-4849-8abb-dd062b2c65cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Rendőr-főkapitányság ezredese jelentette fel a felettesét, akivel \"magánéleti kapcsolata volt\".","shortLead":"Az Országos Rendőr-főkapitányság ezredese jelentette fel a felettesét, akivel \"magánéleti kapcsolata volt\".","id":"20190909_vezerornagy_ezredes_rendorseg_feljelentes_ugyeszseg_nyomozas_bantalmazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e45c2457-8272-4849-8abb-dd062b2c65cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fd3ae71-2206-4118-af8b-d670dd5bed26","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_vezerornagy_ezredes_rendorseg_feljelentes_ugyeszseg_nyomozas_bantalmazas","timestamp":"2019. szeptember. 09. 07:53","title":"Bántalmazással vádolt vezérőrnagy ellen nyomoz az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa445f50-5809-4928-9895-596dddc04732","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kanadai Bianca Andreescu nyerte meg a New Yorkban zajló amerikai nyílt teniszbajnokság női egyes versenyét, mivel a szombati döntőben két szettben legyőzte a 23-szoros Grand Slam-bajnok Serena Williamset.","shortLead":"A kanadai Bianca Andreescu nyerte meg a New Yorkban zajló amerikai nyílt teniszbajnokság női egyes versenyét, mivel...","id":"20190908_Andreescu_nyerte_a_US_Opent","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa445f50-5809-4928-9895-596dddc04732&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"954b8785-b226-4132-8030-f96025eae926","keywords":null,"link":"/sport/20190908_Andreescu_nyerte_a_US_Opent","timestamp":"2019. szeptember. 08. 08:25","title":"Andreescu nyerte a US Opent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f65ececc-8e72-46f6-a811-c4999701517d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Pagani még a szupersport-autó gyártók közt is a kicsik közé tartozik azzal, hogy évente átlagosan 40 darab autót csinálnak. Ráadásul ezekből sokszor további egyedi változatok készülnek. ","shortLead":"A Pagani még a szupersport-autó gyártók közt is a kicsik közé tartozik azzal, hogy évente átlagosan 40 darab autót...","id":"20190907_Pagani_Huayra_Imola","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f65ececc-8e72-46f6-a811-c4999701517d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b086a61-485c-4660-85b2-65ad3f9c7b7e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190907_Pagani_Huayra_Imola","timestamp":"2019. szeptember. 07. 09:45","title":"Orosz tulajé az egyik legextrémebb Pagani, a Huayra Imola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51a3617f-6e0d-4e0d-a714-9c7e319e21ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Györkös Péter szerint a becsületsértés határát súrolja a menekültválságról szóló ZDF-es dokumentumfilm.","shortLead":"Györkös Péter szerint a becsületsértés határát súrolja a menekültválságról szóló ZDF-es dokumentumfilm.","id":"20190908_menekultvalsag_Kiborult_az_orbanozos_nemet_film_miatt_a_berlini_magyar_nagykovet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51a3617f-6e0d-4e0d-a714-9c7e319e21ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad76770b-c292-4bb0-ba7e-e9754bf4d99f","keywords":null,"link":"/itthon/20190908_menekultvalsag_Kiborult_az_orbanozos_nemet_film_miatt_a_berlini_magyar_nagykovet","timestamp":"2019. szeptember. 08. 16:08","title":"Kiborult a berlini magyar nagykövet az orbánozós német film miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]